Thomas Tuchel mengatakan kepada Trent Alexander-Arnold bahwa 'dia harus menerima' keputusan untuk tidak dipanggil ke skuad Inggris setelah melakukan panggilan telepon dengan bintang Real Madrid

Tuchel telah mengonfirmasi bahwa ia melakukan percakapan langsung dengan Trent Alexander-Arnold untuk menjelaskan mengapa bintang Real Madrid itu sekali lagi tidak dipanggil untuk tugas internasional. Harapan pemain berusia 27 tahun itu untuk tampil menonjol di Piala Dunia mendatang telah mendapat pukulan telak, karena ia kini secara efektif terpinggirkan sebagai pilihan ketujuh di posisi bek kanan yang sangat padat.

Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan persahabatan internasional Inggris melawan Uruguay, Tuchel mengungkapkan isi percakapannya baru-baru ini dengan bintang Liverpool tersebut. "Saya tahu bahwa hal ini menimbulkan keributan ketika Anda tidak memanggil pemain seperti Trent," akunya. "Kami telah melakukan panggilan telepon. Saya mencoba menjelaskan situasinya, tetapi dia harus menerimanya. Ini hanya sebuah pilihan. Pilihan yang bersifat olahraga, pilihan yang sulit, dan mungkin pilihan yang berat. Mungkin sampai batas tertentu tidak adil, tetapi pilihan-pilihan ini harus diambil."