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Thomas Tuchel bisa kehilangan asistennya di timnas Inggris, Anthony Barry, yang berpeluang menjadi manajer di Liga Primer Inggris
Barry incar kesempatan di Liga Primer
Menurut laporan The Sun, Barry tertarik untuk menjadi pelatih kepala klub Liga Primer Inggris. Ia menjadi bagian penting dari staf kepelatihan Tuchel sejak keduanya bekerja bersama di Chelsea pada Januari 2021. Ia mengikuti pelatih asal Jerman itu ke Bayern Munich pada April 2023 dan bergabung dengan staf kepelatihan Inggris 18 bulan kemudian. Meski telah memperpanjang kontraknya hingga Euro 2028 setelah sukses dalam kualifikasi Piala Dunia, ia bisa tergoda oleh kesempatan melatih klub di divisi teratas.
- Getty Images Sport
Sejumlah klub mempertimbangkan pergantian pelatih
Kemungkinan ia meninggalkan tim nasional muncul ketika sejumlah klub Liga Primer menghadapi ketidakpastian yang kian besar terkait pelatih mereka saat ini. Pelatih Crystal Palace, Pierre Sage, berjuang mempertahankan pekerjaannya meski baru empat bulan menjabat, setelah Palace kalah 5-0 dari Brighton. Pelatih Fulham, Alvaro Arbeloa, juga berada di bawah tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan pertamanya. Namun, Fulham menang 1-0 atas Hull City pada akhir pekan, yang untuk sementara meredakan tekanan tersebut.
Nama-nama besar dikaitkan dengan Manchester United
Selain itu, Nottingham Forest dilaporkan sedang mengevaluasi masa depan Oliver Glasner, sementara Matthias Jaissle tengah kesulitan di Newcastle. Michael Carrick juga masih dalam sorotan di Manchester United setelah timnya gagal menang dalam enam pertandingan terakhir. Namun, jika United memutuskan melakukan pergantian, klub itu kemungkinan akan mengincar pengganti yang berpengalaman ketimbang Barry. Antonio Conte santer dikaitkan dengan posisi pelatih di Old Trafford, begitu pula pelatih kepala Brighton Fabian Hurzeler dan mantan pelatih Jerman Julian Nagelsmann. Spekulasi ini membuat perputaran pelatih di liga tersebut terus bergulir.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi asisten pelatih Inggris?
Barry akan tetap menjalankan tugasnya bersama tim nasional Inggris untuk sementara waktu, membantu Tuchel dalam pertandingan-pertandingan internasional mendatang. Namun, jika ada posisi manajer yang kosong di klub Liga Primer dalam beberapa pekan ke depan, ia bisa dihadapkan pada keputusan besar mengenai masa depan jangka panjangnya sebagai pelatih.
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