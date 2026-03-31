Thomas Tuchel dituduh menghina Harry Maguire karena menyebutnya sebagai pilihan kelima timnas Inggris — sementara legenda Man Utd tidak sependapat dengan penilaian terkait Piala Dunia
Penampilan Maguire bersama Manchester United membuatnya dipanggil kembali ke timnas Inggris
Maguire sempat kehilangan tempat di tim nasional saat ia mengalami masa-masa sulit di level klub, di mana ia sulit mendapatkan posisi starter reguler di bawah asuhan Ruben Amorim — meskipun pelatih asal Portugal itu lebih menyukai formasi tiga bek.
Ia kembali mendapat kepercayaan selama masa kepemimpinan Michael Carrick sebagai manajer sementara Setan Merah, yang membuatnya kembali masuk dalam pertimbangan Tuchel. Maguire langsung diturunkan sejak awal saat Inggris menghadapi Uruguay di Stadion Wembley dan kemungkinan akan mendapat menit bermain lebih banyak dalam laga melawan Jepang pada Selasa.
Tuchel soal kedalaman skuad bek tengah Inggris
Namun, Tuchel mengatakan mengenai susunan pemain bek tengahnya: “Saya belum berubah pikiran, tapi saya melihat pemain lain yang saya sukai untuk diturunkan sebagai starter. Saya melihat pemain lain yang lebih unggul dengan profil berbeda. Saya melihat Ezri Konsa lebih unggul, saya melihat Marc Guehi lebih unggul. Itu bukan rahasia. Saya melihat Trevoh Chalobah dalam hal mobilitas sedikit lebih unggul darinya. Juga John Stones, tapi dia mengalami cedera sehingga dia perlu bergabung dalam pemusatan latihan. Saya perlu bertemu dengannya secara langsung untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dalam tim. Akan menarik untuk melihat bagaimana dia berinteraksi dalam tim. Dia akan tetap bersama kami.
“Seperti yang saya katakan, dia [Maguire] memiliki keunggulan. Tentu saja, dia juga bisa sangat penting dalam turnamen, dalam sepak bola sistem gugur, dalam mempertahankan keunggulan dan mengejar ketertinggalan melalui umpan silang, lemparan ke dalam jarak jauh, dan tendangan bebas.”
Dan Burn, Fikayo Tomori, dan Jarell Quansah juga bersaing untuk posisi bek tengah, yang membuat persaingan bagi Maguire semakin ketat. Namun, pemain berusia 33 tahun dengan 65 caps ini tidak pernah mengecewakan negaranya.
Ferdinand tidak sependapat dengan penilaian Tuchel
Dengan mempertimbangkan hal itu, mantan bintang Manchester United Rio Ferdinand berpendapat bahwa Maguire seharusnya mendapat perlakuan yang lebih hormat dari Tuchel. Mantan bek tengah Timnas Inggris itu mengatakan di saluran YouTube-nya: "Maguire adalah pemain yang mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan bisa memenangkan pertandingan lewat situasi bola mati.
"Saya rasa Maguire akan menganggap itu sebagai penghinaan dalam beberapa hal - ‘Tunggu sebentar, saya lebih dari ini’. Di mata Tuchel, dia menggunakan kata mobilitas. Pemain lain memiliki lebih banyak. Saya mengerti apa yang dia katakan. Tidak ada yang harus setuju dengan itu.”
Ferdinand bukan satu-satunya yang percaya bahwa perlu lebih banyak pertimbangan untuk memasukkan Maguire dalam rencana perburuan trofi, mengingat pengalaman tak ternilai yang dimilikinya dari kampanye Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa sebelumnya.
Legenda Inggris lainnya, bek sayap mantan Nottingham Forest dan United, Viv Anderson, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah Maguire harus ikut dalam rombongan ke Amerika Utara musim panas ini: “Dia belum banyak bermain sebelum Michael Carrick masuk, tapi dia masuk ke tim dan tampil sangat, sangat baik. Jika dia mempertahankan performa itu hingga akhir musim, maka Anda harus membawanya karena pengalamannya dan segala hal lain yang menyertainya.”
World Up 2026: Akankah Maguire masuk skuad Inggris?
Maguire berharap dapat membantu Manchester United lolos ke Liga Champions musim ini, dengan tujuh pertandingan Liga Premier yang masih harus dilalui. Jika ia tampil mengesankan dalam pertandingan-pertandingan tersebut — setelah menjalani skorsing akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bournemouth — maka tempatnya di skuad Piala Dunia asuhan Tuchel mungkin masih bisa diamankan.