Thomas Tuchel mengatakan Inggris harus menebus 'karma' atas gol 'Tangan Tuhan' Diego Maradona menjelang laga melawan Meksiko di Stadion Azteca

Menurut The Athletic, Tuchel merasa Inggris layak mendapatkan sedikit keberuntungan saat mereka kembali ke Stadion Azteca untuk menghadapi Meksiko dalam babak 16 besar Piala Dunia pada hari Minggu. Stadion tersebut sarat dengan sejarah bagi Inggris, karena pernah menjadi tuan rumah pertandingan perempat final tahun 1986 di mana Maradona mencetak gol kontroversial "Tangan Tuhan" yang membantu Argentina meraih kemenangan 2-1.

Menjelang pertandingan sistem gugur yang krusial ini, Tuchel menegaskan bahwa kenangan yang masih membekas dari momen kontroversial tersebut akan menjadi motivasi bagi para pemainnya. “Itu akan memberi kami imbalan,” kata Tuchel. “Kami akan membalasnya. Itu adalah karma. Karma akan kembali kepada kami. Kami akan membalikkan keadaan.”