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Thomas Tuchel menjelaskan bagaimana 'ide brilian' untuk menempatkan Declan Rice sebagai bek kanan memicu kemenangan comeback Inggris atas Kongo Demokratik
Perubahan taktik Inggris berhasil membalikkan keadaan dalam pertandingan tersebut
Inggris tertinggal setelah Brian Cipenga membawa Republik Demokratik Kongo unggul secara mengejutkan pada menit ketujuh dalam laga babak 32 besar Piala Dunia tersebut. Tim Tiga Singa kesulitan menembus pertahanan DR Kongo yang disiplin saat pertandingan memasuki menit-menit akhir. Tuchel merespons pada menit ke-70 dengan memindahkan Rice ke posisi bek kanan, sementara Eberechi Eze menggantikan Djed Spence. Perubahan tersebut langsung membuahkan hasil saat Kane menyamakan kedudukan lima menit kemudian sebelum mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan 2-1 dan mengantarkan Inggris ke babak berikutnya.
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Tuchel memuji ide Barry
Setelah pertandingan, Tuchel mengungkapkan bahwa penyesuaian taktis tersebut berasal dari asisten pelatih Barry. Pelatih timnas Inggris itu mengatakan perubahan tersebut meningkatkan kualitas umpan silang dari sayap dan memperkuat sayap kanan tim.
"Anthony Barry punya ide brilian untuk menempatkan Declan di sana," aku Tuchel, seperti dikutip The Sun. "Untuk memanfaatkan kualitasnya dari sisi lapangan, agar bisa menghasilkan umpan silang yang lebih sulit di area tersebut, lebih sulit untuk dihalau, lebih banyak umpan silang, dan umpan melengkung ke luar.
"Selain itu, ada dukungan yang lebih bagi Bukayo [Saka], dan bersama Ebs [Eze], kami memiliki koneksi yang lebih baik di sisi kanan yang membantu dan membuka ruang. Jadi, pujian sepenuhnya untuk asisten saya."
Rice merenungkan perannya yang belum pernah ia jalani sebelumnya
Meskipun langkah tersebut merupakan keberhasilan pelatih, Rice mengakui bahwa beradaptasi dengan peran bertahan secara mendadak merupakan tantangan fisik dan mental yang signifikan. Bintang Arsenal itu memainkan peran kunci dalam proses terciptanya gol penyama kedudukan, namun ia mengaku bahwa sifat pertandingan yang kacau membuat penampilannya yang singkat di lini belakang terasa sangat melelahkan.
"Itu mungkin 12 menit tersulit dalam pertandingan saat saya bermain sebagai bek kanan," kata Rice setelah pertandingan. "Dalam pertandingan seperti itu, terkadang situasinya terlalu mirip pertandingan bola basket, bolak-balik, dan kami harus meredam serangan mereka karena mereka memiliki pemain sayap yang cepat.
"Saya rasa kami membuatnya lebih sulit daripada yang seharusnya. Saya sudah bermain di posisi itu dua atau tiga kali musim ini, saya paham perannya; mungkin itu bukan kekuatan utama saya, tapi saya siap melakukan apa pun demi tim dan manajer. Dengan sisa 12 menit, saya bilang akan berusaha sebaik mungkin dan saya rasa saya tampil baik di sana. Kita lihat saja apa yang terjadi di pertandingan berikutnya, tapi semoga saya tidak perlu bermain sebagai bek kanan lagi."
- Getty Images Sport
Perhatian kini tertuju pada kondisi fisik Rice
Inggris kini bersiap menghadapi Meksiko di babak 16 besar di Mexico City pada 6 Juli. Namun, muncul kekhawatiran mengenai kondisi Rice setelah ia terlihat mengompres paha belakangnya dengan kantong es usai pertandingan. Tuchel berharap gelandang andalannya itu cukup fit untuk kembali ke posisi aslinya saat Inggris berupaya meraih gelar juara Piala Dunia.