Thomas Tuchel mengatakan bahwa Morgan Gibbs-White, yang dijuluki sebagai "gelandang serba bisa", "layak mendapat tempat" di skuad Inggris untuk Piala Dunia, sementara bintang Nottingham Forest itu bersaing dengan Phil Foden dan kawan-kawan untuk masuk dalam skuad
Bintang Forest kembali tampil gemilang
Gibbs-White kembali masuk dalam radar timnas Inggris setelah mencetak hat-trick yang menentukan melawan Burnley, sehingga total golnya menjadi delapan dalam 13 penampilan terakhirnya. Meskipun tidak dipanggil oleh Tuchel untuk laga persahabatan baru-baru ini melawan Uruguay dan Jepang, gelandang ini telah mencetak lebih banyak gol daripada pemain Liga Premier lainnya sejak Maret, dengan enam gol. Pemain berusia 26 tahun ini kini memiliki waktu satu bulan terakhir untuk meyakinkan staf pelatih sebelum batas waktu pengumuman skuad pada 30 Mei.
Sellars mendukung mantan anak didiknya
Mantan direktur teknis Wolves, Scott Sellars, yang mengawasi perkembangan Gibbs-White dari remaja hingga menjadi pemain reguler di Liga Premier, yakin bahwa keserbagunaan dan mental sang gelandang setara dengan para pemain elit yang saat ini dimiliki Tuchel. Sellars menyoroti kemampuan unik sang pemain dalam memengaruhi pertandingan yang ketat dan menyatakan keterkejutannya atas pencoretan Gibbs-White dari skuad nasional baru-baru ini.
Saat membahas mengapa pemain andalan Forest ini layak mendapat tempat di pesawat menuju Piala Dunia musim panas ini, Sellars mengatakan kepada BBC Sport: "Saya selalu merasa dia akan bermain untuk Inggris dan di level junior dia setara dengan yang terbaik. Saya pernah bekerja dengan Phil Foden di City, jadi saya tahu levelnya dan saya selalu merasa Morgan berada di sekitar level itu.
"Mentalitas dan sikapnya berarti dia akan mendapat kesempatan bermain di level tertinggi. Apa pun yang dia lakukan dalam kariernya tidak mengejutkan. Sikapnya adalah hal pertama yang saya lihat saat dia berusia sekitar 15 tahun, hanya antusiasmenya dan cara dia beradaptasi dengan permainan serta keinginannya untuk menguasai bola. Lalu, saat dia mendapat bola, dia akan melakukan sesuatu."
Bentuk membuat pengucilan menjadi hal yang mengejutkan
Meskipun Gibbs-White baru mencatatkan enam penampilan internasional sejak debutnya pada 2024, Sellars berpendapat bahwa momentum mencetak golnya saat ini menjadikannya pilihan yang lebih "lengkap" dibandingkan beberapa rekan sebayanya. Ia menegaskan bahwa dalam lingkungan bertekanan tinggi seperti Piala Dunia, kehadiran pemain dengan kualitas penyelesaian akhir dan semangat seperti Gibbs-White bisa menjadi pembeda di babak gugur.
Menyikapi produktivitas gol gelandang tersebut belakangan ini dan kesiapannya untuk panggung internasional, Sellars menambahkan: "Saat ia bermain untuk Inggris, penampilannya selalu berkualitas tinggi. Ia mencetak gol, dan di level Piala Dunia, pertandingan bisa sangat ketat; pemain yang memiliki kualitas penyelesaian akhir seperti itu bisa menjadi penentu kemenangan.
"Saya terkejut dia tidak masuk dalam skuad 35 pemain. Jika melihat performa, saya bahkan lebih terkejut. Dia mungkin lebih merupakan gelandang serba bisa daripada seorang nomor 10. Jika pemain lain tidak dalam performa terbaik, ditambah satu atau dua cedera yang selalu bisa terjadi, maka saya pikir dia pasti layak mendapat tempat di skuad."
Hitung mundur terakhir menjelang laga pembuka melawan Kroasia
Dengan hanya tersisa 54 hari menjelang laga pembuka Inggris di Piala Dunia melawan Kroasia di Dallas, Gibbs-White harus mempertahankan tren mencetak golnya untuk mengganggu hierarki yang telah ditetapkan Tuchel. Laga tandang Forest ke Sunderland mendatang menjadi kesempatan lain bagi gelandang ini untuk membuktikan bahwa ia mampu memimpin tim di bawah tekanan besar sambil berjuang untuk bertahan di kasta tertinggi. Setelah tidak dipanggil pada jeda internasional bulan Maret, di mana Inggris kesulitan melawan Jepang dan Uruguay, sang playmaker bertekad membuktikan bahwa dirinya adalah solusi bagi kebutuhan kreativitas The Three Lions.