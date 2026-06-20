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Thomas Tuchel memberi isyarat bahwa Bukayo Saka kemungkinan besar akan kembali duduk di bangku cadangan saat Inggris menghadapi Ghana di Piala Dunia
Tuchel membela penyerang andalannya
Tim Tiga Singa mengawali kampanye Grup L dengan gemilang setelah mengalahkan Kroasia 4-2, dengan Saka langsung memberikan assist kepada Marcus Rashford setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Namun, staf kepelatihan tim nasional tetap bertekad untuk menjaga kondisi pemain berusia 24 tahun itu selama fase-fase awal turnamen. Meskipun pemain sayap tersebut bermain sambil menahan rasa sakit selama Arsenal berhasil merebut gelar juara Liga Premier, Tuchel mengambil pendekatan yang sangat hati-hati.
- Getty Images Sport
Manajer memaparkan rencana kebugaran
Meskipun sang pemain secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk mengambil risiko terkait kondisi fisiknya dalam jangka panjang demi membantu tim, manajernya justru melihat gambaran turnamen secara lebih luas. Tuchel menyatakan: "Bukayo sudah siap dan akan semakin siap. Saya rasa saat kita memasuki pertandingan terakhir di grup ini, dia akan siap."
Strategi manajemen yang cermat ini kontras dengan pendekatan manajer Arsenal, Mikel Arteta, yang biasanya merahasiakan detail medis spesifik mengenai pemain-pemain kunci dalam skuadnya.
Kedalaman skuad meringankan tekanan
Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa tendinitis Achilles sang pemain sayap tidak memburuk sejak berakhirnya musim domestik yang melelahkan, namun Tuchel tampaknya ingin sang pemain berada dalam performa puncaknya menjelang babak gugur. Kemewahan untuk menepikan pemain sekelasnya ini menunjukkan kedalaman lini serang Inggris yang luar biasa, dengan Noni Madueke kemungkinan besar akan kembali diturunkan di sayap kanan. Pendekatan yang hati-hati ini semakin dibenarkan oleh performa mengesankan dari opsi rotasi lainnya, terutama Ivan Toney yang mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-1 pada laga persahabatan tertutup baru-baru ini melawan Sporting Kansas City.
- AFP
Uji coba Ghana menjadi ujian bagi para pemimpin
Inggris akan bertandang ke Boston Stadium pada hari Selasa untuk menjalani laga krusial di puncak klasemen melawan tim Ghana yang berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Panama pada pertandingan pembuka. The Black Stars akan menjadi ujian fisik yang berat saat mereka berusaha membangun momentum setelah awal turnamen yang disiplin. Meraih kemenangan kedua berturut-turut akan memastikan tempat Inggris di babak 32 besar dengan nyaman sebelum pertandingan terakhir fase grup melawan Panama di New Jersey.