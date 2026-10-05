Thomas Tuchel jelaskan penarikan diri Ezri Konsa dari timnas Inggris di tengah kekhawatiran cedera Arsenal

Pelatih Inggris mengonfirmasi bahwa Konsa telah meninggalkan skuad tim nasional setelah kemenangan 7-0 atas Kroasia di Rijeka. Bek tersebut sebelumnya absen dalam kemenangan melawan Ceko di Praha, tetapi dinilai cukup bugar untuk tampil dalam pembantaian atas Kroasia. Namun, kini ia telah dipulangkan untuk menerima penanganan spesialis di klubnya saat Inggris bersiap untuk laga berikutnya di Wembley.

Tuchel menjelaskan secara spesifik mengenai jenis cederanya, dengan menerangkan bahwa mantan pemain Aston Villa itu sebenarnya sudah menangani masalah tersebut bahkan sebelum bergabung dengan tim nasional. "Ceritanya ada dua bagian, Ezri merasa tidak nyaman ketika datang ke pemusatan latihan, bermain dengan rasa tidak nyaman melawan Spanyol dan kondisinya sedikit memburuk," jelas Tuchel dalam konferensi pers.