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Thomas Tuchel mengungkap kebijakan terkait transfer pemain Inggris yang berlaga di Piala Dunia di tengah spekulasi seputar Elliot Anderson, Morgan Rogers, dan lainnya
Tuchel mengambil sikap pragmatis terkait transfer selama turnamen
Tuchel telah memaparkan pendekatan Inggris terkait aktivitas transfer selama Piala Dunia, dengan menekankan bahwa para pemain tidak akan dilarang untuk menyelesaikan transfer klub saat sedang bertugas bersama tim nasional. Namun, ia menegaskan bahwa negosiasi apa pun tidak boleh mengganggu persiapan untuk pertandingan.
Beberapa pemain Inggris menghadapi ketidakpastian terkait masa depan mereka di klub, termasuk Morgan Rogers, Elliot Anderson, dan Marcus Rashford. Sementara itu, John Stones berada dalam posisi yang tidak biasa karena mengikuti turnamen ini sebagai pemain bebas transfer.
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Tuchel menjelaskan aturan seputar negosiasi transfer
Alih-alih memberlakukan larangan ketat terhadap pembicaraan transfer, Tuchel memilih kebijakan fleksibel yang dirancang untuk menyeimbangkan kesejahteraan pemain dengan tujuan Inggris untuk tampil maksimal di lapangan. Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pertamanya di Amerika Serikat, Tuchel mengatakan: "Ini soal akal sehat. Saya tidak ingin [urusan transfer dilakukan] sehari sebelum pertandingan, atau pada hari pertandingan, itulah kebijakannya. Mungkin dua hari sebelumnya juga, tapi kita lihat saja nanti.
"Tapi untuk hal-hal lain - jika dilakukan secara pribadi, efisien, dan diam-diam - maka kami selalu senang membantu. Hal ini membantu untuk mendapatkan kejelasan mengenai pemain mana pun. Jika ada yang memiliki kesempatan untuk pindah klub, kami tidak akan menghalangi mereka.
Menanggapi gangguan yang ditimbulkan oleh spekulasi transfer, Tuchel mengatakan: "Itu akan ideal, tapi itu bukan kenyataan. Pertanyaannya adalah seberapa besar kita harus khawatir. Jika saya menyuruh pemain untuk tidak mengurusnya sekarang, telepon mereka tetap akan berdering terus. Bagaimana kita ingin mengendalikan itu?"
Tuchel mengakui bahwa gangguan terkait transfer merupakan bagian dari sepak bola modern
Tuchel berpendapat bahwa upaya untuk sepenuhnya memblokir kontak antara para pemain dan klub selama turnamen besar tidak realistis. Sebaliknya, ia ingin para pemain memiliki stabilitas yang cukup agar dapat fokus pada tanggung jawab mereka bersama timnas Inggris.
"Saya selalu ada untuk membantu, saya selalu ada untuk menenangkan situasi," katanya. "Kita harus membantu mereka memiliki lingkungan sendiri di mana mereka bisa mengatasi gangguan dan fokus sepenuhnya, berkonsentrasi, serta melakukan yang terbaik untuk memenuhi peran yang telah kita tetapkan bagi mereka. Saya bisa melihat gangguan jika klub ingin merekrut Anda, dan direktur olahraga, agen, serta pelatih berusaha menghubungi Anda via telepon. Itu adalah kenyataan.
"Kami akan selalu menyarankan seorang pemain untuk mengambil keputusan sebelum turnamen dimulai dan sedini mungkin, tetapi hal itu tidak selalu mungkin bagi pemain. Kami tidak sendirian dalam hal ini, begitulah kenyataannya."
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Inggris mengalihkan perhatian ke laga persahabatan melawan Selandia Baru
Fokus utama Inggris saat ini adalah pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika, sebelum laga pembuka Piala Dunia mereka melawan Kroasia pada 17 Juni. Mereka juga akan menghadapi Panama dan Ghana di Grup L.