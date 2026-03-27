Thomas Tuchel mengatakan Ben White 'harus meluruskan masalah' dengan rekan-rekan setimnya di timnas Inggris setelah lama mengasingkan diri
Jalan menuju penebusan
Karier internasional White terhenti sejak ia meninggalkan markas timnas Inggris di Qatar untuk Piala Dunia karena "alasan pribadi" setelah dikabarkan berselisih dengan mantan asisten manajer Steve Holland. Pemain berusia 28 tahun itu kemudian tidak bersedia dipanggil ke tim nasional selama sisa masa jabatan Gareth Southgate. Namun, setelah empat penampilan dan bertahun-tahun terpinggirkan, bek serba bisa ini mengungkapkan keinginan yang "sangat kuat" untuk kembali saat didekati oleh Tuchel. Masuknya dia ke dalam skuad 35 pemain saat ini terjadi saat manajer asal Jerman itu berusaha mengevaluasi opsi pertahanannya menjelang turnamen besar musim panas.
Menyelaraskan jajaran
Tuchel memprioritaskan rekonsiliasi seluruh skuad sebagai landasan bagi keberhasilan reintegrasi White ke dalam timnas Inggris. Ia menjelaskan: "Saya rasa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya tidak 100% tertarik dengan hal itu karena saya ingin membuka lembaran baru. Suatu kali saya bertanya kepada Ben apakah dia siap bermain untuk saya dan untuk Inggris, dia langsung, dan tanpa ragu, mengatakan bahwa dia sangat ingin itu dan dia sangat ingin kembali. Saya pikir penting baginya untuk meluruskan masalah dengan rekan-rekan setimnya dan saya yakin dia akan melakukannya saat para pemain yang ikut bersamanya di Piala Dunia kembali."
Kembalinya semangat yang membara dan fleksibilitas taktis
Jeda internasional terakhir menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menampilkan laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, yang menjadi ajang penting bagi kembalinya White. Tuchel mencatat bahwa bek yang mampu bermain baik sebagai bek kanan maupun bek tengah itu tidak ragu sedikit pun ketika kesempatan itu muncul akibat cedera Quansah di menit-menit akhir.
Manajer asal Jerman itu menjelaskan: "Ketika kesempatan terbuka baginya, reaksinya muncul dalam hitungan detik, dan sangat antusias, serta sangat positif, dan dia merasa emosional karenanya, yang menunjukkan kepadaku bahwa dia benar-benar serius. Cara dia bersikap dan berlatih di kamp sangat baik dan menunjukkan kualitasnya."
Dua kubu yang berseteru dan keputusan akhir
Untuk mengatasi jadwal yang padat, Tuchel telah menerapkan sistem "pembagian skuad" yang terdiri dari 35 pemain, di mana kelompok-kelompok terpisah akan bertanding dalam dua laga tersebut guna memastikan tidak ada pemain yang harus duduk di bangku cadangan. Sistem unik ini langsung memberikan tekanan pada White untuk tampil mengesankan saat melawan Uruguay sebelum gelombang baru pemain senior tiba untuk seleksi terakhir melawan Jepang. Dengan skuad Piala Dunia yang definitif akan diumumkan pada bulan Mei, penampilan White selama periode ini akan menentukan apakah ia berhasil memenangkan persaingan langsung dengan Tino Livramento dan Djed Spence untuk mendapatkan tempat permanen di skuad.