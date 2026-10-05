Kane bersiap mengamankan tempatnya di jajaran legenda besar sepak bola Inggris saat ia memimpin negaranya menghadapi Czechia. Jika pemain berusia 33 tahun itu tampil dalam laga Nations League pada Selasa di Wembley, ia akan menyamai kiper legendaris Peter Shilton dengan 125 caps, sehingga menjadi pemain pria dengan penampilan terbanyak bersama dalam sejarah tim nasional tersebut. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi seorang pemain yang sudah memegang rekor gol terbanyak dengan seragam Inggris.

Penyerang Bayern Munich itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat selama jeda internasional terbaru, mencetak dua gol dalam kemenangan dominan 7-0 atas Croatia untuk membawa totalnya menjadi 89 gol internasional. Pengejaran tanpa henti terhadap kesempurnaan ini bukan hal baru bagi mantan pemain Tottenham tersebut, yang meninggalkan London utara sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs dengan 280 gol sebelum memulai petualangan penuh trofi di Bundesliga.

Kepindahannya ke Jerman justru semakin menajamkan naluri predatornya di depan gawang. Sejak tiba di Allianz Arena pada 2023, Kane dengan mudah memecahkan rekor-rekor yang telah lama bertahan. Pada September, ia menjadi pemain tercepat dalam sejarah Bundesliga yang mencapai angka 100 gol, menorehkan pencapaian itu hanya dalam 98 penampilan dan memecahkan rekor yang telah bertahan selama 49 tahun.