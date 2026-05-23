Thomas Tuchel diperingatkan bahwa ia harus dipecat jika Inggris gagal menjuarai Piala Dunia, sementara mantan penyerang itu melontarkan kritik pedas terhadap skuad Piala Dunia yang disebutnya sebagai 'tim cadangan'

Dampak dari pengumuman skuad Piala Dunia perdana Tuchel terus bergema di seluruh dunia sepak bola, dengan Deeney memimpin serangan terhadap mantan manajer Chelsea tersebut. Dalam kolomnya di The Sun, mantan penyerang Watford itu mengungkapkan ketidakpercayaannya atas banyaknya talenta yang ditinggalkan di London sementara The Three Lions bersiap untuk panggung dunia. "Untuk sebuah negara yang memiliki talenta kelas atas, sepertinya kami justru mengirim tim cadangan ke Piala Dunia," tulis Deeney. "Thomas Tuchel telah membingungkan prinsip-prinsipnya dan telah memilih skuad yang, jika mereka tidak pulang dengan trofi, seharusnya menjadi alasan untuk dipecat."

Inti dari rasa frustrasi ini terletak pada kurangnya konsistensi dalam kriteria seleksi. Dia mencatat: "Apakah kita memilih berdasarkan reputasi atau performa dan menit bermain? Kehadiran Jarell Quansah di skuad menunjukkan yang terakhir, tetapi kemudian pemanggilan John Stones membuatnya terlihat seolah-olah kita kembali ke nama-nama besar lagi. Yang mana yang benar?"



