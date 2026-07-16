Tuchel telah menemukan sekutu setia dalam diri Townsend, yang menolak menyalahkan manajer asal Jerman itu atas tersingkirnya Inggris yang memilukan dari Piala Dunia di Atlanta. Tuchel menghadapi sorotan tajam karena menarik keluar pencetak gol Anthony Gordon pada menit ke-72 untuk memasukkan bek Ezri Konsa, sehingga mengubah formasi tim menjadi formasi lima bek yang sangat defensif.

Langkah taktis tersebut justru menjadi bumerang ketika Enzo Fernández dan Lautaro Martínez mencetak gol-gol di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi Argentina. Meskipun para penggemar dan pakar mengecam perubahan formasi tersebut, Townsend menegaskan bahwa tanggung jawab atas kekalahan di menit-menit akhir itu sepenuhnya terletak pada eksekusi para pemain, bukan pada skema strategis sang manajer.