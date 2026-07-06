Ketika Thomas Tuchel mengumumkan skuad Piala Dunia pada bulan Mei, bukan hanya tidak dimasukkannya bintang-bintang seperti Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, atau Trent Alexander-Arnold yang memicu banyak perdebatan. Pencalonan bek raksasa berusia 34 tahun, Dan Burn dari Newcastle United, juga ditanggapi dengan skeptis—bahkan sampai diejek.
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Thomas Tuchel hampir ditertawakan karena nominasi ini! Seorang pahlawan Inggris yang sama sekali tak terduga mencatatkan sejarah Piala Dunia saat melawan Meksiko
Di media sosial, video-video meme yang mengolok-olok kelambanan bek tengah setinggi dua meter itu dengan cepat beredar. Salah satu contohnya adalah video boneka raksasa yang berlari mengejar anak-anak tanpa berhasil menangkap mereka—disertai dengan kalimat: “Dan Burn melawan Spanyol di Piala Dunia.”
Memang Meksiko bukanlah Spanyol, namun setelah pertandingan babak 16 besar yang konyol ini antara Three Lions melawan tuan rumah bersama, satu hal yang bisa disimpulkan: Tuchel telah melakukan segalanya, benar-benar segalanya, dengan tepat saat memilih Burn. Pasalnya, di tengah kegilaan yang terjadi di Stadion Azteca yang legendaris itu, muncullah salah satu dari sedikit skenario di mana Burn bisa menjadi kartu truf mutlak bagi Inggris.
Ketika Raul Jimenez memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 melalui tendangan penalti pada menit ke-69 dan juara dunia 1966 itu terlihat kehabisan tenaga setelah kartu merah yang diterima Jarrell Quansah pada menit ke-54, Tuchel sudah tahu apa yang akan dihadapi para pemainnya dalam 20 menit terakhir ditambah waktu tambahan. Umpan silang demi umpan silang menghujani kotak penalti Inggris, sehingga Tuchel memasukkan pemain yang penunjukannya sempat menjadi bahan olok-olok beberapa bulan lalu.
Dan Burn Menjadi Pahlawan di Piala Dunia: Sebuah Misi Mustahil dari Divisi 5
Pada menit ke-75, Burn masuk menggantikan Elliott Anderson dan terbukti menjadi pemain kunci dalam pertarungan pertahanan yang sengit ini. Pemain berpengalaman itu menghalau setiap tembakan, selalu siap mengantisipasi hampir setiap bola lambung, dan pada akhirnya bahkan mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia setelah pertarungan yang penuh pengorbanan itu. Burn mencatatkan enam aksi penyelamatan, ditambah dua blok penting. Tidak ada pemain lain di putaran final Piala Dunia sejak dimulainya pencatatan data terperinci pada tahun 1966 yang mampu mencatatkan angka sebanyak itu dalam waktu bermain sesingkat itu, demikian dilaporkan Opta.
Pada akhirnya, dengan tambahan waktu yang cukup lama, Burn memiliki waktu hampir 28 menit untuk membantu mengamankan gawang Inggris. Apa yang dikatakan oleh pendukung dan penggemarnya, Tuchel, kepadanya sebelum ia masuk sebagai pemain pengganti untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini? “Hanya apa yang dia harapkan dari saya. Dia tahu seberapa besar postur tubuh saya. Tugasnya adalah memblokir tembakan dan menghalau umpan silang, serta terus berjuang habis-habisan.”
Dapat dikatakan dengan tepat: Tugas selesai. Misi tercapai. Bahwa Dan Burn akan menjadi pemain profesional, apalagi bermain di Piala Dunia untuk Inggris, adalah hal yang tak terbayangkan selama bertahun-tahun—sebuah Misi Mustahil. Saat masih remaja, dia diusir dari Newcastle, bermain di level amatir untuk Darlington pada usia 18 tahun, dan bekerja paruh waktu di sebuah jaringan supermarket.
Melalui Fulham, Birmingham, Wigan, dan Brighton, impian karier profesionalnya akhirnya terwujud. Pada usia 30 tahun, Burn—sebagai bek berpengalaman di Liga Premier—kembali ke tempat di mana ia pernah ditolak: Newcastle United. Di The Magpies, ia telah menjadi pemain inti selama bertahun-tahun, meskipun pada musim lalu yang kurang memuaskan, kesalahan-kesalahan juga mulai sering terjadi pada dirinya.
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Thomas Tuchel memuji Dan Burn: "Pemain tim yang luar biasa"
Itulah salah satu alasan mengapa pencalonannya mengejutkan sebagian orang, karena Maguire tampil gemilang di paruh kedua musim bersama Manchester United dan pada akhirnya tidak segan-segan mengkritik Tuchel habis-habisan atas pencoretannya. Sementara itu, Burn adalah pemain favorit Tuchel. Ketika pelatih asal Jerman itu untuk pertama kalinya memanggil pemain yang saat itu berusia 32 tahun ke skuad Three Lions pada bulan Maret, banyak orang yang terkejut. Tuchel sama sekali tidak memahami hal tersebut. "Saya terkejut bahwa dia belum pernah dipanggil sebelumnya, dia pemain yang sangat hebat, tapi tampaknya tetap saja mudah untuk mengabaikannya," kata Tuchel saat itu dalam konferensi pers mengenai Burn.
Tak lama kemudian, ia melaporkan bahwa bek tengah tersebut telah “sangat mengesankan” dirinya dalam beberapa percakapan telepon: “Setelah itu, saya merasa sangat yakin dengan keputusan saya. Kini kami memiliki pemain tim yang luar biasa, yang akan membantu kami membangun tim yang tepat,” kata Tuchel dengan penuh antusiasme tentang Burn.
Tuchel bahkan sempat bercanda sedikit dengan pemain debutan barunya itu. Burn pernah menceritakan bahwa ia telah lama menunggu panggilan telepon dari pelatih nasional barunya untuk mengetahui apakah ia benar-benar akan dipanggil untuk pertama kalinya. Ketika hingga pukul enam sore ia belum juga mendapat kabar, ia sudah putus asa, sebelum akhirnya Tuchel menghubunginya melalui pesan teks pada pukul sepuluh malam untuk menanyakan apakah Burn masih terjaga. Burn menjawab ya dan langsung mendapat teguran dari Tuchel: “Dia bilang bahwa saya sangat tidak profesional karena masih terjaga setelah pukul sepuluh malam.”
Sejak saat itu, Burn sebenarnya selalu menjadi bagian dari tim nasional Inggris. Hanya dalam satu pertandingan saja ia tidak masuk dalam skuad. Itu terjadi pada fase pertandingan persahabatan, di mana Tuchel menunjuk skuad yang sangat besar. Setengah dari skuad itu bermain dalam pertandingan pertama melawan Uruguay, sedangkan setengah lainnya bermain dalam pertandingan kedua melawan Jepang beberapa hari kemudian.
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Erling Haaland menunggu: Akankah Inggris kembali menghadapi "skenario Dan Burn"?
Jadi, pada akhirnya tidaklah terlalu mengejutkan bahwa Tuchel tentu saja akan kembali mengandalkan pemimpin tak terlihatnya di Piala Dunia ini, di samping Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham, dan Jordan Pickford. Mungkin bukan dalam peran yang signifikan secara olahraga, tetapi sebagai pemain yang menjadi “pengikat” bagi semangat tim, perannya tampaknya justru jauh lebih penting. Peran serupa juga diberikan kepada Jordan Henderson, mantan pemain kunci yang kini sayangnya mengalami cedera, yang—mengejutkan banyak orang—juga berhasil masuk ke dalam skuad setelah sebelumnya dicoret oleh pendahulu Tuchel, Gareth Southgate.
Dalam empat pertandingan pertama, Burn menghabiskan lebih dari 90 menit di bangku cadangan, sebelum akhirnya mendapat kesempatan bermain selama seperempat jam saat melawan Meksiko. “Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Rasanya sungguh tidak nyata,” katanya setelah lolos secara dramatis ke perempat final, di mana Norwegia dengan Erling Haaland yang memiliki tendangan sundulan dahsyat kini menanti. Ini sebenarnya merupakan kesempatan yang sempurna untuk kembali memberikan kepercayaan kepada Burn, setidaknya pada fase akhir pertandingan yang berpotensi berlangsung ketat. Lagipula, mereka sudah sangat mengenal satu sama lain berkat berbagai pertemuan di Liga Premier.
Setidaknya saat melawan Meksiko, ia membalas kepercayaan Tuchel dengan cara yang mengesankan. Dan tidak dapat dikesampingkan bahwa akan ada skenario-skenario lain yang melibatkan Burn seiring berjalannya Piala Dunia ini.
Dan Burn: Statistik Pemain Sepanjang Karier
Klub Pertandingan Gol Assist Kartu Kuning Kartu Merah Newcastle United 193 10 10 37 1 Wigan Athletic 111 7 2 22 - Brighton & Hove 85 2 - 15 - Fulham 69 2 2 17 - Yeovil Town 41 3 - 9 1 Birmingham 28 1 1 3 - Darlington 14 - - - -
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