Thomas Tuchel membandingkan Harry Kane dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo setelah Inggris kalah dari Jepang tanpa kapten andalan mereka
Inggris kesulitan tanpa pemain andalannya
Kekalahan mengecewakan di Wembley itu terjadi setelah hasil imbang 1-1 yang kurang meyakinkan melawan Uruguay pekan lalu, sehingga Tuchel kini dihadapkan pada banyak pertanyaan menjelang Piala Dunia. Dengan kapten mereka menonton dari tribun penonton, Inggris gagal menunjukkan ketajaman di lini depan. Bintang Manchester City, Phil Foden, ditempatkan sebagai false nine namun kesulitan memberikan kontribusi berarti, sementara eksperimen sebelumnya dengan Dominic Solanke dan Dominic Calvert-Lewin juga gagal menghadirkan alternatif yang meyakinkan untuk menggantikan bintang Bayern Munich, Kane.
Tuchel membela ketergantungan pada Kane
Ketika ditanya apakah skuad terlalu bergantung pada kapten mereka yang berusia 32 tahun, Tuchel menunjuk para pemain terbaik sepanjang masa untuk membuktikan pendapatnya. "Nah, mengapa Argentina tidak mengandalkan Messi atau Portugal tidak mengandalkan Cristiano Ronaldo?" kata Tuchel kepada ITV. "Ini sangat wajar. Pemain-pemain kunci telah meninggalkan tim kami, tokoh-tokoh penting. Kami melihatnya sedikit. Kami kurang memiliki daya gedor di 20 meter terakhir dalam kedua pertandingan tersebut. Tanpa kehadiran Harry Kane, kami tidak memiliki ancaman yang sama. Bayern Munich tanpa Harry Kane juga tidak memiliki ancaman yang sama. Tidak ada tim di dunia yang memiliki ancaman yang sama."
Manajer membalas kritik terkait tekanan
Suasana di Wembley menjadi memanas setelah gol penentu kemenangan Kaoru Mitoma, namun mantan pelatih Chelsea itu tak berminat membahas apakah ekspektasi terhadap tim nasional menjadi beban bagi para pemain mudanya. Tuchel tetap teguh pada keyakinannya bahwa tim harus beradaptasi dengan lingkungan sepak bola internasional yang penuh tekanan. Ketika ditanya apakah beban menjadi terlalu berat bagi sebagian pemain, sang manajer menolak terlibat dalam perdebatan tersebut, dengan menyatakan: "Saya tidak ingin terlibat dalam diskusi ini karena menurut saya sudah sangat jelas apa yang ingin kami lakukan dan bagaimana kami ingin bermain, serta lebih fokus pada prinsip-prinsip. Hal itu memang disertai dengan tekanan. Bermain untuk Inggris memang disertai dengan sorotan. Begitulah adanya."
"Tidak ada yang bisa menandingi Kane"
Meskipun mengalami kemunduran, manajer Inggris itu tetap yakin bahwa timnya bisa meraih hasil positif tanpa penyerang pencetak gol terbanyak mereka, meski tugas tersebut menjadi jauh lebih sulit. Namun, Tuchel menegaskan bahwa ia tidak bermaksud membentuk pemain lain menjadi tiruan Kane karena profil seperti itu sama sekali tidak ada.
"Kami bisa memenangkan pertandingan tanpa Harry. Kami akan menang tanpa Harry, kami sudah pernah menang tanpa Harry. Tapi tentu saja lebih mudah memenangkan pertandingan dengan Harry," tutup Tuchel. "Saya tidak mencari Harry Kane kedua - tidak ada Harry Kane kedua." The Three Lions kini menghadapi masa refleksi sebelum terbang ke Amerika Serikat untuk pertandingan pemanasan terakhir Piala Dunia melawan Selandia Baru dan Kosta Rika.