Thomas Tuchel 'memohon' kepada FIFA agar mengubah protokol prapertandingan setelah 'momen yang sangat istimewa' bagi pelatih Inggris itu dirusak menjelang laga melawan Kroasia

Tuchel telah memohon kepada FIFA untuk segera mengubah pengaturan prapertandingan mereka setelah mengklaim bahwa "momen yang sangat istimewa" itu dirusak oleh kerumunan fotografer. Manajer timnas Inggris itu menjalani debutnya di Piala Dunia pada Rabu malam di Texas, namun ia sudah merasa geram bahkan sebelum pertandingan dimulai ketika mendapati dirinya dikelilingi oleh kru media saat lagu kebangsaan dikumandangkan.

Tuchel, yang tidak menyanyikan 'God Save The King' melainkan berdiri dalam keheningan, sangat marah karena tidak bisa melihat para pemainnya saat mereka berbaris. Gambar-gambar dari AT&T Stadium menunjukkan pelatih asal Jerman itu tampak frustrasi akibat kedekatan lensa-lensa kamera, yang menurutnya menghalangi pandangannya terhadap tim pada awal masa jabatannya di panggung dunia.



