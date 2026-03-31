Thomas Tuchel dituduh menghina Harry Maguire karena menyebutnya sebagai pilihan kelima timnas Inggris — sementara legenda Man Utd tidak sependapat dengan penilaian terkait Piala Dunia

Dengan mempertimbangkan hal itu, mantan bintang Manchester United Rio Ferdinand berpendapat bahwa Maguire seharusnya mendapat perlakuan yang lebih hormat dari Tuchel. Mantan bek tengah Timnas Inggris itu mengatakan di saluran YouTube-nya: "Maguire adalah pemain yang mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan bisa memenangkan pertandingan lewat situasi bola mati.

"Saya rasa Maguire akan menganggap itu sebagai penghinaan dalam beberapa hal - ‘Tunggu sebentar, saya lebih dari ini’. Di mata Tuchel, dia menggunakan kata mobilitas. Pemain lain memiliki lebih banyak. Saya mengerti apa yang dia katakan. Tidak ada yang harus setuju dengan itu.”

Ferdinand bukan satu-satunya yang percaya bahwa perlu lebih banyak pertimbangan untuk memasukkan Maguire dalam rencana perburuan trofi, mengingat pengalaman tak ternilai yang dimilikinya dari kampanye Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa sebelumnya.

Legenda Inggris lainnya, bek sayap mantan Nottingham Forest dan United, Viv Anderson, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah Maguire harus ikut dalam rombongan ke Amerika Utara musim panas ini: “Dia belum banyak bermain sebelum Michael Carrick masuk, tapi dia masuk ke tim dan tampil sangat, sangat baik. Jika dia mempertahankan performa itu hingga akhir musim, maka Anda harus membawanya karena pengalamannya dan segala hal lain yang menyertainya.”