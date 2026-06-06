Thomas Tuchel mengungkap kebijakan terkait transfer pemain Inggris yang berlaga di Piala Dunia di tengah spekulasi seputar Elliot Anderson, Morgan Rogers, dan lainnya

Alih-alih memberlakukan larangan ketat terhadap pembicaraan transfer, Tuchel memilih kebijakan fleksibel yang dirancang untuk menyeimbangkan kesejahteraan pemain dengan tujuan Inggris untuk tampil maksimal di lapangan. Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pertamanya di Amerika Serikat, Tuchel mengatakan: "Ini soal akal sehat. Saya tidak ingin [urusan transfer dilakukan] sehari sebelum pertandingan, atau pada hari pertandingan, itulah kebijakannya. Mungkin dua hari sebelumnya juga, tapi kita lihat saja nanti.

"Tapi untuk hal-hal lain - jika dilakukan secara pribadi, efisien, dan diam-diam - maka kami selalu senang membantu. Hal ini membantu untuk mendapatkan kejelasan mengenai pemain mana pun. Jika ada yang memiliki kesempatan untuk pindah klub, kami tidak akan menghalangi mereka.

Menanggapi gangguan yang ditimbulkan oleh spekulasi transfer, Tuchel mengatakan: "Itu akan ideal, tapi itu bukan kenyataan. Pertanyaannya adalah seberapa besar kita harus khawatir. Jika saya menyuruh pemain untuk tidak mengurusnya sekarang, telepon mereka tetap akan berdering terus. Bagaimana kita ingin mengendalikan itu?"