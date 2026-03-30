Thomas Tuchel membela Declan Rice dan Bukayo Saka setelah kedua pemain Arsenal itu mundur dari skuad Inggris menjelang laga melawan Jepang

Situasi ini semakin rumit akibat krisis cedera yang meluas di Emirates Stadium, dengan beberapa bintang The Gunners absen selama jeda internasional. Namun, Tuchel ingin menekankan bahwa baik Rice maupun Saka telah berupaya sungguh-sungguh untuk pulih tepat waktu menjelang laga melawan Jepang. Ia mencatat bahwa berbeda dengan beberapa kejadian sebelumnya dalam sejarah sepak bola internasional, para pemain tersebut hadir dan berusaha mengatasi masalah mereka.

“Kami tahu setelah final [Carabao Cup] bahwa ada masalah. Mereka sedang menjalani perawatan. Tapi mereka berdua datang. Declan bahkan turun ke lapangan. Dia tidak datang dan berkata: ‘Teman-teman, saya pulang.’ Saya dengar ada pemusatan latihan di mana para pemain bahkan tidak datang dengan membawa sepatu bola. Bukayo melakukan sesi latihan di gym untuk benar-benar berusaha. Declan melakukan sesi latihan di lapangan bersama Jude [Bellingham, yang juga belum sepenuhnya fit] dan mengatakan bahwa rasanya tidak enak. Mengapa saya harus mengambil risiko? Mereka sangat ingin terlibat – hanya untuk meluruskan narasi. Namun, keduanya jelas-jelas merasa tidak nyaman,” tambah sang manajer.