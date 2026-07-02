Thomas Tuchel mengimbau para orang tua untuk 'menulis surat izin' dan membiarkan anak-anak mereka begadang untuk menyaksikan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Inggris melawan Meksiko yang akan digelar pada pukul 01.00 dini hari

Tuchel tidak mau mengambil risiko apa pun saat timnya bersiap menghadapi laga penting babak 16 besar melawan tuan rumah bersama, Meksiko. Dengan jadwal kick-off pada Senin dini hari pukul 01.00 BST, pelatih asal Jerman itu dengan nada bercanda menyarankan agar orang tua memprioritaskan tim nasional daripada rutinitas sekolah malam seperti biasa.

"Tuliskan surat izin untuk sekolah dan biarkan mereka menonton sepak bola," kata pelatih kepala Inggris itu setelah pertandingan. "Mereka masih punya banyak waktu untuk bersekolah, tapi Piala Dunia hanya diadakan setiap empat tahun sekali. Biarkan mereka menonton, akan ada pertandingan yang sangat, sangat penting dalam empat hari lagi dan kami membutuhkan dukungan dari semua orang, terutama dari anak-anak."