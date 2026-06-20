Thomas Tuchel memberi isyarat bahwa Bukayo Saka kemungkinan besar akan kembali duduk di bangku cadangan saat Inggris menghadapi Ghana di Piala Dunia

Meskipun sang pemain secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk mengambil risiko terkait kondisi fisiknya dalam jangka panjang demi membantu tim, manajernya justru melihat gambaran turnamen secara lebih luas. Tuchel menyatakan: "Bukayo sudah siap dan akan semakin siap. Saya rasa saat kita memasuki pertandingan terakhir di grup ini, dia akan siap."

Strategi manajemen yang cermat ini kontras dengan pendekatan manajer Arsenal, Mikel Arteta, yang biasanya merahasiakan detail medis spesifik mengenai pemain-pemain kunci dalam skuadnya.