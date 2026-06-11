Tuchel telah mengungkapkan kekagumannya terhadap Anderson, menyebutnya sebagai pemain serba bisa di tengah terus beredarnya spekulasi mengenai transfer besar-besaran. Nilai pasar gelandang ini telah melonjak pesat sejak debut internasionalnya pada September lalu, dan kini ia menjadi bagian tak tergantikan dari skuad Inggris menjelang Piala Dunia 2026.

Tuchel sangat memuji sang pemain saat berbicara setelah kemenangan 3-0 Inggris atas Kosta Rika dalam pertandingan persahabatan. "Dia adalah pemain top," kata Tuchel. "Tidak ada lagi yang perlu dikatakan; dia adalah paket lengkap. Saya senang dia berada di level seperti itu bersama kami dan dia adalah pemain kunci bagi kami."