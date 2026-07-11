Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Thomas Tuchel melontarkan kritik tajam kepada FIFA karena timnas Inggris tidak diberi penjelasan mengenai perpanjangan sanksi larangan bermain dua pertandingan yang dijatuhkan kepada Jarell Quansah di Piala Dunia
Inggris masih menanti kejelasan terkait larangan bermain Quansah
Tuchel mengungkapkan bahwa timnas Inggris belum diberi tahu alasan mengapa sanksi skorsing Quansah diperpanjang menjadi dua pertandingan setelah ia diusir dari lapangan saat melawan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia. Quansah diusir dari lapangan setelah tinjauan VAR pada awal babak kedua di Stadion Azteca akibat tekel setinggi pergelangan kaki terhadap Jesus Gallardo. Meskipun kartu merah langsung dalam situasi seperti itu biasanya berakibat skorsing satu pertandingan, hukuman tersebut diperpanjang setelah insiden tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat.
- AFP
Tuchel menuntut penjelasan terkait skorsing Quansah
Ada dugaan bahwa kritik Tuchel terhadap wasit setelah pertandingan mungkin telah memengaruhi keputusan tersebut, namun manajer timnas Inggris itu menegaskan bahwa ia belum menerima penjelasan apa pun dari FIFA.
"Saya tidak berpikir begitu," katanya kepada para wartawan saat ditanya apakah kritiknya berperan dalam hal ini. "Kami juga tidak mendapat penjelasan apa pun."
Tuchel sudah mengungkapkan kekecewaannya setelah kemenangan atas Meksiko, mempertanyakan standar dan konsistensi wasit.
"Ini sama sekali tidak cukup baik. Wasit-wasitnya tidak cukup baik. Wasit keempatnya juga tidak cukup baik," katanya kepada BBC setelah pertandingan. "Itu intinya. Apakah ini kesalahan yang jelas dan nyata untuk penalti [Meksiko]? Tentu saja tidak, tetapi VAR ikut campur. Mereka membatalkan keputusan di mana dia bahkan tidak memberikan pelanggaran. Tidak cukup baik."
Tuchel menuntut tim Inggris untuk bekerja lebih keras
Meskipun drama sanksi disiplin telah mendominasi persiapan menjelang pertandingan, Tuchel bersikukuh bahwa timnya harus fokus pada tugas yang ada. Semangat yang ditunjukkan di tengah atmosfer Azteca yang tidak bersahabat telah memberikan landasan bagi skuad, namun sang manajer menuntut lebih seiring meningkatnya tekanan di babak gugur.
"Saya rasa kami telah mengambil langkah besar dalam pertandingan terakhir kami, tetapi itu hanyalah sebuah langkah," Tuchel mengingatkan. "Kami masih lapar, kami masih memiliki impian, dan kami masih memiliki tujuan besar yang harus diperjuangkan. Langkah selanjutnya adalah memenangkan babak perempat final. Kami telah melupakan pertandingan ini. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan itu bersama kami, tetapi segala sesuatu yang penting masih ada di depan kami."
- Getty Images Sport
Inggris kini memusatkan seluruh perhatiannya pada Norwegia
Inggris kini mengalihkan fokusnya ke pertandingan perempat final melawan Norwegia di Miami. Meskipun skorsing Quansah tetap menjadi gangguan yang tidak diinginkan, Tuchel berharap skuadnya tidak terpengaruh oleh hal itu dan tetap bisa meraih kemenangan untuk melaju ke semifinal.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami