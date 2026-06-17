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Thomas Tuchel mendapat peringatan soal ‘Piala Dunia yang berantakan’ akibat ‘keputusan aneh’ - dengan Harry Redknapp menjelaskan apa yang bisa memaksa pelatih timnas Inggris itu mundur
Tuchel mendapat perpanjangan kontrak hingga Euro 2028
Setelah meraih gelar-gelar domestik dan gelar Liga Champions selama masa jabatannya sebagai pelatih Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Bayern Munich, Tuchel setuju untuk mulai menanggung beban berat di Inggris—yang konon seperti cawan beracun—mulai awal 2025.
Dia memimpin tim melewati babak kualifikasi Piala Dunia dengan sempurna—meraih poin maksimal dan tidak kebobolan satu gol pun—namun tidak semua orang terkesan dengan gaya sepak bola yang ditampilkan oleh pria yang menjanjikan perubahan namun dalam banyak hal justru mirip dengan pendahulunya, Sir Gareth Southgate.
Tentu saja, yang terpenting adalah kemenangan, dan Tuchel berpotensi menjadi sosok yang mengakhiri 60 tahun penderitaan pada 2026, saat sepak bola akhirnya kembali ke tanah air setelah enam dekade mengembara tanpa arah di kancah internasional.
Asosiasi Sepak Bola Inggris begitu yakin bahwa mereka memiliki pelatih yang tepat di pucuk pimpinan sehingga perpanjangan kontrak hingga Euro 2028—yang akan digelar di tanah Inggris dan Irlandia—telah ditandatangani, disahkan, dan disepakati.
Hal ini menimbulkan pertanyaan di sana, mengingat Tuchel belum membuktikan apa pun dalam pertandingan yang benar-benar kompetitif, dan sudah muncul pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi pada ketentuan kontrak tersebut jika Three Lions harus meninggalkan Amerika Utara musim panas ini dengan ekor terjepit di antara kaki mereka.
Apakah Tuchel akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah Piala Dunia 2026?
Saat ditanya apakah perpanjangan kontrak harus selalu diraih, bukan diberikan begitu saja, mantan manajer Tottenham dan West Ham, Redknapp—yang berbicara bekerja sama dengan BuzzBallz—menjelaskan kepada GOAL bagaimana situasi yang menjanjikan bisa dengan cepat berubah menjadi buruk: “Itu keputusan yang aneh. Semoga saja dia bisa membuktikannya.
“Jika Inggris mengalami Piala Dunia yang bencana, dia pasti akan mendapat banyak kritikan, mari kita jujur. Semua orang mengalaminya saat membela Inggris. Kita pernah memiliki orang-orang hebat, manajer-manajer hebat, yang dihancurkan sepanjang tahun-tahun ini. Bahkan Bobby Robson yang hebat, dia pun mendapat bagiannya dari kritikan dan hujatan. Graham Taylor—seorang pria hebat, pria yang baik hati—mereka semua pernah mengalaminya.
“Jika kita mengalami Piala Dunia yang bencana, saya rasa Anda akan mendapat begitu banyak kritik hingga mungkin Anda tidak akan mau bertahan di sini!”
Penghibur hebat: Siapa yang mampu memukau para penggemar di era modern ini?
Tuchel telah menegaskan bahwa ia akan menjalankan segalanya sesuai caranya sendiri; pelatih berusia 52 tahun ini sempat memicu kontroversi dengan keputusan pemilihan pemain yang kontroversial dalam skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang. Beberapa pemain yang tidak dipanggil itu dianggap oleh Redknapp sebagai tipe pemain yang menghibur—sesuatu yang kini langka di dunia sepak bola modern.
Saat diminta untuk memilih pemain-pemain yang dengan senang hati ia bayar untuk ditonton, pria yang pernah diabaikan oleh FA untuk tugas kepelatihan tim nasional ini berkata: “Tidak ada lagi karakter-karakter seperti dulu, sejujurnya tidak banyak pemain yang bisa membuat saya berdiri dari kursi lagi.
“Saya suka pemain yang benar-benar berbakat, yang bisa melakukan hal-hal luar biasa, mengalahkan lawan, dan mengubah jalannya pertandingan. Saya suka Cole Palmer saat dia sedang dalam performa terbaiknya. Jelas dia tidak lolos ke Piala Dunia, dia terlewatkan. Phil Foden juga, mereka adalah dua pemain yang saya sukai untuk ditonton—dua pemain Inggris yang saya nikmati penampilannya. Saya suka [Eberechi] Eze di Arsenal; menurut saya, saat dia menguasai bola, dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan peluang.
“Manchester United saat ini belum benar-benar memiliki pemain-pemain istimewa seperti yang mereka miliki di masa lalu di bawah asuhan Fergie [Sir Alex Ferguson]. Ada pemain-pemain di sana, tapi saya ingin melihat lebih banyak pemain yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang istimewa.
“Saya memang sering memikirkan hal ini sekarang; para pemain muda yang masuk ke akademi saat ini, semuanya hanya soal umpan, umpan, dan umpan. Saya ingin melihat pemain yang bisa menggiring bola. Saya masih ingin melihat pemain yang bisa menguasai bola dan mampu mengalahkan lawan dalam situasi satu lawan satu. Saya jarang melihat hal seperti itu sekarang.
“Saya benci melihat pemain sayap yang mendapat bola, lalu mengopernya ke belakang atau ke samping saat mereka berada dalam situasi satu lawan satu dengan bek. Dulu, Anda pasti akan dihujat habis-habisan jika melakukan itu tanpa mencoba mengalahkan bek tersebut, tapi sayangnya begitulah keadaan sekarang.”
- BuzzBallz
Piala Dunia 2026: Inggris & Tuchel berharap bisa memukau penonton di Amerika Utara
Inggris berharap dapat menghadirkan banyak kegembiraan selama sebulan ke depan, dengan petualangan Piala Dunia terbaru mereka akan dimulai saat menghadapi Kroasia di AT&T Stadium, Arlington, Texas, pada hari Rabu. Redknapp akan menjadi salah satu yang menyaksikan dari jauh dengan harapan bahwa seseorang—termasuk Tuchel—dapat membuatnya bersemangat dan memberikan sesuatu yang patut disoraki.
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