Thomas Tuchel membela Declan Rice dan Bukayo Saka setelah kedua pemain Arsenal itu mundur dari skuad Inggris menjelang laga melawan Jepang
Para pemain bintang Arsenal meninggalkan pemusatan latihan timnas Inggris
Rice dan Saka termasuk di antara 11 pemain yang tidak dipanggil Tuchel dalam laga imbang 1-1 melawan Uruguay pekan lalu di Wembley, dengan sang pelatih berencana untuk memanggil mereka kembali menjelang pertandingan berikutnya melawan Jepang. Namun, pada Sabtu, diumumkan bahwa duo Arsenal tersebut, bersama enam pemain lainnya, akan meninggalkan pemusatan latihan Timnas Inggris menjelang leg kedua dari dua laga berturut-turut di Wembley. Namun, dengan musim Arsenal yang memasuki periode yang intens, banyak yang menduga bahwa keduanya memprioritaskan menyelesaikan musim klub daripada bertanding bersama tim nasional.
Bukti medis mendukung klaim para pemain
Tuchel membantah klaim tersebut pada hari Senin, dengan menegaskan bahwa Saka dan Rice masih merasakan ketidaknyamanan setelah tampil bersama Arsenal dalam final Carabao Cup melawan Manchester City pada Minggu dua pekan lalu, sehingga mereka terpaksa absen. Menanggapi keraguan mengenai keabsahan cedera tersebut, Tuchel bersikap tegas.
“Saya mengerti bagaimana hal ini terlihat,” kata Tuchel ketika ditanya tentang penarikan diri Rice dan Saka. “Saya masih 100% percaya pada kejujuran Declan dan Bukayo. Kami telah melakukan tes medis. Saya melihatnya sendiri. Saya tidak punya alasan untuk percaya bahwa keduanya tidak jujur kepada saya. Namun mengingat banyaknya pemain Arsenal, saya memahami pandangan tersebut. Mereka sangat ingin ikut bermain – hanya untuk meluruskan narasi. Namun keduanya jelas-jelas merasa tidak nyaman.”
Menghilangkan narasi yang mempertentangkan klub dan negara
Situasi ini semakin rumit akibat krisis cedera yang meluas di Emirates Stadium, dengan beberapa bintang The Gunners absen selama jeda internasional. Namun, Tuchel ingin menekankan bahwa baik Rice maupun Saka telah berupaya sungguh-sungguh untuk pulih tepat waktu menjelang laga melawan Jepang. Ia mencatat bahwa berbeda dengan beberapa kejadian sebelumnya dalam sejarah sepak bola internasional, para pemain tersebut hadir dan berusaha mengatasi masalah mereka.
“Kami tahu setelah final [Carabao Cup] bahwa ada masalah. Mereka sedang menjalani perawatan. Tapi mereka berdua datang. Declan bahkan turun ke lapangan. Dia tidak datang dan berkata: ‘Teman-teman, saya pulang.’ Saya dengar ada pemusatan latihan di mana para pemain bahkan tidak datang dengan membawa sepatu bola. Bukayo melakukan sesi latihan di gym untuk benar-benar berusaha. Declan melakukan sesi latihan di lapangan bersama Jude [Bellingham, yang juga belum sepenuhnya fit] dan mengatakan bahwa rasanya tidak enak. Mengapa saya harus mengambil risiko? Mereka sangat ingin terlibat – hanya untuk meluruskan narasi. Namun, keduanya jelas-jelas merasa tidak nyaman,” tambah sang manajer.
Kekhawatiran terkait jadwal yang padat
Tuchel tidak merinci masalah yang dialami Rice dan Saka, dengan mengatakan bahwa Arsenal “tidak akan senang” jika ia melakukannya. Ia menekankan bahwa keduanya telah bermain sambil menahan rasa sakit demi membantu klub mereka dalam perburuan treble. “Declan sudah merasa tidak nyaman sejak beberapa waktu lalu dan dia tetap bermain meski demikian. Dia sekarang berada di titik di mana dia berpikir: ‘Apakah ini masuk akal, apa yang saya lakukan di sini, memaksakan diri dengan 70% dan terus memaksakan diri?’ Hal yang sama terjadi pada Bukayo,” jelasnya.
Manajer The Three Lions mengungkapkan kekhawatiran besar terkait kelelahan pemain menjelang Piala Dunia, mengakui bahwa jadwal padat merupakan masalah nyata bagi tim nasional. “Ini merupakan ancaman [bagi harapan Inggris],” katanya. “Bukan yang terbesar, tapi tetap ancaman. Kelelahan adalah kenyataan. Itulah mengapa kami mengadakan pemusatan latihan ini seperti yang telah kami lakukan – untuk memberi istirahat bagi mereka yang terlibat secara intensif. Saya 100% yakin kami akan mendapat manfaat darinya – baik saat melawan Jepang maupun nanti.”