Thomas Tuchel berharap Inggris dapat mengambil 'keyakinan yang tulus' dari perjuangan melawan Kongo Demokratik setelah berhasil mengatasi 'awal terburuk yang mungkin terjadi' guna mempertahankan impian Piala Dunia mereka

Tuchel meyakini bahwa perjuangan untuk membalikkan keadaan akan lebih bermanfaat bagi Inggris dalam jangka panjang daripada kemenangan yang mudah, dengan mencatat bahwa mengatasi kesulitan membangun ketangguhan yang diperlukan untuk tahap-tahap selanjutnya dalam turnamen ini. Menurut Opta, comeback ini bersejarah, menandai kali kedua dalam sejarah di mana Inggris memenangkan pertandingan Piala Dunia FIFA setelah kebobolan gol pembuka, dengan satu-satunya kejadian sebelumnya terjadi pada final 1966 melawan Jerman (4-2). Ketangguhan baru ini akan segera diuji saat Inggris bersiap menghadapi Meksiko di babak 16 besar.

"Kami ingin semuanya berjalan mudah dan mencetak gol pertama," jelas Tuchel. "Jika Anda sudah mencetak gol pertama dan berhasil bangkit dari ketertinggalan satu gol, inilah pengalaman yang memberi Anda keyakinan sejati. Mereka sangat menyadari apa yang telah mereka lakukan dan apa yang diperlukan hari ini. Kami tetap percaya. Awal pertandingan kami sangat buruk. Tendangan pertama, gol pertama. Kemudian, situasinya menjadi semakin sulit. Setelah jeda minum pertama, kami menguasai permainan. Menurut saya, kami seharusnya mendapat penalti. Para pemain pengganti masuk, berjuang keras, dan kami berhasil menang. Kemenangan yang memang pantas, tapi kami harus bekerja keras."