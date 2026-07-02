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Thomas Tuchel mengatakan Inggris harus menebus 'karma' atas gol 'Tangan Tuhan' Diego Maradona menjelang laga melawan Meksiko di Stadion Azteca
Mencari keadilan karma di Meksiko
Menurut The Athletic, Tuchel merasa Inggris layak mendapatkan sedikit keberuntungan saat mereka kembali ke Stadion Azteca untuk menghadapi Meksiko dalam babak 16 besar Piala Dunia pada hari Minggu. Stadion tersebut sarat dengan sejarah bagi Inggris, karena pernah menjadi tuan rumah pertandingan perempat final tahun 1986 di mana Maradona mencetak gol kontroversial "Tangan Tuhan" yang membantu Argentina meraih kemenangan 2-1.
Menjelang pertandingan sistem gugur yang krusial ini, Tuchel menegaskan bahwa kenangan yang masih membekas dari momen kontroversial tersebut akan menjadi motivasi bagi para pemainnya. “Itu akan memberi kami imbalan,” kata Tuchel. “Kami akan membalasnya. Itu adalah karma. Karma akan kembali kepada kami. Kami akan membalikkan keadaan.”
- AFP
Menerima kenyataan tentang tempat ikonik tersebut
Tuchel baru berusia 13 tahun saat Piala Dunia 1986 berlangsung, namun kenangannya masih begitu jelas. Saat mengenang Maradona, Tuchel mengatakan: "Dua gol melawan Inggris: satu lewat dribel, dan satu lagi yang pasti tidak akan disahkan di era sekarang." Dengan gambar-gambar Gary Lineker dan Peter Shilton yang menghiasi St George’s Park, sang manajer ingin skuadnya menulis ulang sejarah.
Dia menambahkan: “Ini adalah momen penting untuk berdamai dengan stadion tersebut dan membalikkan keadaan.” Namun, Tuchel menyadari tantangan yang akan dihadapi saat berhadapan dengan tuan rumah bersama: “Itu adalah stadion yang ikonik. Bertanding melawan Meksiko di Meksiko adalah pertandingan yang ikonik. Kami akan berhadapan dengan seluruh negara, energi dari seluruh stadion di negara mereka.”
Kekhawatiran terkait kebugaran Rice
Selain beban sejarah, Inggris kini dihadapkan pada masalah kebugaran yang mendesak setelah kemenangan mereka di babak 32 besar atas Republik Demokratik Kongo pada Rabu lalu. Tim ini nyaris tersingkir lebih awal setelah kebobolan pada menit ketujuh, dan harus mengandalkan Harry Kane yang mencetak dua gol di menit-menit akhir untuk memastikan lolos ke babak berikutnya. Tuchel telah mengonfirmasi bahwa Declan Rice tetap bermain meski menahan rasa sakit dalam kemenangan 2-1 tersebut. "Saya bertanya kepadanya, dia menjawab, ‘Saya bisa melakukannya demi tim, tapi saya merasakan sakit yang luar biasa,’" jelas Tuchel.
"Ketika Declan mengatakan kepadamu bahwa dia merasakan sakit yang luar biasa, maka kamu tahu dia tidak bisa menahannya lagi. Dia bersyukur kami menggantikannya, tapi dia mengatakan setelah pertandingan bahwa itu bukan masalah. Tidak ada cedera, saya pikir dia akan pulih. Ini lebih ke rasa sakit saraf."
- Getty Images Sport
Mempersiapkan diri untuk ujian akhir
Inggris menghadapi tugas berat saat mereka menginjakkan kaki di lapangan suci Azteca pada hari Minggu ini. Tuchel harus menentukan susunan pemain inti sambil memantau kondisi para pemain kuncinya. Skuad tersebut akan tiba di Meksiko satu malam lebih awal untuk beradaptasi dengan ketinggian 2.200 meter yang menantang. Untuk mengatasi hambatan fisik ini serta dukungan penonton tuan rumah yang fanatik, Inggris harus menunjukkan fokus penuh jika ingin memastikan tempat di perempat final melawan Brasil atau Norwegia.