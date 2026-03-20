(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Thomas Tuchel menjelaskan alasan mengapa ia tidak memasukkan bintang Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, ke dalam skuad Inggris terbaru
Alexander-Arnold tidak dimasukkan
Bek kanan Real Madrid ini mengalami musim yang terganggu oleh cedera di LaLiga; ia absen karena cedera otot paha belakang antara September dan Oktober, lalu mengalami robekan otot yang membuatnya harus menepi antara Desember dan Februari. Ia telah mengoleksi 34 caps untuk Inggris, namun belum bermain untuk negaranya sejak laga kualifikasi Piala Dunia melawan Andorra pada Juni tahun lalu. Sejak itu, ia tidak pernah masuk dalam skuad Tuchel, dan pencoretannya kali ini menimbulkan keraguan serius mengenai partisipasinya di turnamen tersebut, mengingat skuad kali ini diperluas menjadi 35 pemain; mantan manajer Chelsea itu telah memilih Tino Livramento, Djed Spence, dan Jarell Quansah sebagai opsi di posisi bek kanan.
- Getty Images Sport
Penjelasan Tuchel
Tuchel menjelaskan bahwa mencoret Alexander-Arnold dari skuad adalah keputusan yang "sulit", namun ia menambahkan: “Saya sangat paham apa yang bisa diberikan Trent kepada kami. Saya sering berhadapan dengannya dan mengalami kesulitan saat ia bermain melawan tim-tim saya bersama Liverpool. Jadi, saya sangat memahami kelebihannya dan apa yang bisa ia berikan.
”Namun saat ini, seolah-olah kami memiliki bukti betapa bagusnya kami pada bulan September, Oktober, dan November, dan para pemain yang berada di kamp untuk posisi bek kanan, mereka harus berjuang untuk mendapatkan tempat, mereka harus bersaing, mereka harus menunjukkan lagi bahwa mereka layak mendapatkannya.”
Dia melanjutkan: “Saya tahu ini keputusan yang sulit bagi Trent, sama seperti bagi Ollie Watkins saat ini dan bagi Luke Shaw,” kata Tuchel. “Keputusan-keputusan sulit seperti ini adalah bagian dari pekerjaan. Ini adalah keputusan olahraga.
“Ini adalah keputusan olahraga bahwa kami tetap memilih Quansah, Livramento, dan Spence. Ini adalah keputusan untuk Dominic Solanke dan Dominic Calvert-Lewin, yang saya tidak kenal sebaik saya mengenal, misalnya, Ollie Watkins.
“Saya merasa memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apa yang bisa diberikan Ollie kepada kami. Saya melihatnya di turnamen. Saya melihatnya bersama kami di kualifikasi, jadi saya ingin melihat dua pemain lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dan pendapat yang lebih jelas.
“Saya tahu ini keputusan yang sulit. Saya tahu ini nama besar. Saya pikir dia memiliki bakat luar biasa dan karier yang cemerlang, tapi saya merasa sudah tahu apa yang bisa diberikan Trent kepada kami dan memutuskan tetap mempertahankan pemain-pemain yang sudah ada di kamp.”
Tuchel akan membagi tim
Tuchel telah menjelaskan bahwa ia berencana untuk "membagi" skuadnya guna melindungi para pemain seniornya, dengan sejumlah pemain kunci, termasuk Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice, dan Morgan Rogers, yang dijadwalkan bergabung hanya untuk pertandingan melawan Jepang.
Anthony Gordon, Elliott Anderson, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa, Dan Burn, dan Dean Henderson juga akan menjadi bagian dari mereka yang hanya akan bergabung untuk pertandingan kedua.
“Para pemain ini telah bermain selama 3.500 menit, bahkan ada yang mencapai 4.000 menit [musim ini],” kata Tuchel. “Yang lebih penting daripada jumlah menit murni adalah beberapa dari mereka telah bermain lebih lama daripada total menit yang mereka mainkan sepanjang musim lalu.
“Semua pemain ini telah berkontribusi pada bulan September, Oktober, dan November. Mereka layak mendapat penghargaan dari saya. Memberi mereka istirahat secara mental dan fisik akan menguntungkan kami.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah menjalani laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, Inggris akan menghadapi Kosta Rika dalam pertandingan pemanasan lainnya pada bulan Juni sebelum turnamen dimulai. Di babak penyisihan grup, mereka akan berhadapan dengan Kosta Rika, Kroasia, dan Ghana.
