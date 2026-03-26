Thomas Tuchel melontarkan peringatan tegas soal 'tekanan' kepada Cole Palmer di tengah persaingan ketat untuk posisi nomor 10 Inggris di Piala Dunia
Tuchel menuntut lebih dari bintang Chelsea
Tuchel telah menegaskan bahwa Palmer harus berjuang keras untuk mengamankan posisinya dalam skuad inti Inggris dalam jangka panjang. Pemain berusia 23 tahun ini mengalami musim yang terputus-putus akibat cedera pangkal paha yang kambuh, yang membatasi penampilannya hanya pada 25 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Pelatih The Three Lions meyakini bahwa kini tekanan sepenuhnya ada pada pemain Chelsea tersebut untuk menerjemahkan performa apiknya di klub ke panggung internasional dan membuktikan kebugarannya.
Berbicara menjelang pertandingan persahabatan internasional Inggris melawan Uruguay besok, Tuchel menjelaskan tantangan yang dihadapi bintang Chelsea tersebut. “Jujur saja, dia harus membuktikannya karena kami memiliki lebih banyak bukti tanpa dia daripada dengan dia, jadi tekanan ada padanya,” jelas Tuchel. “Dia mengalami musim yang sulit, tetapi dia juga mengalami masa-masa sulit bersama tim nasional. Dia hanya sekali tersedia bagi kami dan ketika dia tersedia, kami memutuskan untuk tetap menggunakan skuad yang sama sehingga ada persaingan yang ketat untuk posisi terbaiknya, nomor 10. Dia benar-benar berusaha.”
Data mengenai cedera fisik dan pemulihan
Manajer timnas Inggris itu mencatat bahwa performa fisik Palmer sempat terganggu di awal musim, yang memengaruhi gerakan alaminya dan daya ledaknya. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, ia tetap berhasil mencetak 10 gol dan tiga assist di semua kompetisi bersama Chelsea musim ini.
“Kami melihat data yang bagus belakangan ini, saya melihatnya secara langsung saat melawan Arsenal dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa langkahnya kembali seperti semula,” kata Tuchel. “Sebelumnya saya merasa dia tidak bebas dan langkahnya tidak cukup panjang, akselerasinya tidak ada dan gerakannya tidak bebas. Saya mendapat umpan balik darinya dan dari Chelsea bahwa ia merasa selama pertandingan ini ia jauh, jauh lebih baik. Ia juga tampil sangat kuat saat melawan Aston Villa dengan tenaga fisik yang luar biasa yang dapat kami lihat dan itu adalah langkah pertama.”
Intensitas latihan dan integrasi tim
Meskipun ada peringatan tegas terkait persaingan, Tuchel merasa terkesan dengan sikap Palmer selama sesi latihan terakhir. Manajer tersebut terlihat berbagi beberapa momen hangat bersama gelandang tersebut, yang menunjukkan bahwa meski standar penampilannya tinggi, hubungan pribadi mereka tetap kuat.
“Ketika saya memeluknya, itu berarti dia tersenyum; kalau tidak, dia tidak akan mendapat pelukan,” kata Tuchel. “Dia dalam suasana hati yang baik, dia terbuka, dia berkomunikasi, dan menunjukkan kualitasnya. Dia sangat terlibat, dan ini adalah langkah-langkah penting untuk menunjukkan performa agar bisa terlibat dalam tim dan memiliki koneksi di dalam tim, sehingga dia akan mendapat kesempatan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.”
Tak ada 'hidangan di atas piring perak' bagi Nomor 10
Dengan banyaknya pilihan pemain nomor 10 yang tersedia bagi Inggris, termasuk nama-nama seperti Jude Bellingham, Morgan Rogers, dan Phil Foden, Tuchel menegaskan bahwa reputasi tidak akan menentukan pemilihan pemain. Bukti nyata pemulihan Palmer merupakan pertanda positif, namun sang manajer mengharapkan etos kerja yang tak kenal lelah jika bintang Chelsea itu ingin memainkan peran utama di Piala Dunia.
“Performa fisiknya sesuai dengan kesan yang kami miliki bahwa ada sesuatu yang kurang, tetapi dia kini kembali memiliki kepercayaan diri penuh dan kami melihatnya dalam latihan. Dia tidak menghindar atau menahan diri,” tambah Tuchel. “Itulah yang kami inginkan. Kami telah menjalani empat sesi latihan dan dia harus menunjukkan kemampuannya. Dia tidak boleh menahan diri. Dia harus memahami bahwa dia berjuang untuk posisinya dan kami tidak akan memberikan apa pun kepada siapa pun dengan mudah. Dia melakukannya dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang tepat.”