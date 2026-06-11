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Thomas Tuchel menghimbau bintang Timnas Inggris di Piala Dunia, Elliot Anderson, untuk 'tetap rendah hati' di tengah kabar yang mengaitkannya dengan rekor transfer Inggris ke Manchester City
Tuchel menegaskan bahwa Anderson adalah 'paket lengkap'
Tuchel telah mengungkapkan kekagumannya terhadap Anderson, menyebutnya sebagai pemain serba bisa di tengah terus beredarnya spekulasi mengenai transfer besar-besaran. Nilai pasar gelandang ini telah melonjak pesat sejak debut internasionalnya pada September lalu, dan kini ia menjadi bagian tak tergantikan dari skuad Inggris menjelang Piala Dunia 2026.
Tuchel sangat memuji sang pemain saat berbicara setelah kemenangan 3-0 Inggris atas Kosta Rika dalam pertandingan persahabatan. "Dia adalah pemain top," kata Tuchel. "Tidak ada lagi yang perlu dikatakan; dia adalah paket lengkap. Saya senang dia berada di level seperti itu bersama kami dan dia adalah pemain kunci bagi kami."
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Man City hampir mencatatkan rekor transfer di Inggris
Menurut The Athletic, Forest telah menegaskan sikapnya terkait masa depan Anderson, dengan menolak tawaran besar kedua dari City. Tawaran terbaru dari Etihad Stadium bernilai £106 juta, yang merupakan rekor transfer tertinggi di Inggris, dengan tambahan yang berpotensi menaikkan total paket hingga £120 juta. Meskipun angka yang ditawarkan sangat menggiurkan, Forest tidak bersedia menyetujui penjualan kecuali kesepakatan tersebut menetapkan rekor baru untuk transfer di Inggris – melampaui rekor £125 juta yang dibayarkan Liverpool kepada Alexander Isak musim panas lalu.
Namun, Tuchel bersikukuh bahwa harga tersebut tidak akan memengaruhi psikologis sang pemain. Ketika ditanya tentang tawaran City, manajer timnas Inggris itu menjawab: "No comment! Dia tampaknya tidak terpengaruh. Itu adalah penampilan yang luar biasa, jadi semuanya baik-baik saja."
Tetap rendah hati di tengah euforia
Perhatian utama Tuchel adalah agar Anderson tetap mempertahankan sifat-sifat yang telah membawanya ke level ini. Pelatih asal Jerman itu tetap optimis bahwa kemungkinan kepindahannya ke Etihad Stadium tidak akan mengubah sifat rendah hati pemain berusia 23 tahun itu saat ia bersiap menghadapi turnamen terbesar dalam kariernya.
Menanggapi spekulasi yang intens dan angka-angka fantastis yang dibicarakan, Tuchel menjelaskan situasinya, dengan mengatakan: "Bahkan jika – jika – transfer itu terwujud, semoga ia tetap menjadi orang yang sama. Tidak ada yang akan berubah dalam semalam; jika dia bangun, dia bukan pemain baru. Orang-orang akan mencoba menempel padanya, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang berubah; dia hanya pindah klub, dan itulah aturan mainnya. Semoga dia tetap sama – seorang pemain sepak bola yang rendah hati, tekun, dan haus akan prestasi."
- AFP
Tidak ada gangguan di kamp timnas Inggris
Menjelang laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia, Tuchel merasa puas dengan fokus yang ditunjukkan Anderson dan rekan-rekan setimnya. Meskipun pemain seperti Anthony Gordon telah pindah ke klub besar – sang pemain sayap baru-baru ini bergabung dengan Barcelona – sang manajer yakin skuad tetap berkomitmen penuh terhadap tugas yang harus dijalani di Amerika Utara.
"Saya tidak ingin terlalu jauh membahas apakah ini menjadi dorongan atau tidak – yang saya lihat di lapangan latihan adalah tidak ada gangguan dan komitmen penuh; itulah yang saya lihat darinya," tambah Tuchel mengenai Anderson. Mengenai kepindahan Gordon ke Barca, ia mencatat: "Saya pikir dia mendapat dorongan kepercayaan diri karena langkah ini, tapi saya harap hal itu tidak mengubah gaya bermainnya karena saya sangat yakin itulah yang diharapkan Barcelona darinya."