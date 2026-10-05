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'Thomas Tuchel melakukan kesalahan' - bos Inggris diberi saran pemilihan bek tengah setelah mencoret andalan Manchester United Harry Maguire & mencadangkan bintang Everton Jarrad Branthwaite
Kebocoran di lini pertahanan harus ditutup
Setidaknya ia tetap masuk dalam pilihan Tuchel, sementara pemain andalan Manchester United Harry Maguire sepenuhnya diabaikan. Itu juga terjadi saat berburu kejayaan dunia di tanah Amerika Utara pada musim panas.
Meski Inggris mencapai semifinal di sana, dan memastikan finis terbaik mereka sejak 1966 setelah mengalahkan Prancis dalam play-off perebutan tempat ketiga, pertanyaan terus bermunculan soal apakah kebobolan di lini belakang mulai menjadi masalah.
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Kemenangan meyakinkan setelah melakukan kesalahan melawan Spanyol
Kesalahan-kesalahan mahal lainnya di area lapangan tersebut terjadi dalam laga pembuka UEFA Nations League melawan juara dunia Spanyol di Wembley, saat England merugikan diri sendiri sebelum menelan kekalahan dramatis 3-2.
Branthwaite diberi penampilan singkat selama dua menit dalam pertandingan itu, tetapi sama sekali tidak dimainkan dalam kemenangan 2-0 atas Czechia dan pembantaian 7-0 atas Croatia. Pada usia 24 tahun, andalan Everton itu dianggap sebagai sosok untuk masa kini dan masa depan.
Ia akan membantu memberikan keseimbangan yang lebih besar kepada tim Tuchel, sebagai opsi berkaki kiri, tetapi belum benar-benar meyakinkan juru taktik Jerman yang penuh tuntutan itu mengenai nilainya. Situasi tersebut membuat sejumlah eksperimen dilakukan, dengan para pemain kerap dipaksakan bermain di posisi yang tidak sesuai.
Solusi jangka panjang harus ditemukan jika England ingin bersaing untuk meraih gelar-gelar besar di turnamen-turnamen mendatang, termasuk Kejuaraan Eropa kandang pada 2028. Penampil-penampil andal dibutuhkan untuk membendung lawan-lawan berbakat.
Haruskah Branthwaite menjadi starter untuk Inggris?
Saat ditanya apakah, dengan pemain seperti Maguire absen, lini belakang empat pemain England kekurangan pengalaman dan kepemimpinan, mantan pemain internasional England B Stubbs, yang berbicara bekerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: "Saat ini, memang terlihat seperti itu.
"Dalam hal pengalaman, ya. Karena saya pikir ketika Anda melihat susunan pemain inti, ada minim pengalaman yang nyata di sana. Marc Guehi mungkin yang paling berpengalaman. Dan saya tidak akan mengatakan dia sangat berpengalaman dalam hal sepak bola internasional.
"Jadi, bagi saya, itu adalah bagian terlemah England dalam tim mereka. Dan Thomas Tuchel perlu menemukan keseimbangan yang tepat. Karena saya pikir selain memiliki pengalaman, saat ini juga tampaknya tidak ada keseimbangan yang tepat di lini belakang empat pemain itu. Dan mereka terlihat sedikit gugup. Mereka terlihat sedikit rapuh.
"Jelas, Anda punya penjaga gawang baru [James Trafford] yang bermain dalam dua pertandingan pertama di belakang mereka, yang memang butuh waktu. Tetapi bagi saya, dan saya bukan mengatakan ini hanya karena dia, saya terkejut Jarrad Branthwaite tidak menekan.
"Sebagai pemain natural berkaki kiri yang bermain di sisi kiri. Saya tidak tahu bagaimana penampilannya dalam latihan. Mungkin dia akan menjadi starter pada pertandingan berikutnya. Tetapi bagi saya, mungkin bukan dalam laga terakhirnya di Everton, melainkan sebelum itu, dia sangat mengesankan. Dan bagi saya, dia pasti sudah sangat dekat untuk mendapatkan caps internasional itu. Lalu jelas, semuanya bergantung pada apa yang dia lakukan setelah mendapatkannya.
"Ini adalah sakit kepala bagi Thomas Tuchel saat ini, saya pikir lini belakang England. Karena banyak orang mengajukan banyak pertanyaan tentang keseimbangan. Dan saya pikir dari apa yang kami lihat pada musim panas dalam hal Piala Dunia, saya suka Thomas Tuchel, tetapi dia salah langkah."
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Jadwal pertandingan Inggris 2026: Ceko berikutnya di Wembley
Inggris sebenarnya belum benar-benar mendapat ujian dalam dua laga terakhir mereka, setelah menghadapi 10 pemain di Praha sebelum melibas Kroasia yang sedang tidak dalam performa terbaik di Rijeka. Mereka akan menjamu Republik Ceko di Wembley pada Selasa.
Tuchel mungkin akan sedikit mengubah susunan pemainnya untuk laga tersebut, dengan nama-nama seperti Branthwaite mulai masuk pertimbangan, dan ia ingin melihat lebih banyak tanda-tanda positif menjelang jeda internasional lainnya pada November yang mencakup lawatan berat ke Stadion Metropolitano di Madrid.
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