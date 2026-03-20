Thomas Tuchel menjelaskan alasan mengapa ia tidak memasukkan bintang Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, ke dalam skuad Inggris terbaru

Tuchel menjelaskan bahwa mencoret Alexander-Arnold dari skuad adalah keputusan yang "sulit", namun ia menambahkan: “Saya sangat paham apa yang bisa diberikan Trent kepada kami. Saya sering berhadapan dengannya dan mengalami kesulitan saat ia bermain melawan tim-tim saya bersama Liverpool. Jadi, saya sangat memahami kelebihannya dan apa yang bisa ia berikan.

”Namun saat ini, seolah-olah kami memiliki bukti betapa bagusnya kami pada bulan September, Oktober, dan November, dan para pemain yang berada di kamp untuk posisi bek kanan, mereka harus berjuang untuk mendapatkan tempat, mereka harus bersaing, mereka harus menunjukkan lagi bahwa mereka layak mendapatkannya.”

Dia melanjutkan: “Saya tahu ini keputusan yang sulit bagi Trent, sama seperti bagi Ollie Watkins saat ini dan bagi Luke Shaw,” kata Tuchel. “Keputusan-keputusan sulit seperti ini adalah bagian dari pekerjaan. Ini adalah keputusan olahraga.

“Ini adalah keputusan olahraga bahwa kami tetap memilih Quansah, Livramento, dan Spence. Ini adalah keputusan untuk Dominic Solanke dan Dominic Calvert-Lewin, yang saya tidak kenal sebaik saya mengenal, misalnya, Ollie Watkins.

“Saya merasa memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apa yang bisa diberikan Ollie kepada kami. Saya melihatnya di turnamen. Saya melihatnya bersama kami di kualifikasi, jadi saya ingin melihat dua pemain lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dan pendapat yang lebih jelas.

“Saya tahu ini keputusan yang sulit. Saya tahu ini nama besar. Saya pikir dia memiliki bakat luar biasa dan karier yang cemerlang, tapi saya merasa sudah tahu apa yang bisa diberikan Trent kepada kami dan memutuskan tetap mempertahankan pemain-pemain yang sudah ada di kamp.”