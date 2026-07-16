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Thomas Tuchel memang benar! Pelatih Inggris mendapat dukungan terkait kekalahan telak dari Argentina, sementara mantan bintang Three Lions itu mengatakan pergantian pemain yang 'cerdas' bukanlah penyebab tersingkirnya tim tersebut dari Piala Dunia
Argentina berhasil melakukan comeback yang menakjubkan
Tuchel telah menemukan sekutu setia dalam diri Townsend, yang menolak menyalahkan manajer asal Jerman itu atas tersingkirnya Inggris yang memilukan dari Piala Dunia di Atlanta. Tuchel menghadapi sorotan tajam karena menarik keluar pencetak gol Anthony Gordon pada menit ke-72 untuk memasukkan bek Ezri Konsa, sehingga mengubah formasi tim menjadi formasi lima bek yang sangat defensif.
Langkah taktis tersebut justru menjadi bumerang ketika Enzo Fernández dan Lautaro Martínez mencetak gol-gol di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi Argentina. Meskipun para penggemar dan pakar mengecam perubahan formasi tersebut, Townsend menegaskan bahwa tanggung jawab atas kekalahan di menit-menit akhir itu sepenuhnya terletak pada eksekusi para pemain, bukan pada skema strategis sang manajer.
- AFP
Para pemain disalahkan atas kegagalan di lini pertahanan
Saat membahas keruntuhan taktis yang berisiko tinggi di talkSPORT, mantan penyerang Aston Villa Gabriel Agbonlahor mengkritik keputusan untuk beralih ke formasi pertahanan yang sangat ketat. Agbonlahor berpendapat bahwa beralih ke formasi lima bek sama sekali tidak ada gunanya jika para pemain di lapangan gagal menunjukkan ketangguhan fisik yang diperlukan untuk menghadapi ancaman umpan-umpan lambung yang datang.
Townsend segera membantah penilaian tersebut, dengan berargumen bahwa seorang manajer tidak dapat mengendalikan kegagalan fisik individu di lapangan. "Itu bukan kesalahan Thomas Tuchel," tegas Townsend. "Jika kami tidak memenangkan satu pun duel udara dari setiap umpan silang yang masuk ke kotak penalti kami, Anda tidak bisa menyalahkan manajer atas hal itu."
Penggantian O'Reilly memicu perdebatan
Salah satu poin perdebatan utama adalah keputusan Tuchel untuk memasukkan Nico O’Reilly bersama Dan Burn, sambil mengabaikan opsi penyerang seperti Marcus Rashford, Bukayo Saka, dan Ollie Watkins. Agbonlahor menyesalkan langkah ini, dengan mengklaim bahwa hal itu benar-benar membuat Inggris kehilangan “pilihan umpan keluar” untuk meredakan tekanan intens dari Argentina.
Namun, Townsend menyebut masuknya O’Reilly sebagai “pilihan yang lebih cerdas” yang dirancang khusus untuk mengimbangi pergerakan Lionel Messi. “Tidak, tidak. Menurutku Nico O’Reilly adalah pergantian yang tepat,” kata Townsend. “Dengar, Gabby, aku sudah meliput Argentina dua kali di Piala Dunia ini. Saya telah menonton setiap pertandingan mereka. Dan di setiap pertandingan, Messi memulai dari posisi tinggi; dia berusaha menguasai bola di ruang-ruang sempit. Seiring berjalannya pertandingan, dia mundur semakin dalam, dan semakin dalam, dan semakin dalam. Kamu melihat posisi yang dia ambil di babak kedua. Itu hampir seperti, itu seperti posisi gelandang tengah di sisi kanan.”
- Getty Images Sport
Townsend menegaskan bahwa tidak ada alternatif lain yang layak
Townsend terus mengemukakan argumennya, dengan menegaskan bahwa memasukkan O'Reilly untuk mengawasi posisi Messi yang lebih ke dalam jauh lebih masuk akal secara taktis daripada menempatkan pemain penyerang untuk peran spesifik tersebut. "Itulah yang suka dilakukannya (Messi). Jadi, keputusan Tuchel untuk memasukkan O'Reilly guna mengawal Messi di posisi yang lebih tinggi, di sayap kiri, adalah pilihan yang lebih cerdas dengan sisa waktu 15 menit daripada menugaskan Rashford untuk mengawal Lionel Messi. Itu tidak masuk akal," katanya.
Dia kemudian membela pendekatan Inggris secara keseluruhan di menit-menit akhir, dengan berargumen bahwa para pemain di lapangan telah melakukan yang terbaik meskipun tidak ada opsi serangan ke depan. Dia menambahkan: "Tidak ada umpan keluar. Kami tidak punya umpan keluar. Kami sudah mencoba. Kami punya Morgan Rogers. Kami punya Harry Kane dan Bellingham yang mencoba menekan tinggi. Itu tidak berhasil, Gabby. Saya jamin, saya sudah menontonnya dua kali setelah peluit akhir."
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