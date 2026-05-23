Thomas Tuchel diperingatkan bahwa ia harus dipecat jika Inggris gagal menjuarai Piala Dunia, sementara mantan penyerang itu melontarkan kritik pedas terhadap skuad Piala Dunia yang disebutnya sebagai 'tim cadangan'
Deeney mengkritik keras pemilihan 'tim cadangan'
Dampak dari pengumuman skuad Piala Dunia perdana Tuchel terus bergema di seluruh dunia sepak bola, dengan Deeney memimpin serangan terhadap mantan manajer Chelsea tersebut. Dalam kolomnya di The Sun, mantan penyerang Watford itu mengungkapkan ketidakpercayaannya atas banyaknya talenta yang ditinggalkan di London sementara The Three Lions bersiap untuk panggung dunia. "Untuk sebuah negara yang memiliki talenta kelas atas, sepertinya kami justru mengirim tim cadangan ke Piala Dunia," tulis Deeney. "Thomas Tuchel telah membingungkan prinsip-prinsipnya dan telah memilih skuad yang, jika mereka tidak pulang dengan trofi, seharusnya menjadi alasan untuk dipecat."
Inti dari rasa frustrasi ini terletak pada kurangnya konsistensi dalam kriteria seleksi. Dia mencatat: "Apakah kita memilih berdasarkan reputasi atau performa dan menit bermain? Kehadiran Jarell Quansah di skuad menunjukkan yang terakhir, tetapi kemudian pemanggilan John Stones membuatnya terlihat seolah-olah kita kembali ke nama-nama besar lagi. Yang mana yang benar?"
Keputusan mengejutkan untuk tidak memasukkan Foden dan Palmer
Topik pembicaraan yang paling menonjol adalah absennya Phil Foden, Pemain Terbaik Musim Liga Premier 2023-24, serta bintang andalan Chelsea, Cole Palmer. Tuchel membela keputusannya, dengan menyatakan bahwa ia ingin membangun tim yang didasarkan pada "semangat dan antusiasme" alih-alih hanya mengandalkan reputasi masa lalu. Namun, Deeney tetap tidak yakin bahwa Inggris dapat melangkah lebih jauh daripada yang mereka capai di bawah asuhan Gareth Southgate tanpa kehadiran para pemain paling kreatif mereka.
"Seruan untuk meninggalkan Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, dan Phil Foden bisa terlihat sangat bodoh dalam beberapa bulan ke depan," Deeney memperingatkan. "Semua orang menyukai gagasan untuk tidak memilih berdasarkan nama atau ego, tetapi itu berarti banyak sekali kualitas yang ditinggalkan di rumah dan, dengan skuad ini, saya tidak bisa membayangkan Tuchel membawa Inggris lebih jauh daripada yang dilakukan Gareth Southgate."
Debat Henderson
Masuknya gelandang Brentford, Jordan Henderson, menjadi poin perdebatan lain bagi Deeney. Ia berpendapat bahwa pemilihan tersebut bertentangan dengan pesan Tuchel yang menekankan pemilihan pemain berdasarkan kebugaran dan menit bermain. "Kita semua tahu bahwa Jordan ada di sana untuk memberikan semangat, dan bukan dia yang menjadi masalah, tapi pesannya adalah kita memilih pemain yang siap dan sedang bermain," kata Deeney. "Jordan sedang cedera dan masuk sebagai pemain pengganti untuk Brentford."
Tuchel tetap berpegang pada filosofinya
Meskipun mendapat kritik pedas, Tuchel tetap teguh pada pendiriannya, dengan menjelaskan bahwa keputusannya sangat dipengaruhi oleh "bukti" yang dikumpulkan selama pemusatan latihan internasional sebelumnya, di mana ia merasa kelompok pemimpin dan kekompakan tim secara keseluruhan telah mencapai level yang ingin ia pertahankan untuk turnamen di Amerika Utara.
Tuchel berpendapat bahwa tim saat ini memiliki "angin segar" dan memperingatkan agar tidak membebani skuad dengan terlalu banyak profil yang serupa. "Apakah ini berarti bahwa pemain lain yang Anda sebutkan melakukan kesalahan? Tidak," jelas Tuchel. "Bagi sebagian dari mereka, ini hanya soal posisi. Kami juga berusaha memiliki skuad yang seimbang dan tidak membawa lima pemain nomor 10 lalu memaksa mereka bermain di posisi yang tidak sesuai. Siapa yang akan kami untungkan? Pemain atau diri kami sendiri? Saya rasa tidak." Tekanan kini sepenuhnya ada pada manajer untuk membuktikan bahwa para skeptis salah saat turnamen dimulai.