Thomas Tuchel mengungkap rencananya untuk 'membagi' skuad Inggris saat sang pelatih menjelaskan alasan ia memilih 35 pemain

Inggris akan menghadapi Uruguay di Wembley pada 27 Maret sebelum bertanding melawan Jepang empat hari kemudian; kedua laga tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain cadangan untuk membuktikan diri agar mendapat tempat dalam skuad yang akan bertolak ke Amerika Utara musim panas ini. Tuchel segera mengklarifikasi kebingungan seputar pemilihan 35 pemain untuk jeda internasional mendatang, dengan menjelaskan bahwa skuad tersebut pada dasarnya akan dibagi menjadi dua kelompok terpisah untuk kedua pertandingan tersebut.

Berbicara kepada FA setelah mengumumkan skuadnya, pelatih kepala Inggris itu memberikan wawancara panjang. "Itu terdengar banyak. Sebenarnya, ada 19 pemain lapangan dan empat kiper dari Selasa hingga Sabtu, dan kemudian saya pikir ada 22 pemain lapangan dan tiga atau empat kiper di pertandingan kedua, jadi tidak ada yang perlu duduk di tribun dalam kedua pertandingan tersebut," katanya.

"Para pemain yang kini sangat terlibat dalam kompetisi Eropa dan menjadi pemain reguler di klub mereka, yang telah bermain lebih dari 3.500 menit, terkadang bahkan lebih dari 4.000 menit, dan telah bersama kami pada bulan September, Oktober, dan November—mereka mendapat beberapa hari libur. Kami yakin kita semua akan mendapat manfaat dari istirahat itu. Mereka datang dengan energi dan semangat yang tinggi untuk pertandingan kedua melawan Jepang. Ini memberi kami kesempatan untuk melihat beberapa pemain baru dan pemain yang tidak banyak bermain dalam tiga pemusatan latihan terakhir. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mereka juga layak mendapatkan perhatian penuh dari kami."