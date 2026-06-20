Terdengar desahan lega secara serempak di dalam skuad Inggris saat Marcus Rashford dan Declan Rice terlihat ikut serta secara penuh dalam sesi latihan hari Sabtu. Rashford, yang mencetak gol penting setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia, sebelumnya mengalami masalah otot ringan, sementara Rice ditarik keluar pada menit ke-72 pertandingan pembuka tersebut karena merasakan ketidaknyamanan di punggung bawah dan otot paha belakangnya.

Menurut The Guardian, kedua pemain tersebut tampak bergerak dengan leluasa selama latihan umpan saat Tuchel memimpin skuadnya menjalani sesi latihan. Rice, wakil kapten tim dan bagian penting dari lini tengah, diperkirakan akan mempertahankan posisinya sebagai starter, sementara Rashford bersaing dengan Anthony Gordon untuk posisi di sayap kiri setelah membuktikan kebugarannya usai hari istirahat pada Jumat.