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Thomas Tuchel mengimbau para orang tua untuk 'menulis surat izin' dan membiarkan anak-anak mereka begadang untuk menyaksikan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Inggris melawan Meksiko yang akan digelar pada pukul 01.00 dini hari
Tuchel menyerukan dukungan dari seluruh bangsa
Tuchel tidak mau mengambil risiko apa pun saat timnya bersiap menghadapi laga penting babak 16 besar melawan tuan rumah bersama, Meksiko. Dengan jadwal kick-off pada Senin dini hari pukul 01.00 BST, pelatih asal Jerman itu dengan nada bercanda menyarankan agar orang tua memprioritaskan tim nasional daripada rutinitas sekolah malam seperti biasa.
"Tuliskan surat izin untuk sekolah dan biarkan mereka menonton sepak bola," kata pelatih kepala Inggris itu setelah pertandingan. "Mereka masih punya banyak waktu untuk bersekolah, tapi Piala Dunia hanya diadakan setiap empat tahun sekali. Biarkan mereka menonton, akan ada pertandingan yang sangat, sangat penting dalam empat hari lagi dan kami membutuhkan dukungan dari semua orang, terutama dari anak-anak."
- Getty Images Sport
Kane, pahlawan dalam kebangkitan bersejarah
The Three Lions memastikan tempat mereka di babak berikutnya berkat naluri predator Harry Kane. Setelah Brian Cipenga membawa DR Kongo unggul secara mengejutkan dalam waktu tujuh menit, sang kapten mencetak dua gol dalam 15 menit terakhir untuk memastikan kemenangan 2-1. Comeback ini bersejarah, menandai kali kedua dalam sejarah di mana Inggris memenangkan pertandingan Piala Dunia FIFA setelah kebobolan gol pembuka, menyusul final tahun 1966.
Kane, yang kini telah mencetak 13 gol di Piala Dunia, berbicara tentang ketangguhan mental yang dibutuhkan dalam pertandingan sistem gugur. "Kami membahas tentang momen-momen kepahlawanan. Itu bisa terjadi pada siapa saja di tim, entah itu saya, sebuah penyelamatan, blok dari para bek, siapa pun itu. Kami memiliki momen-momen heroik dan bagi saya, momen itu terjadi hari ini," kata penyerang Bayern tersebut. "Anda harus tetap sabar dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Beberapa pertandingan terakhir berjalan serupa dan jelas ketika Anda sampai di babak sistem gugur, tekanannya lebih tinggi, risikonya juga lebih tinggi."
Ketinggian Azteca menjadi ancaman besar
Imbalan atas ketangguhan Inggris adalah perjalanan ke Kota Meksiko dan Estadio Azteca yang ikonik. Terletak di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, stadion ini menghadirkan tantangan fisik yang unik, yang diakui Tuchel tak bisa dipersiapkan sepenuhnya oleh skuadnya dalam waktu sesingkat itu. Manajer tersebut mencatat bahwa ketinggian akan menjadi kerugian besar karena mereka tak bisa beradaptasi secara fisik hanya dalam empat hari.
"Ini mungkin salah satu pertandingan terindah dan paling seru yang bisa Anda jalani melawan Meksiko di Azteca, dan akan ada banyak rintangan yang menanti kami," kata Tuchel. "Belum lagi ketinggian yang tentu saja akan menjadi kerugian besar karena kami tidak bisa beradaptasi secara fisik, dan dalam empat hari hal itu mustahil dilakukan. Mungkin akan ada rintangan lain, tapi kami siap menghadapinya. Mungkin kini kami memiliki landasan yang ideal untuk benar-benar yakin bahwa kami siap menghadapinya. Saat situasi menjadi sulit, kami akan menemukan solusinya."
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Keunggulan klinis tetap menjadi pembeda
Wakil kapten Inggris, Declan Rice, langsung memuji kaptennya setelah kemenangan tipis di Atlanta. Meskipun penampilan tim secara keseluruhan terkadang kurang padu, kehadiran seorang penuntas peluang kelas dunia seperti Kane menjadi jaring pengaman yang hanya dimiliki oleh sedikit negara lain. Rice menyoroti rekor luar biasa sang striker musim ini, mengakui bahwa pemain Bayern Munich tersebut kini telah mencetak 72 gol untuk klub dan negaranya musim ini. "Jika Anda memberinya peluang, itu pasti gol," kata gelandang Arsenal itu. "Itu sungguh luar biasa, jadi pujian untuknya."
Inggris akan membutuhkan ketajaman klinis tersebut untuk tampil sangat tajam melawan tim Meksiko yang belum kebobolan satu gol pun di turnamen ini. Dengan dukungan penonton Azteca yang begitu besar di belakang mereka, tuan rumah bersama ini menjadi ujian terberat bagi skema taktis Tuchel dan ambisi Inggris untuk meraih trofi.