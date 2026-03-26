Thomas Tuchel mengatakan kepada Trent Alexander-Arnold bahwa 'dia harus menerima' keputusan untuk tidak dipanggil ke skuad Inggris setelah melakukan panggilan telepon dengan bintang Real Madrid
Panggilan telepon yang sulit bagi pria asal Madrid itu
Tuchel telah mengonfirmasi bahwa ia melakukan percakapan langsung dengan Trent Alexander-Arnold untuk menjelaskan mengapa bintang Real Madrid itu sekali lagi tidak dipanggil untuk tugas internasional. Harapan pemain berusia 27 tahun itu untuk tampil menonjol di Piala Dunia mendatang telah mendapat pukulan telak, karena ia kini secara efektif terpinggirkan sebagai pilihan ketujuh di posisi bek kanan yang sangat padat.
Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan persahabatan internasional Inggris melawan Uruguay, Tuchel mengungkapkan isi percakapannya baru-baru ini dengan bintang Liverpool tersebut. "Saya tahu bahwa hal ini menimbulkan keributan ketika Anda tidak memanggil pemain seperti Trent," akunya. "Kami telah melakukan panggilan telepon. Saya mencoba menjelaskan situasinya, tetapi dia harus menerimanya. Ini hanya sebuah pilihan. Pilihan yang bersifat olahraga, pilihan yang sulit, dan mungkin pilihan yang berat. Mungkin sampai batas tertentu tidak adil, tetapi pilihan-pilihan ini harus diambil."
Munculnya para bek sayap pesaing
Dalam skuad 35 pemain terbarunya, Tuchel memilih untuk mempercayakan posisi di sisi kanan pertahanannya kepada Tino Livramento, Djed Spence, dan Ben White. Meskipun Reece James saat ini absen karena cedera dan pemain senior andalan seperti Kyle Walker serta Kieran Trippier tidak lagi masuk dalam skuad timnas, Alexander-Arnold belum mampu meyakinkan pelatih asal Jerman itu bahwa ia layak masuk dalam skuad.
Tuchel menjelaskan mengapa ia memilih White dari Arsenal, yang baru saja kembali ke skuad, daripada pemain asal Madrid tersebut. Memang, ketika Jarell Quansah mundur dari skuad, White-lah yang mendapat panggilan, bukan Alexander-Arnold. "Pilihan jatuh pada Ben White karena saya melihatnya bermain di sini pada final piala melawan Man City. Dia bermain di pertandingan Liga Champions sebelumnya dan langsung kembali ke performa terbaiknya. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk bertemu dengannya secara langsung, melihat bagaimana dia berinteraksi dengan kelompok," jelas manajer Inggris itu.
Tuchel mengutamakan kesinambungan dan performa
Manajer Inggris itu tampaknya bertekad untuk memberi penghargaan kepada para pemain yang tampil bagus pada jendela pertandingan internasional sebelumnya, sehingga Alexander-Arnold terpinggirkan. Sejak Tuchel mengambil alih kendali, mantan pemain Liverpool itu hanya tampil sekali sebagai pemain pengganti—penampilan singkat melawan Andorra pada Juni lalu—sementara para pesaingnya telah memanfaatkan peluang mereka untuk membuat staf kepelatihan baru terkesan.
"Saya rasa saya tahu apa yang bisa diberikan Trent kepada kami, jadi pilihan jatuh pada Ben dan Tino Livramento di sisi kanan," kata Tuchel. "Untuk tetap mempertahankan para pemain yang benar-benar tampil bagus bersama kami pada bulan September, Oktober, dan November. Mereka juga membutuhkan menit bermain, ada banyak pemain di posisi ini - termasuk Djed Spence - yang bersaing untuk mendapatkan tempat. Saya tidak ingin mengabaikan mereka."
Impian Piala Dunia kini berada di ujung tanduk
Kini menghadapi pencoretan dari skuad untuk keempat kalinya berturut-turut, karier internasional Alexander-Arnold telah mencapai titik kritis yang mengkhawatirkan. Meskipun tetap menjadi starter reguler di Bernabeu sejak kepindahannya ke ibu kota Spanyol, kemampuan unik sang bek sayap tetap menjadi bahan perdebatan bagi Tuchel, yang sebelumnya memilih untuk menurunkan Curtis Jones sebagai bek kanan dalam pertandingan kualifikasi.
Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, pesan dari kubu Inggris jelas: reputasi masa lalu tidak berarti banyak di bawah rezim saat ini. Kecuali ada perubahan drastis dalam pandangan taktis Tuchel atau krisis cedera yang semakin parah, salah satu pemain Inggris dengan kemampuan teknis terbaik ini menghadapi kemungkinan nyata untuk menonton turnamen musim panas ini dari rumah sementara rekan-rekan setimnya bersaing memperebutkan kejayaan dunia.