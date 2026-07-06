Thomas Tuchel hampir ditertawakan karena nominasi ini! Seorang pahlawan Inggris yang sama sekali tak terduga mencatatkan sejarah Piala Dunia saat melawan Meksiko

Itulah salah satu alasan mengapa pencalonannya mengejutkan sebagian orang, karena Maguire tampil gemilang di paruh kedua musim bersama Manchester United dan pada akhirnya tidak segan-segan mengkritik Tuchel habis-habisan atas pencoretannya. Sementara itu, Burn adalah pemain favorit Tuchel. Ketika pelatih asal Jerman itu untuk pertama kalinya memanggil pemain yang saat itu berusia 32 tahun ke skuad Three Lions pada bulan Maret, banyak orang yang terkejut. Tuchel sama sekali tidak memahami hal tersebut. "Saya terkejut bahwa dia belum pernah dipanggil sebelumnya, dia pemain yang sangat hebat, tapi tampaknya tetap saja mudah untuk mengabaikannya," kata Tuchel saat itu dalam konferensi pers mengenai Burn.

Tak lama kemudian, ia melaporkan bahwa bek tengah tersebut telah “sangat mengesankan” dirinya dalam beberapa percakapan telepon: “Setelah itu, saya merasa sangat yakin dengan keputusan saya. Kini kami memiliki pemain tim yang luar biasa, yang akan membantu kami membangun tim yang tepat,” kata Tuchel dengan penuh antusiasme tentang Burn.

Tuchel bahkan sempat bercanda sedikit dengan pemain debutan barunya itu. Burn pernah menceritakan bahwa ia telah lama menunggu panggilan telepon dari pelatih nasional barunya untuk mengetahui apakah ia benar-benar akan dipanggil untuk pertama kalinya. Ketika hingga pukul enam sore ia belum juga mendapat kabar, ia sudah putus asa, sebelum akhirnya Tuchel menghubunginya melalui pesan teks pada pukul sepuluh malam untuk menanyakan apakah Burn masih terjaga. Burn menjawab ya dan langsung mendapat teguran dari Tuchel: “Dia bilang bahwa saya sangat tidak profesional karena masih terjaga setelah pukul sepuluh malam.”

Sejak saat itu, Burn sebenarnya selalu menjadi bagian dari tim nasional Inggris. Hanya dalam satu pertandingan saja ia tidak masuk dalam skuad. Itu terjadi pada fase pertandingan persahabatan, di mana Tuchel menunjuk skuad yang sangat besar. Setengah dari skuad itu bermain dalam pertandingan pertama melawan Uruguay, sedangkan setengah lainnya bermain dalam pertandingan kedua melawan Jepang beberapa hari kemudian.