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Thomas Tuchel 'memohon' kepada FIFA agar mengubah protokol prapertandingan setelah 'momen yang sangat istimewa' bagi pelatih Inggris itu dirusak menjelang laga melawan Kroasia
Tuchel merasa frustrasi akibat kehadiran kru kamera
Tuchel telah memohon kepada FIFA untuk segera mengubah pengaturan prapertandingan mereka setelah mengklaim bahwa "momen yang sangat istimewa" itu dirusak oleh kerumunan fotografer. Manajer timnas Inggris itu menjalani debutnya di Piala Dunia pada Rabu malam di Texas, namun ia sudah merasa geram bahkan sebelum pertandingan dimulai ketika mendapati dirinya dikelilingi oleh kru media saat lagu kebangsaan dikumandangkan.
Tuchel, yang tidak menyanyikan 'God Save The King' melainkan berdiri dalam keheningan, sangat marah karena tidak bisa melihat para pemainnya saat mereka berbaris. Gambar-gambar dari AT&T Stadium menunjukkan pelatih asal Jerman itu tampak frustrasi akibat kedekatan lensa-lensa kamera, yang menurutnya menghalangi pandangannya terhadap tim pada awal masa jabatannya di panggung dunia.
- Getty Images Sport
"Aku sudah menanti-nantikan momen ini"
Berbicara setelah kemenangan 4-2 yang menghibur itu, Tuchel tidak segan-segan dalam menilai situasi tersebut. "Saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda, saya memohon kepada FIFA untuk mengubah posisi para fotografer saat lagu kebangsaan dikumandangkan karena saya tidak bisa melihat tim saya saat lagu kebangsaan dikumandangkan," katanya kepada para wartawan. Manajer tersebut jelas merasakan betapa pentingnya momen tersebut dan merasa kecewa karena tidak bisa melihat timnya dengan jelas.
"Saya telah menanti momen ini. Hari ini adalah momen yang sangat, sangat istimewa, namun saya berdiri di depan barisan 50 fotografer, berjarak setengah meter, dan saya tidak bisa melihat satu pemain pun. Hal itu sedikit merusak pengalaman saya. Ini sangat emosional. Ketika saya masih muda dan baru mulai melatih, momen seperti ini terlalu besar untuk hanya diimpikan," tambahnya.
Ketegangan di pinggir lapangan bersama Jordan Pickford
Insiden tersebut tidak hanya terjadi pada upacara prapertandingan, karena Tuchel juga terekam terlibat dalam pertukaran kata-kata yang memanas dengan Jordan Pickford pada babak pertama. Meskipun Harry Kane membawa Inggris unggul lebih dulu, sang manajer tidak puas dengan distribusi bola yang dilakukan kiper Everton tersebut saat membangun serangan dari lini belakang.
Mikrofon di pinggir lapangan merekam Tuchel yang berteriak memberikan instruksi kepada kipernya, menuntut agar ia mengoper bola ke bek kanan alih-alih memaksakan umpan saat kehilangan keseimbangan. Ketika Pickford tampak memberikan tanggapan ke arah bangku cadangan, Tuchel dilaporkan menghentikan percakapan itu dengan perintah tegas: "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, lakukan seperti yang aku katakan!"
- Getty Images Sport
Kane dan Bellingham memastikan kemenangan setelah babak pertama yang menegangkan
Meskipun Kane mencetak dua gol di babak pertama, kedua tim memasuki jeda dengan skor imbang 2-2. Namun, Inggris tampil lebih baik setelah mendapat dorongan semangat di ruang ganti saat jeda, dengan gol-gol di babak kedua dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford yang memastikan tiga poin di Grup L.
The Three Lions kini berada di puncak grup mereka dan akan berusaha memanfaatkan momentum ini saat menghadapi Ghana di Gillette Stadium pada hari Selasa. Namun, fokus tetap tertuju pada standar tinggi Tuchel, di mana sang manajer jelas menuntut kesempurnaan baik di lapangan maupun dari panitia di tribun penonton.