Getty Images Sport
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Thomas Tuchel jelaskan penarikan diri Ezri Konsa dari timnas Inggris di tengah kekhawatiran cedera Arsenal
Tuchel uraikan masalah kebugaran Konsa
Pelatih Inggris mengonfirmasi bahwa Konsa telah meninggalkan skuad tim nasional setelah kemenangan 7-0 atas Kroasia di Rijeka. Bek tersebut sebelumnya absen dalam kemenangan melawan Ceko di Praha, tetapi dinilai cukup bugar untuk tampil dalam pembantaian atas Kroasia. Namun, kini ia telah dipulangkan untuk menerima penanganan spesialis di klubnya saat Inggris bersiap untuk laga berikutnya di Wembley.
Tuchel menjelaskan secara spesifik mengenai jenis cederanya, dengan menerangkan bahwa mantan pemain Aston Villa itu sebenarnya sudah menangani masalah tersebut bahkan sebelum bergabung dengan tim nasional. "Ceritanya ada dua bagian, Ezri merasa tidak nyaman ketika datang ke pemusatan latihan, bermain dengan rasa tidak nyaman melawan Spanyol dan kondisinya sedikit memburuk," jelas Tuchel dalam konferensi pers.
- Getty Images Sport
Tak ada kekhawatiran jangka panjang untuk Arteta
Meski para penggemar Arsenal mungkin khawatir dengan rekrutan musim panas mereka, Tuchel berusaha meremehkan tingkat keseriusan situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa masalah itu tidak terkait robekan otot atau kerusakan struktural, melainkan akibat kontak fisik di lapangan. Fokus kini beralih pada apakah bek tersebut bisa pulih tepat waktu untuk laga Arsenal pada jam makan siang melawan Leeds United pada Sabtu.
"Dia meninggalkan pemusatan latihan untuk mendapatkan perawatan atas kedua masalahnya sekarang, tetapi saya pikir tidak ada yang besar namun tidak layak mengambil risiko," tambah Tuchel. "Kami senang dengan sikap yang dia tunjukkan untuk tetap berada di pemusatan latihan dan siap menghadapi Kroasia serta menjalani pertandingan yang bagus, tetapi sayangnya dia mengalami satu masalah lagi dalam pertandingan itu. Namun karena benturan, bukan cedera otot atau semacamnya."
Dua pukulan telak untuk skuad Inggris
Konsa bukan satu-satunya pemain yang tumbang bagi Tuchel, yang juga mengonfirmasi bahwa gelandang Alex Scott dipastikan absen karena cedera paha depan. Meski mengalami kemunduran ini, mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich itu tetap optimistis dengan sisa skuadnya. Ia mencatat bahwa pembaruan akan terus diberikan sepanjang hari, tetapi berharap semua pemain lainnya tersedia untuk dipilih.
"Dia tetap berada di kamp dan mencoba segalanya untuk pertandingan di Ceko yang datang terlalu cepat dan kami mencoba segalanya untuk pertandingan di Kroasia serta memberi lampu hijau," lanjut Tuchel. "Dia menyelesaikan semua sesi latihan di antara itu dan siap bermain, tetapi sayangnya dia kembali mendapat benturan pada paha depan dan itu menyebabkan sedikit trauma ringan, jadi kami memutuskan untuk tidak membiarkannya bermain lagi dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan ini."
- Getty Images Sport
Bala bantuan di lini belakang di depan mata
Potensi absennya Konsa akan menjadi pukulan bagi Arteta, terutama karena William Saliba masih menepi akibat masalah punggung. Pemain internasional Inggris itu telah menjadi sosok reguler di starting XI sejak kedatangannya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Prancis tersebut. Namun, ada secercah harapan bagi tim London Utara itu karena beberapa bek kunci lainnya semakin dekat untuk kembali ke tim utama.
Ben White, yang absen karena masalah selangkangan, semakin mendekati kebugaran penuh dan bisa memberi pelapis di jantung pertahanan bersama Jurrien Timber. Selain itu, Cristhian Mosquera telah meningkatkan rehabilitasinya setelah mengalami cedera hamstring pada Agustus.
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