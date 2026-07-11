Thomas Tuchel melontarkan kritik tajam kepada FIFA karena timnas Inggris tidak diberi penjelasan mengenai perpanjangan sanksi larangan bermain dua pertandingan yang dijatuhkan kepada Jarell Quansah di Piala Dunia

Ada dugaan bahwa kritik Tuchel terhadap wasit setelah pertandingan mungkin telah memengaruhi keputusan tersebut, namun manajer timnas Inggris itu menegaskan bahwa ia belum menerima penjelasan apa pun dari FIFA.

"Saya tidak berpikir begitu," katanya kepada para wartawan saat ditanya apakah kritiknya berperan dalam hal ini. "Kami juga tidak mendapat penjelasan apa pun."

Tuchel sudah mengungkapkan kekecewaannya setelah kemenangan atas Meksiko, mempertanyakan standar dan konsistensi wasit.

"Ini sama sekali tidak cukup baik. Wasit-wasitnya tidak cukup baik. Wasit keempatnya juga tidak cukup baik," katanya kepada BBC setelah pertandingan. "Itu intinya. Apakah ini kesalahan yang jelas dan nyata untuk penalti [Meksiko]? Tentu saja tidak, tetapi VAR ikut campur. Mereka membatalkan keputusan di mana dia bahkan tidak memberikan pelanggaran. Tidak cukup baik."