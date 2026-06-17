Thomas Tuchel mendapat peringatan soal ‘Piala Dunia yang berantakan’ akibat ‘keputusan aneh’ - dengan Harry Redknapp menjelaskan apa yang bisa memaksa pelatih timnas Inggris itu mundur

Tuchel telah menegaskan bahwa ia akan menjalankan segalanya sesuai caranya sendiri; pelatih berusia 52 tahun ini sempat memicu kontroversi dengan keputusan pemilihan pemain yang kontroversial dalam skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang. Beberapa pemain yang tidak dipanggil itu dianggap oleh Redknapp sebagai tipe pemain yang menghibur—sesuatu yang kini langka di dunia sepak bola modern.

Saat diminta untuk memilih pemain-pemain yang dengan senang hati ia bayar untuk ditonton, pria yang pernah diabaikan oleh FA untuk tugas kepelatihan tim nasional ini berkata: “Tidak ada lagi karakter-karakter seperti dulu, sejujurnya tidak banyak pemain yang bisa membuat saya berdiri dari kursi lagi.

“Saya suka pemain yang benar-benar berbakat, yang bisa melakukan hal-hal luar biasa, mengalahkan lawan, dan mengubah jalannya pertandingan. Saya suka Cole Palmer saat dia sedang dalam performa terbaiknya. Jelas dia tidak lolos ke Piala Dunia, dia terlewatkan. Phil Foden juga, mereka adalah dua pemain yang saya sukai untuk ditonton—dua pemain Inggris yang saya nikmati penampilannya. Saya suka [Eberechi] Eze di Arsenal; menurut saya, saat dia menguasai bola, dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan peluang.

“Manchester United saat ini belum benar-benar memiliki pemain-pemain istimewa seperti yang mereka miliki di masa lalu di bawah asuhan Fergie [Sir Alex Ferguson]. Ada pemain-pemain di sana, tapi saya ingin melihat lebih banyak pemain yang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang istimewa.

“Saya memang sering memikirkan hal ini sekarang; para pemain muda yang masuk ke akademi saat ini, semuanya hanya soal umpan, umpan, dan umpan. Saya ingin melihat pemain yang bisa menggiring bola. Saya masih ingin melihat pemain yang bisa menguasai bola dan mampu mengalahkan lawan dalam situasi satu lawan satu. Saya jarang melihat hal seperti itu sekarang.

“Saya benci melihat pemain sayap yang mendapat bola, lalu mengopernya ke belakang atau ke samping saat mereka berada dalam situasi satu lawan satu dengan bek. Dulu, Anda pasti akan dihujat habis-habisan jika melakukan itu tanpa mencoba mengalahkan bek tersebut, tapi sayangnya begitulah keadaan sekarang.”