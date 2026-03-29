Thomas Tuchel menjelaskan mengapa Harry Maguire berada di bawah Trevoh Chalobah dan Ezri Konsa dalam hierarki bek tengah timnas Inggris

Berbicara setelah pertandingan, Tuchel blak-blakan mengenai posisi pemain United tersebut. "Saya melihat persis seperti yang saya duga, permainan bek tengah yang kokoh dan solid," kata Tuchel. "Itulah yang dia lakukan. Sangat baik dalam menguasai bola, sangat tenang, kuat dalam duel udara, dan menjadi andalan dalam situasi bola mati. Saya belum berubah pikiran, tapi saya melihat pemain lain yang saya sukai untuk menjadi starter bagi kami, saya melihat pemain lain di depan dengan profil yang berbeda. Saya melihat Ezri Konsa di depan, saya melihat Marc Guehi di depan. Itu bukan rahasia. Saya melihat Trevoh Chalobah dalam hal mobilitas sedikit di depan dia.

"Juga John Stones, tapi dia mengalami cedera jadi dia perlu bergabung di kamp. Saya perlu bertemu dengannya [Maguire] secara langsung untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dalam tim. Akan menarik sekarang untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dalam tim."