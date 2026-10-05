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Thomas Tuchel mengungkap hasrat "tak kenal lelah" yang mendorong Harry Kane saat kapten Inggris itu bersiap menorehkan tonggak bersejarah
Mengejar bayang-bayang Peter Shilton
Kane bersiap mengamankan tempatnya di jajaran legenda besar sepak bola Inggris saat ia memimpin negaranya menghadapi Czechia. Jika pemain berusia 33 tahun itu tampil dalam laga Nations League pada Selasa di Wembley, ia akan menyamai kiper legendaris Peter Shilton dengan 125 caps, sehingga menjadi pemain pria dengan penampilan terbanyak bersama dalam sejarah tim nasional tersebut. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi seorang pemain yang sudah memegang rekor gol terbanyak dengan seragam Inggris.
Penyerang Bayern Munich itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat selama jeda internasional terbaru, mencetak dua gol dalam kemenangan dominan 7-0 atas Croatia untuk membawa totalnya menjadi 89 gol internasional. Pengejaran tanpa henti terhadap kesempurnaan ini bukan hal baru bagi mantan pemain Tottenham tersebut, yang meninggalkan London utara sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs dengan 280 gol sebelum memulai petualangan penuh trofi di Bundesliga.
Kepindahannya ke Jerman justru semakin menajamkan naluri predatornya di depan gawang. Sejak tiba di Allianz Arena pada 2023, Kane dengan mudah memecahkan rekor-rekor yang telah lama bertahan. Pada September, ia menjadi pemain tercepat dalam sejarah Bundesliga yang mencapai angka 100 gol, menorehkan pencapaian itu hanya dalam 98 penampilan dan memecahkan rekor yang telah bertahan selama 49 tahun.
- AFP
DNA unik dari seorang pencetak gol alami
Tuchel meyakini bahwa obsesi terhadap pencapaian statistik inilah yang membedakan para penyerang elite dari yang lain. Berbicara menjelang laga krusial di Wembley, mantan bos Chelsea itu menjelaskan bahwa kecemerlangan Kane didorong oleh naluri kompetitif yang berpusat pada diri sendiri, sesuatu yang esensial bagi setiap nomor sembilan kelas dunia.
"Saya pikir semua nomor sembilan di dunia, tak peduli di liga mana atau di sepak bola usia muda, mereka dibangun sedikit berbeda," jelas Tuchel. "Mereka tidak hanya melakukannya agar tim mereka menang, tetapi mereka juga melakukannya untuk diri mereka sendiri, mereka melakukannya demi rekor. Berapa banyak yang bisa saya cetak, berapa banyak assist yang bisa saya buat, siapa pencetak gol terbaik di liga, siapa yang harus saya lewati, di mana rekor berikutnya? Anda tidak akan menemukan pencetak gol dengan kaliber seperti ini yang tidak memiliki target-target individual seperti itu dan yang mendorongnya hingga batas maksimal. Jadi, itulah yang mendorongnya. Begitulah Harry dibangun."
Beroperasi di level tertinggi
Kekaguman Tuchel terhadap kaptennya terlihat jelas, terutama terkait cara Kane beradaptasi dengan tekanan untuk memimpin lini depan salah satu klub terbesar di Eropa. Pelatih asal Jerman itu mencatat bahwa Kane entah bagaimana telah menemukan level lain sejak pindah ke Munich, meningkatkan permainan keseluruhannya bukan hanya dalam hal penyelesaian akhir. Sang manajer sangat memuji performa terkini sang penyerang serta posisinya di kancah sepak bola global menjelang seremoni Ballon d'Or.
"Saya tidak yakin masih punya kata-kata lain, karena rasanya dia selalu mencetak gol, dia bermain fantastis dan dia masuk daftar pendek Ballon d'Or," tambah Tuchel. "Semua yang dia lakukan, dia melakukannya di level tertinggi, dan dia melakukannya secara beruntun. Sejak dia mengambil peran besar ini untuk Bayern Munich, dia menemukan level baru, dan itu ada di level tertinggi baik di dalam maupun di luar lapangan."
- AFP
Klasemen Nations League
England saat ini berada di posisi kedua Grup A3 Nations League dengan enam poin, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Spanyol. Kemenangan atas Ceko menjadi hal yang sangat penting jika mereka ingin terus menjaga jarak dengan juara Eropa itu, dan Tuchel akan sangat mengandalkan sang kapten pemecah rekor untuk memberikan percikan. Dengan Kane yang sepenuhnya fokus memburu kemenangan sekaligus mencatatkan namanya dalam buku sejarah, Wembley menantikan satu lagi penampilan klasik dari sosok yang mengejar setiap rekor yang ada.
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