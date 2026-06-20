AFP
Diterjemahkan oleh
Thomas Tuchel mendapat kabar baik menjelang Piala Dunia setelah Marcus Rashford dan Declan Rice berhasil melewati rintangan kebugaran - namun Bukayo Saka harus puas duduk di bangku cadangan
Duo andalan kembali berlatih penuh
Terdengar desahan lega secara serempak di dalam skuad Inggris saat Marcus Rashford dan Declan Rice terlihat ikut serta secara penuh dalam sesi latihan hari Sabtu. Rashford, yang mencetak gol penting setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia, sebelumnya mengalami masalah otot ringan, sementara Rice ditarik keluar pada menit ke-72 pertandingan pembuka tersebut karena merasakan ketidaknyamanan di punggung bawah dan otot paha belakangnya.
Menurut The Guardian, kedua pemain tersebut tampak bergerak dengan leluasa selama latihan umpan saat Tuchel memimpin skuadnya menjalani sesi latihan. Rice, wakil kapten tim dan bagian penting dari lini tengah, diperkirakan akan mempertahankan posisinya sebagai starter, sementara Rashford bersaing dengan Anthony Gordon untuk posisi di sayap kiri setelah membuktikan kebugarannya usai hari istirahat pada Jumat.
- Getty Images Sport
Kondisi kebugaran Saka masih menjadi perhatian
Meskipun ada kabar positif mengenai Rashford dan Rice, Bukayo Saka tetap ditangani dengan sangat hati-hati. Pemain sayap Arsenal itu tidak bergabung dengan kelompok utama di lapangan rumput di Kansas City, melainkan tetap berada di dalam ruangan untuk menjalani program kebugaran individu yang disesuaikan khusus. Tampaknya hampir pasti bahwa Saka akan kembali duduk di bangku cadangan pada laga hari Selasa melawan Ghana di Boston.
Tuchel telah terbuka mengenai tantangan yang dihadapi penyerang andalannya tersebut, mengungkapkan bahwa Saka saat ini sedang mengatasi masalah Achilles yang berkepanjangan. Terlepas dari perannya yang penting bagi lini serang Three Lions, staf medis enggan mengambil risiko dengan memainkannya selama 90 menit penuh, terutama setelah ia hanya tampil sebentar pada pertandingan pembuka di Dallas awal pekan ini.
Madueke tampaknya akan diuntungkan oleh sikap hati-hati tersebut
Karena Saka tampaknya tidak akan diturunkan sebagai starter, peluang tetap terbuka bagi Noni Madueke untuk melanjutkan penampilannya di tim utama. Madueke menempati posisi sayap kanan saat melawan Kroasia dan menjadi kandidat terkuat untuk mempertahankan posisinya, seiring upaya Inggris memperkuat posisi mereka di puncak Grup L. Pendekatan hati-hati Tuchel terhadap Saka mengindikasikan bahwa ia sedang mengistirahatkan pemain sayap tersebut untuk babak gugur turnamen ini.
Tuchel mengomentari situasi tersebut dengan menyatakan: “Saka sedang mengatasi masalah pada tendon Achilles dan belum siap untuk bermain penuh selama 90 menit.” Pengakuan yang jujur ini menegaskan bahwa staf pelatih memprioritaskan ketersediaan pemain dalam jangka panjang daripada penampilan sebagai starter saat ini, dengan mempercayai kedalaman skuad yang tampil mengesankan pada babak kedua saat melawan Kroasia.
- Getty Images Sport
Kane membidik rekor mutlak
Harry Kane bertekad mempertahankan performa apiknya saat menghadapi Ghana dan menambah jumlah golnya di Piala Dunia, setelah mencetak dua gol ke gawang Kroasia sehingga total golnya di turnamen ini kini menjadi 10 gol.
Dua gol yang baru-baru ini dicetak oleh striker Bayern Munich ini membuatnya menyamai rekor lama Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dalam sejarah Piala Dunia, dan sang penyerang kini memiliki peluang emas untuk melampaui Lineker dan merebut rekor tersebut sepenuhnya.