Thomas Tuchel jelaskan pemanggilan kembali Trent Alexander-Arnold dan Cole Palmer saat bos Inggris umumkan skuad Nations League

Menjelaskan alasan di balik pemanggilan kembali mereka dalam konferensi pers pengumuman skuad, sang manajer menunjuk awal luar biasa mereka pada musim 2026-27, yang disorot oleh empat gol Palmer dalam enam pertandingan untuk Chelsea dan fleksibilitas taktis Alexander-Arnold di Real, sebagai bukti kuat bahwa mereka layak segera dipanggil kembali.

Membahas pemilihan kedua pemain itu, Tuchel berkata: "Mereka memulai musim dengan baik. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Kami hanya memilih pemain yang berbeda. Jadi sekarang ini kompetisi baru, beberapa pemain, beberapa posisi mengalami lebih banyak cedera, beberapa mengalami lebih sedikit cedera. Tetapi, Cole menjalani awal yang selalu ia miliki, tetapi sekarang angkanya kembali, assist-nya kembali, gol-gol penentunya kembali, jadi itulah sebabnya dia masuk skuad. Saya pikir dia punya sesuatu untuk dibuktikan dan hal yang sama berlaku untuk Trent."

Menjelaskan peran taktis yang direncanakan untuk Alexander-Arnold, mantan bos Chelsea itu menambahkan: "Dia tidak pernah keluar dari daftar, dia tidak pernah tidak bisa dipilih untuk kami dan ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan diri, datang ke pemusatan latihan dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia memulai dengan baik di dua posisi untuk Real Madrid dan dia datang sebagai bek kanan untuk kami."