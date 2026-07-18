Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Thomas Tuchel mengatakan bahwa perlakuan terhadap Kobbie Mainoo itu 'sangat tidak adil' setelah pelatih timnas Inggris mengkritik gelandang Manchester United tersebut
Warnock mengecam kritik terbuka Tuchel
Mantan manajer Liga Premier, Warnock, mengkritik Tuchel terkait penanganannya terhadap Mainoo setelah gelandang Man United tersebut sama sekali tidak diturunkan selama satu menit pun di Piala Dunia 2026. Tim Three Lions sedang bersiap menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami, menyusul kekalahan menyakitkan mereka di semifinal melawan Argentina, dengan minimnya keterlibatan Mainoo menjadi topik pembicaraan utama.
"Dia berkomentar bahwa latihannya tidak terlalu bagus. Anda tidak boleh mengatakan hal seperti itu kepada pers," kata Warnock dalam acara Weekend Sports Breakfast di talkSPORT. "Anda harus memberitahu sang pemain. Anda memeluknya dan berkata: 'Dengar, latihannya kurang bagus, Nak. Bisakah kamu meningkatkan performamu? Ini benar-benar tidak adil. Hal-hal seperti itu seharusnya disimpan di dalam tim saja.'"
- Getty Images Sport
Pertanyaan taktis seputar absennya Mainoo
Warnock berpendapat bahwa profil teknis unik Mainoo justru merupakan hal yang kurang dimiliki Inggris selama kekalahan menyakitkan 2-1 di semifinal melawan Argentina di Atlanta. Alih-alih mengandalkan bintang Manchester United berusia 21 tahun itu untuk menanamkan ketenangan, Tuchel menerapkan formasi ultra-defensif yang pada akhirnya runtuh di bawah tekanan hebat.
"Dia adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan dalam 25 menit terakhir itu karena dia memiliki stamina yang baik, mampu mempertahankan bola, dan bisa berlari sambil membawa bola," kata Warnock.
Mainoo terlewatkan meski secara mengejutkan masuk dalam skuad
Pemanggilan Mainoo ke skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 memang cukup mengejutkan pada awalnya, mengingat ia dipilih di atas Adam Wharton dari Crystal Palace dan gelandang Everton, James Garner. Meskipun mendapat dukungan penuh dari Tuchel pada tahap seleksi skuad, ia belum pernah tampil di turnamen tersebut, sehingga menambah ketegangan pada situasinya menjelang pertandingan terakhir di Amerika Utara.
Warnock kemudian mempertanyakan logika di balik keputusan apa pun yang pada akhirnya akan diambil Tuchel terkait keterlibatan Mainoo. “Apakah dia akan memainkannya sekarang, lalu Mainoo tampil fantastis dan membuat Tuchel terlihat bodoh? Atau apakah dia justru tidak akan memainkannya untuk menghindari kemungkinan Mainoo tampil bagus?” tanyanya. “Saya rasa dia tidak akan memainkannya, tapi dengar, dia seharusnya melakukannya sekarang. Dia seharusnya memberi kesempatan bermain kepada semua orang, bukan?”
- Pro Sports Images
Foster memperingatkan adanya perpecahan di ruang ganti
Menyuarakan rasa frustrasi tersebut, mantan kiper Three Lions Ben Foster berpendapat bahwa jika Mainoo sama sekali tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan perebutan medali perunggu melawan Prancis nanti, hal itu akan menandakan adanya lingkungan yang tidak sehat di balik layar.
Saat berbicara di talkSPORT, Foster memperingatkan bahwa terus mengabaikan pemain muda tersebut akan mengungkap masalah yang tak terbantahkan. "Masalahnya akan muncul jika dia tidak memasukkannya ke dalam skuad," tegas Foster. "Jika dia benar-benar tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan ini, berarti ada perpecahan besar atau masalah besar."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami