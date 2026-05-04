Thomas Tuchel didesak untuk mempertimbangkan kembali rencana Piala Dunia terkait Harry Maguire yang 'sempurna' - mengingat bek Manchester United itu sangat berharga bagi Inggris
Debut pada 2017: Berapa banyak penampilan yang telah diraih Maguire untuk timnas Inggris?
Pada suatu saat, setelah sempat terancam tersingkir, sepertinya Maguire memang ditakdirkan untuk gagal mendapatkan tiket ke ajang unggulan FIFA yang akan diikuti oleh skuad bertabur bintang tersebut.
Namun, ia kembali disambut hangat selama jendela pertandingan internasional pada Maret 2026 dan tampil dalam laga persahabatan di Wembley melawan Uruguay dan Jepang - sehingga menambah jumlah penampilannya di tim senior menjadi 66 kali.
Banyak dari penampilan tersebut diraihnya di turnamen-turnamen besar setelah tampil di dua Piala Dunia dan satu Kejuaraan Eropa - membantu Inggris mencapai semifinal pada 2018 dan final melawan Italia pada 2021.
Kumpulan pemain berbakat: Persaingan untuk posisi bek tengah di skuad Inggris
Ia tak pernah mengecewakan negaranya, meski ada keraguan mengenai performanya di level klub dan tugas kaptennya dicabut di Old Trafford; pengalaman luas serta gaya bermainnya yang tegas dan tanpa basa-basi dalam bertahan dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi Inggris selama bertahun-tahun.
Kualitas-kualitas tersebut mungkin akan dibutuhkan lagi dalam beberapa minggu ke depan, dengan The Three Lions berharap dapat meraih gelar besar pertama mereka di level pria sejak 1966. Tuchel telah mengisyaratkan bahwa dia akan menaruh kepercayaan pada pemain lain, dengan pemain seperti Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, John Stones, Trevoh Chalobah, Fikayo Tomori, dan Jarell Quansah yang juga bersaing dalam kumpulan talenta yang semakin dalam.
Tanpa basa-basi: Mengapa Maguire akan menjadi pilihan yang 'sempurna' untuk perjuangan Inggris di Piala Dunia
Terdapat kekurangan pengalaman turnamen yang cukup mencolok di dalam skuad tersebut, yang pada akhirnya bisa menguntungkan Maguire. Gray berpendapat bahwa pemain berusia 33 tahun yang karismatik itu—yang baru saja menandatangani kontrak baru di Manchester—seharusnya mendapat kesempatan.
Menjelaskan pendapatnya, bek sayap mantan Sunderland dan Wolves yang telah tampil tiga kali itu - berbicara secara eksklusif kepada GOAL - mengatakan: "Saya pikir dia tampil luar biasa untuk Man United musim ini, tetapi saya rasa memiliki pengalaman di ruang ganti itu sangatlah penting - bersama dengan mungkin Jordan Henderson, sepertinya dia juga akan menjadi bagian dari skuad Piala Dunia.
“Hanya dengan memiliki pengalaman itu, para pemain senior, orang-orang yang sudah pernah berada di sana, melihatnya, dan melakukannya sebelumnya, mereka sangat berharga dan mengetahui Harry serta Jordan, mereka adalah pasangan yang sempurna untuk menstabilkan tim jika ada sesuatu yang tampak salah pada hari yang tidak biasa.
“Saya pikir mereka sempurna untuk berada di sekitar, dan mereka akan membantu Thomas Tuchel dalam tugasnya, dan saya rasa itulah yang telah dipahami oleh Thomas. Dia tidak bisa melakukannya sendirian, dia dan para pelatihnya tidak bisa melakukannya sendirian, jadi menurut saya, memiliki orang-orang seperti Harry dan Jordan di sekitar hotel, ruang rapat, ruang permainan, dan sebagainya, menurut saya hal itu hanya menjaga semua orang tetap tenang, jadi sangat penting untuk memiliki pemain-pemain seperti itu di sekitar.”
Tanggal batas waktu: Kapan Tuchel harus mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia 2026?
Masih harus dilihat apakah Tuchel, yang telah memperpanjang kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola hingga 2028, akan mengindahkan saran tersebut atau mengabaikannya begitu saja. Ia harus menyerahkan daftar pemain awal — yang dapat mencakup hingga 55 pemain — paling lambat 11 Mei. Seleksi akhir yang terdiri dari 26 pemain kemudian harus ditetapkan sebelum 30 Mei.
Inggris - yang akan menjalani pertandingan persahabatan pra-turnamen melawan Kosta Rika dan Selandia Baru - dijadwalkan memulai perjuangan mereka untuk meraih kejayaan Piala Dunia melawan Kroasia di AT&T Stadium di Arlington, Texas pada 17 Juni. Mereka juga akan menghadapi Ghana dan Panama di Grup L.