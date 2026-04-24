Thomas Tuchel mengatakan bahwa Morgan Gibbs-White, yang dijuluki sebagai "gelandang serba bisa", "layak mendapat tempat" di skuad Inggris untuk Piala Dunia, sementara bintang Nottingham Forest itu bersaing dengan Phil Foden dan kawan-kawan untuk masuk dalam skuad

Mantan direktur teknis Wolves, Scott Sellars, yang mengawasi perkembangan Gibbs-White dari remaja hingga menjadi pemain reguler di Liga Premier, yakin bahwa keserbagunaan dan mental sang gelandang setara dengan para pemain elit yang saat ini dimiliki Tuchel. Sellars menyoroti kemampuan unik sang pemain dalam memengaruhi pertandingan yang ketat dan menyatakan keterkejutannya atas pencoretan Gibbs-White dari skuad nasional baru-baru ini.

Saat membahas mengapa pemain andalan Forest ini layak mendapat tempat di pesawat menuju Piala Dunia musim panas ini, Sellars mengatakan kepada BBC Sport: "Saya selalu merasa dia akan bermain untuk Inggris dan di level junior dia setara dengan yang terbaik. Saya pernah bekerja dengan Phil Foden di City, jadi saya tahu levelnya dan saya selalu merasa Morgan berada di sekitar level itu.

"Mentalitas dan sikapnya berarti dia akan mendapat kesempatan bermain di level tertinggi. Apa pun yang dia lakukan dalam kariernya tidak mengejutkan. Sikapnya adalah hal pertama yang saya lihat saat dia berusia sekitar 15 tahun, hanya antusiasmenya dan cara dia beradaptasi dengan permainan serta keinginannya untuk menguasai bola. Lalu, saat dia mendapat bola, dia akan melakukan sesuatu."







