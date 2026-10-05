Saat ditanya apakah, dengan pemain seperti Maguire absen, lini belakang empat pemain England kekurangan pengalaman dan kepemimpinan, mantan pemain internasional England B Stubbs, yang berbicara bekerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: "Saat ini, memang terlihat seperti itu.

"Dalam hal pengalaman, ya. Karena saya pikir ketika Anda melihat susunan pemain inti, ada minim pengalaman yang nyata di sana. Marc Guehi mungkin yang paling berpengalaman. Dan saya tidak akan mengatakan dia sangat berpengalaman dalam hal sepak bola internasional.

"Jadi, bagi saya, itu adalah bagian terlemah England dalam tim mereka. Dan Thomas Tuchel perlu menemukan keseimbangan yang tepat. Karena saya pikir selain memiliki pengalaman, saat ini juga tampaknya tidak ada keseimbangan yang tepat di lini belakang empat pemain itu. Dan mereka terlihat sedikit gugup. Mereka terlihat sedikit rapuh.

"Jelas, Anda punya penjaga gawang baru [James Trafford] yang bermain dalam dua pertandingan pertama di belakang mereka, yang memang butuh waktu. Tetapi bagi saya, dan saya bukan mengatakan ini hanya karena dia, saya terkejut Jarrad Branthwaite tidak menekan.

"Sebagai pemain natural berkaki kiri yang bermain di sisi kiri. Saya tidak tahu bagaimana penampilannya dalam latihan. Mungkin dia akan menjadi starter pada pertandingan berikutnya. Tetapi bagi saya, mungkin bukan dalam laga terakhirnya di Everton, melainkan sebelum itu, dia sangat mengesankan. Dan bagi saya, dia pasti sudah sangat dekat untuk mendapatkan caps internasional itu. Lalu jelas, semuanya bergantung pada apa yang dia lakukan setelah mendapatkannya.

"Ini adalah sakit kepala bagi Thomas Tuchel saat ini, saya pikir lini belakang England. Karena banyak orang mengajukan banyak pertanyaan tentang keseimbangan. Dan saya pikir dari apa yang kami lihat pada musim panas dalam hal Piala Dunia, saya suka Thomas Tuchel, tetapi dia salah langkah."