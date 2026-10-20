Menurut laporan The Sun, Barry tertarik untuk menjadi pelatih kepala klub Liga Primer Inggris. Ia menjadi bagian penting dari staf kepelatihan Tuchel sejak keduanya bekerja bersama di Chelsea pada Januari 2021. Ia mengikuti pelatih asal Jerman itu ke Bayern Munich pada April 2023 dan bergabung dengan staf kepelatihan Inggris 18 bulan kemudian. Meski telah memperpanjang kontraknya hingga Euro 2028 setelah sukses dalam kualifikasi Piala Dunia, ia bisa tergoda oleh kesempatan melatih klub di divisi teratas.