Mantan manajer Liga Premier, Warnock, mengkritik Tuchel terkait penanganannya terhadap Mainoo setelah gelandang Man United tersebut sama sekali tidak diturunkan selama satu menit pun di Piala Dunia 2026. Tim Three Lions sedang bersiap menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami, menyusul kekalahan menyakitkan mereka di semifinal melawan Argentina, dengan minimnya keterlibatan Mainoo menjadi topik pembicaraan utama.

"Dia berkomentar bahwa latihannya tidak terlalu bagus. Anda tidak boleh mengatakan hal seperti itu kepada pers," kata Warnock dalam acara Weekend Sports Breakfast di talkSPORT. "Anda harus memberitahu sang pemain. Anda memeluknya dan berkata: 'Dengar, latihannya kurang bagus, Nak. Bisakah kamu meningkatkan performamu? Ini benar-benar tidak adil. Hal-hal seperti itu seharusnya disimpan di dalam tim saja.'"