Thomas Tuchel mengungkap rencananya untuk 'membagi' skuad Inggris saat sang pelatih menjelaskan alasan ia memilih 35 pemain
Tuchel menjelaskan pembagian skuad
Inggris akan menghadapi Uruguay di Wembley pada 27 Maret sebelum bertanding melawan Jepang empat hari kemudian; kedua laga tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain cadangan untuk membuktikan diri agar mendapat tempat dalam skuad yang akan bertolak ke Amerika Utara musim panas ini. Tuchel segera mengklarifikasi kebingungan seputar pemilihan 35 pemain untuk jeda internasional mendatang, dengan menjelaskan bahwa skuad tersebut pada dasarnya akan dibagi menjadi dua kelompok terpisah untuk kedua pertandingan tersebut.
Berbicara kepada FA setelah mengumumkan skuadnya, pelatih kepala Inggris itu memberikan wawancara panjang. "Itu terdengar banyak. Sebenarnya, ada 19 pemain lapangan dan empat kiper dari Selasa hingga Sabtu, dan kemudian saya pikir ada 22 pemain lapangan dan tiga atau empat kiper di pertandingan kedua, jadi tidak ada yang perlu duduk di tribun dalam kedua pertandingan tersebut," katanya.
"Para pemain yang kini sangat terlibat dalam kompetisi Eropa dan menjadi pemain reguler di klub mereka, yang telah bermain lebih dari 3.500 menit, terkadang bahkan lebih dari 4.000 menit, dan telah bersama kami pada bulan September, Oktober, dan November—mereka mendapat beberapa hari libur. Kami yakin kita semua akan mendapat manfaat dari istirahat itu. Mereka datang dengan energi dan semangat yang tinggi untuk pertandingan kedua melawan Jepang. Ini memberi kami kesempatan untuk melihat beberapa pemain baru dan pemain yang tidak banyak bermain dalam tiga pemusatan latihan terakhir. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mereka juga layak mendapatkan perhatian penuh dari kami."
Pelatih timnas Inggris ingin melihat para pemain baru
Skuad ini mencakup dua pemain yang belum pernah membela timnas, yakni kiper Brighton berusia 35 tahun, Jason Steele, dan gelandang Everton, James Garner. Tuchel sangat menantikan penampilan keduanya saat mengenakan seragam Inggris. Steele, jelasnya, sedang dipertimbangkan untuk peran tertentu. "Dia akan mendukung kelompok kiper, mendukung pelatih kiper, mendukung kelompok penendang penalti, dan mengurangi beban kerja yang lain. Itulah mengapa kami membutuhkan pemain berpengalaman, dengan kualitas, pengalaman, serta energi dan sikap yang tepat."
Mengenai Garner, Tuchel menambahkan: "James Garner baru saja menjalani musim yang fantastis. Dia selalu siap untuk Everton. Dia bermain di berbagai posisi, bek kanan, bek kiri, gelandang tengah, gelandang serang. Dia cepat, memiliki sentuhan bola yang bersih, dan mengambil semua tendangan bebas. Saya pikir dia pantas mendapatkannya. Dia sedikit kurang dihargai. Saya sudah melihatnya berkali-kali secara langsung dan yakin akan kualitas serta karakternya."
Kepercayaan Tuchel terhadap rekan-rekannya di Man Utd
Kembalinya Harry Maguire dan Kobbie Mainoo mencerminkan perubahan drastis yang dialami United di bawah asuhan Michael Carrick, dengan Tuchel menegaskan bahwa pemanggilan kembali keduanya secara langsung terkait dengan penampilan mereka sejak pelatih sementara itu tiba di Old Trafford pada Januari lalu. "Harry memang pantas mendapatkannya. Terutama sejak Michael Carrick mengambil alih, ia telah menampilkan performa yang sangat, sangat bagus dan hasil yang fantastis, serta menjadi sosok kunci dalam skuad Man United yang kini berada di posisi ketiga dan sedang dalam performa yang sangat baik. Ia adalah salah satu alasan utama di balik itu. Ia memiliki kualitas luar biasa dalam situasi bola mati, jadi saya senang ia kembali ke tim kami."
Mengenai Mainoo, Tuchel memberikan pujian serupa: "Kobbie seperti Harry. Bagian penting dari kisah sukses Man United belakangan ini. Dia selalu bermain dan saya mendengar banyak hal baik dari FA serta pemain lain, dan saya melihat kualitasnya. Persaingan terbuka baginya."
Tersisa dua pertandingan untuk menunjukkan kemampuan
Dengan perpanjangan kontrak Tuchel hingga Euro 2028, mungkin ada perspektif jangka panjang yang dapat digunakan untuk menilai beberapa pilihan pemain bulan ini. Namun, fokus utama saat ini adalah Piala Dunia. Baik Uruguay maupun Jepang adalah lawan-lawan kelas atas, dan Tuchel mengatakan ia mengharapkan tidak kurang dari kekuatan penuh dari kedua kelompok di kamp Inggrisnya. "Saya yakin kita membutuhkan dua tim yang lapar karena lawan-lawan kita sangat berbeda satu sama lain, tetapi keduanya adalah tim sepak bola yang sangat, sangat bagus. Kita membutuhkan kualitas terbaik, kita membutuhkan semangat dan antusiasme untuk menciptakan kegembiraan. Itulah tujuan kita," katanya.
"Saya senang dengan kedatangan kelompok pertama, banyak pemain muda, banyak wajah baru, pemain yang belum pernah saya latih sebelumnya, pemain yang mungkin belum banyak bermain belakangan ini. Lalu saya senang ketika para pemain yang telah berkontribusi banyak selama September, Oktober, dan November kembali untuk mempertahankan standar yang ada dan langsung meningkatkan levelnya lebih jauh."
