Craig Mercer
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Thomas Tuchel mengaku menyesal tidak memakan rumput Azteca setelah kemenangan terkenal Inggris dengan 10 pemain di Piala Dunia
Pengakuan tak lazim soal rumput terungkap
Kemenangan heroik 3-2 pada fase gugur dengan sepuluh pemain atas salah satu tuan rumah turnamen di Mexico City membuat sang manajer benar-benar terpikat oleh magisnya momen tersebut. Terhanyut dalam euforia luar biasa karena mampu membawa timnya melewati ujian besar di luar negeri seperti itu, ia merasakan dorongan yang begitu kuat untuk mengabadikan kebahagiaan tersebut dengan cara yang paling tidak lazim. Mengenang pesan teks yang ia kirim kepada seorang teman sesaat setelah peluit akhir, Tuchel mengaku: "Saya mengirim pesan kepada seorang teman setelah pertandingan dan saya hanya menulis, 'Saya menyesal tidak memakan sedikit rumput setelah pertandingan agar menyimpan sesuatu dari ini di tubuh saya selamanya.' Itulah perasaannya. Itulah momennya."
- Latin Sport Images
Cedera Henderson menyoroti persatuan
Atmosfer yang memabukkan itu juga memperlihatkan semangat kolektif yang luar biasa, yang menjadi tak terbantahkan ketika Jordan Henderson mengalami patah lengan setelah terjatuh melewati papan iklan saat perayaan usai pertandingan.
Berbicara kepada Daniel Sturridge dalam wawancara resmi FA, pelatih kepala itu menjelaskan: "Pertandingan ini memiliki begitu banyak hal yang bisa Anda harapkan. Jika Anda membutuhkan bukti tentang apa arti ini bagi para pemain dan bagaimana hubungan mereka satu sama lain, itulah momen ketika Jordan terjatuh dan patah lengannya. Dalam sedetik, para pemain sudah ada di sana. Setiap pemain ada di sana menghentikan perayaan, membentuk perlindungan, melindungi Jordan, tidak pergi ke mana-mana, dengan empati penuh. Itu benar-benar sangat istimewa."
Ikatan kolektif memicu ambisi
Kebersamaan yang tak tergoyahkan dan terjalin pada malam itu kini telah meletakkan dasar untuk masa depan, menjadi fondasi yang sangat berharga menuju Euro 2028.
Menyinggung budaya ruang ganti yang terus berkembang itu, ia menambahkan: "Itu menciptakan ikatan yang sangat kuat dengan para pemain ini. Rasanya seperti mereka adalah para pemain saya sekarang. Inilah keindahannya. Anda meraih kesuksesan dan mengalami momen-momen menyakitkan bersama, tetapi Anda menghabiskan begitu banyak waktu bersama lalu menciptakan ikatan yang alami. Jadi saya senang melihat mereka. Saya senang menantang mereka, senang mendorong mereka, dan sangat bangga menjadi bagian dari itu."
Menyalurkan kebersamaan itu ke siklus berikutnya, sang pelatih menegaskan: "Saya sangat antusias. Saya pikir kami selangkah lebih dekat lagi dan saya pikir kami sudah sampai di sana. Sangat sulit mempersiapkan diri untuk Piala Dunia di AS, tetapi saya pikir kami bisa mempersiapkan diri untuk Euro dan kami bersiap di Nations League Tier One.
"Targetnya adalah menjalani 10 pertandingan lagi. Kami menjalani 10 pertandingan di AS, delapan kemenangan, satu hasil imbang, satu kekalahan yang menyakitkan. Itu adalah sesuatu yang bisa dibangun. Kami semua berhak menegakkan kepala dan melangkah dengan keberanian serta sikap positif menuju tantangan berikutnya. Kami akan menghadapi empat pertandingan di Nations League, dan di situlah fokusnya."
- ZUMA Press Wire
Jadwal padat di level kontinental menanti
Inggris akan kembali beraksi di laga kompetitif pada akhir bulan ini saat mereka menjamu juara dunia Spanyol di Nations League. Laga tandang yang menantang ke Kroasia serta partai kandang dan tandang melawan Ceko juga sudah menanti di depan mata. Tuchel akan mengumumkan skuad terbarunya pada Jumat seiring persiapan ditingkatkan untuk rangkaian pertandingan berat tersebut.
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