Thomas Tuchel mengatakan Ben White 'harus meluruskan masalah' dengan rekan-rekan setimnya di timnas Inggris setelah lama mengasingkan diri

Jeda internasional terakhir menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menampilkan laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, yang menjadi ajang penting bagi kembalinya White. Tuchel mencatat bahwa bek yang mampu bermain baik sebagai bek kanan maupun bek tengah itu tidak ragu sedikit pun ketika kesempatan itu muncul akibat cedera Quansah di menit-menit akhir.

Manajer asal Jerman itu menjelaskan: "Ketika kesempatan terbuka baginya, reaksinya muncul dalam hitungan detik, dan sangat antusias, serta sangat positif, dan dia merasa emosional karenanya, yang menunjukkan kepadaku bahwa dia benar-benar serius. Cara dia bersikap dan berlatih di kamp sangat baik dan menunjukkan kualitasnya."