Thomas Tuchel melontarkan peringatan tegas soal 'tekanan' kepada Cole Palmer di tengah persaingan ketat untuk posisi nomor 10 Inggris di Piala Dunia

Tuchel telah menegaskan bahwa Palmer harus berjuang keras untuk mengamankan posisinya dalam skuad inti Inggris dalam jangka panjang. Pemain berusia 23 tahun ini mengalami musim yang terputus-putus akibat cedera pangkal paha yang kambuh, yang membatasi penampilannya hanya pada 25 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Pelatih The Three Lions meyakini bahwa kini tekanan sepenuhnya ada pada pemain Chelsea tersebut untuk menerjemahkan performa apiknya di klub ke panggung internasional dan membuktikan kebugarannya.

Berbicara menjelang pertandingan persahabatan internasional Inggris melawan Uruguay besok, Tuchel menjelaskan tantangan yang dihadapi bintang Chelsea tersebut. “Jujur saja, dia harus membuktikannya karena kami memiliki lebih banyak bukti tanpa dia daripada dengan dia, jadi tekanan ada padanya,” jelas Tuchel. “Dia mengalami musim yang sulit, tetapi dia juga mengalami masa-masa sulit bersama tim nasional. Dia hanya sekali tersedia bagi kami dan ketika dia tersedia, kami memutuskan untuk tetap menggunakan skuad yang sama sehingga ada persaingan yang ketat untuk posisi terbaiknya, nomor 10. Dia benar-benar berusaha.”