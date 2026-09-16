Kebersamaan yang tak tergoyahkan dan terjalin pada malam itu kini telah meletakkan dasar untuk masa depan, menjadi fondasi yang sangat berharga menuju Euro 2028.

Menyinggung budaya ruang ganti yang terus berkembang itu, ia menambahkan: "Itu menciptakan ikatan yang sangat kuat dengan para pemain ini. Rasanya seperti mereka adalah para pemain saya sekarang. Inilah keindahannya. Anda meraih kesuksesan dan mengalami momen-momen menyakitkan bersama, tetapi Anda menghabiskan begitu banyak waktu bersama lalu menciptakan ikatan yang alami. Jadi saya senang melihat mereka. Saya senang menantang mereka, senang mendorong mereka, dan sangat bangga menjadi bagian dari itu."

Menyalurkan kebersamaan itu ke siklus berikutnya, sang pelatih menegaskan: "Saya sangat antusias. Saya pikir kami selangkah lebih dekat lagi dan saya pikir kami sudah sampai di sana. Sangat sulit mempersiapkan diri untuk Piala Dunia di AS, tetapi saya pikir kami bisa mempersiapkan diri untuk Euro dan kami bersiap di Nations League Tier One.

"Targetnya adalah menjalani 10 pertandingan lagi. Kami menjalani 10 pertandingan di AS, delapan kemenangan, satu hasil imbang, satu kekalahan yang menyakitkan. Itu adalah sesuatu yang bisa dibangun. Kami semua berhak menegakkan kepala dan melangkah dengan keberanian serta sikap positif menuju tantangan berikutnya. Kami akan menghadapi empat pertandingan di Nations League, dan di situlah fokusnya."