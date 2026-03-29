Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Thomas Tuchel menjelaskan mengapa Harry Maguire berada di bawah Trevoh Chalobah dan Ezri Konsa dalam hierarki bek tengah timnas Inggris
Maguire turun peringkat
Pelatih kepala Inggris mengakui bahwa Maguire masih berada di pinggiran skuad, meskipun ia menampilkan performa yang "solid" saat kembali ke tim. Maguire memimpin The Three Lions sebagai kapten pada babak kedua pertandingan persahabatan yang berakhir imbang 1-1 melawan Uruguay, namun pelatih asal Jerman itu dengan cepat menegaskan bahwa bek berpengalaman tersebut saat ini menempati urutan kelima dalam rencana taktisnya.
- AFP
Tuchel mengungkap peringkat bek tengah Inggris
Berbicara setelah pertandingan, Tuchel blak-blakan mengenai posisi pemain United tersebut. "Saya melihat persis seperti yang saya duga, permainan bek tengah yang kokoh dan solid," kata Tuchel. "Itulah yang dia lakukan. Sangat baik dalam menguasai bola, sangat tenang, kuat dalam duel udara, dan menjadi andalan dalam situasi bola mati. Saya belum berubah pikiran, tapi saya melihat pemain lain yang saya sukai untuk menjadi starter bagi kami, saya melihat pemain lain di depan dengan profil yang berbeda. Saya melihat Ezri Konsa di depan, saya melihat Marc Guehi di depan. Itu bukan rahasia. Saya melihat Trevoh Chalobah dalam hal mobilitas sedikit di depan dia.
"Juga John Stones, tapi dia mengalami cedera jadi dia perlu bergabung di kamp. Saya perlu bertemu dengannya [Maguire] secara langsung untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dalam tim. Akan menarik sekarang untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dalam tim."
Para pemain Stones bersiap menghadapi persaingan ketat menuju Piala Dunia
Seperti yang disebutkan oleh Tuchel, pemain lain yang dulunya menjadi andalan lini pertahanan Inggris dan kini menghadapi musim panas yang penuh ketidakpastian adalah Stones dari Manchester City. Pemain berusia 31 tahun itu absen dalam laga melawan Uruguay setelah merasakan nyeri pada betisnya saat latihan, yang merupakan masalah kebugaran terbaru dari serangkaian masalah yang telah membatasinya hanya tampil dalam lima pertandingan klub sejak November. Kurangnya ritme permainannya telah membuat beberapa kritikus menyarankan agar pemain City itu dicoret demi memberi kesempatan kepada pemain yang performanya lebih konsisten.
Namun, Tuchel tampaknya lebih bersedia membuat pengecualian untuk Stones daripada Maguire karena kualitas teknis unik yang dimilikinya. "Saya belum tahu, tapi jika kamu datang ke Piala Dunia, kamu harus dalam kondisi fit," Tuchel memperingatkan. "Jadi saat dia datang, dia dalam kondisi fit. Dia tidak banyak bermain, tapi dia memiliki pemahaman permainan yang baik. Jadi pengecualian dari aturan berarti dia tidak sering menjadi starter. Saya bisa melihat itu karena saya penggemar beratnya dan saya tahu apa yang dia bawa ke tim dalam hal kepribadian, sikap, dan pemahaman permainan yang berkualitas."
- (C)Getty Images
Tidak ada jaminan menjelang batas waktu pengumuman skuad
Menjelang Piala Dunia yang semakin dekat, Tuchel tetap membuka berbagai kemungkinan namun belum menjamin Maguire mendapat tempat di skuad. Ketika ditanya apakah sang bek akan masuk dalam skuad jika daftar pemain diumumkan hari ini, sang manajer tetap tidak memberikan jawaban yang pasti, sambil mencatat bahwa cedera yang dialami pemain lain saat ini menguntungkan posisi Maguire.
"Jika, jika, jika. Kami tidak perlu mengumumkan skuad besok," katanya. "Dia bermain bagus. Dia melakukan apa yang dia lakukan untuk Man United. Dia melakukannya dengan cepat. Saya sangat senang dengannya. Sejujurnya, saya belum berubah pikiran. Saya mendapatkan semua yang saya harapkan darinya. Jika saya harus mengumumkannya besok, kami memiliki banyak pemain yang cedera, dia bisa saja masuk dalam skuad. Siapa lagi yang akan ada di lini pertahanan tengah?"