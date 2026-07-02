Meskipun langkah tersebut merupakan keberhasilan pelatih, Rice mengakui bahwa beradaptasi dengan peran bertahan secara mendadak merupakan tantangan fisik dan mental yang signifikan. Bintang Arsenal itu memainkan peran kunci dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan, namun ia mengaku bahwa sifat pertandingan yang kacau membuat penampilannya yang singkat di lini belakang terasa sangat melelahkan.

"Itu mungkin 12 menit tersulit dalam pertandingan saat saya bermain sebagai bek kanan," kata Rice setelah pertandingan. "Dalam pertandingan seperti itu, terkadang situasinya terlalu mirip pertandingan bola basket, bolak-balik, dan kami harus meredam serangan mereka karena mereka memiliki pemain sayap yang cepat.

"Saya rasa kami membuatnya lebih sulit daripada yang seharusnya. Saya sudah bermain di posisi itu dua atau tiga kali musim ini, saya paham perannya; mungkin itu bukan kekuatan utama saya, tapi saya siap melakukan apa pun demi tim dan manajer. Dengan sisa 12 menit, saya bilang akan berusaha sebaik mungkin dan saya rasa saya tampil baik di sana. Kita lihat saja apa yang terjadi di pertandingan berikutnya, tapi semoga saya tidak perlu bermain sebagai bek kanan lagi."