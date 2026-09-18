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Thomas Tuchel jelaskan pemanggilan kembali Trent Alexander-Arnold dan Cole Palmer saat bos Inggris umumkan skuad Nations League
Para bintang utama menebus diri
Kedua pemain itu terpaksa menyaksikan Piala Dunia dari rumah pada musim panas setelah Tuchel mengabaikan mereka dan memilih opsi lain. Palmer gagal masuk skuad setelah menjalani musim yang terganggu, ketika cedera pangkal paha bertepatan dengan Chelsea finis di peringkat ke-10, sementara Alexander-Arnold belum tampil untuk negaranya sejak Juni 2025. Namun, kebangkitan Palmer di bawah asuhan Xabi Alonso dan awal impresif sang bek di Spanyol telah membuka jalan bagi kembalinya mereka ke tim nasional.
- Every Second Media
Pelatih asal Jerman memuji performa
Menjelaskan alasan di balik pemanggilan kembali mereka dalam konferensi pers pengumuman skuad, sang manajer menunjuk awal luar biasa mereka pada musim 2026-27, yang disorot oleh empat gol Palmer dalam enam pertandingan untuk Chelsea dan fleksibilitas taktis Alexander-Arnold di Real, sebagai bukti kuat bahwa mereka layak segera dipanggil kembali.
Membahas pemilihan kedua pemain itu, Tuchel berkata: "Mereka memulai musim dengan baik. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Kami hanya memilih pemain yang berbeda. Jadi sekarang ini kompetisi baru, beberapa pemain, beberapa posisi mengalami lebih banyak cedera, beberapa mengalami lebih sedikit cedera. Tetapi, Cole menjalani awal yang selalu ia miliki, tetapi sekarang angkanya kembali, assist-nya kembali, gol-gol penentunya kembali, jadi itulah sebabnya dia masuk skuad. Saya pikir dia punya sesuatu untuk dibuktikan dan hal yang sama berlaku untuk Trent."
Menjelaskan peran taktis yang direncanakan untuk Alexander-Arnold, mantan bos Chelsea itu menambahkan: "Dia tidak pernah keluar dari daftar, dia tidak pernah tidak bisa dipilih untuk kami dan ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan diri, datang ke pemusatan latihan dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia memulai dengan baik di dua posisi untuk Real Madrid dan dia datang sebagai bek kanan untuk kami."
Tempat di starting XI harus diperjuangkan
Terlepas dari pemanggilan kembali tersebut, persaingan ketat di sisi kanan membuat sang manajer berharap mantan pemain Liverpool itu membuktikan nilainya di lapangan latihan.
Membela keputusan awalnya untuk tidak memasukkan bek itu pada musim panas, Tuchel menegaskan: "[Dia perlu] tampil, memang sesederhana itu. Ini adalah persaingan dan saya memahami pertanyaan itu karena dia tidak bersama kami di Piala Dunia. Kami mempercayai pemain lain."
Menantang tekad sang bek sayap untuk merebut kembali tempat reguler, ia menyimpulkan: "Saya masih berpegang pada keputusan ini dan sekarang waktunya berjuang untuk tempatnya. Dia selalu mengatakan siap untuk bertarung, dia selalu mengatakan siap berjuang demi tempatnya, terutama untuk Inggris jadi semuanya bergantung padanya untuk membuktikannya dan dia sangat diterima di pemusatan latihan. Kami memiliki pemusatan latihan yang panjang dan saya yakin dia akan menunjukkan kemampuannya."
- (C)Getty Images
Kampanye musim gugur yang melelahkan menanti
Inggris langsung menghadapi ujian melawan juara dunia Spanyol pada Sabtu, 26 September, sebelum bertandang ke Ceko tiga hari kemudian. Rangkaian laga berat mereka berlanjut dengan lawatan ke Kroasia pada 3 Oktober, disusul laga kandang melawan Ceko pada 6 Oktober. Laga pembuka berat melawan Spanyol itu akan menjadi tolok ukur instan untuk melihat apakah kedua bintang yang dipanggil kembali itu siap tampil di level internasional tertinggi.
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