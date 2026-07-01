AFP
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Thomas Tuchel berharap Inggris dapat mengambil 'keyakinan yang tulus' dari perjuangan melawan Kongo Demokratik setelah berhasil mengatasi 'awal terburuk yang mungkin terjadi' guna mempertahankan impian Piala Dunia mereka
Tuchel meminta kesabaran setelah mengalami ketegangan di awal pertandingan
Tuchel mengakui timnya mengalami awal yang mengerikan dalam laga sistem gugur tersebut ketika Brian Cipenga berhasil lolos ke ruang kosong di dalam kotak penalti dan mengalahkan Jordan Pickford di tiang dekatnya. Ketinggalan akibat gol pada menit ketujuh itu membuat tim yang dijagokan sebelum turnamen ini terguncang, namun meski mendapat tekanan sejak awal, pelatih asal Jerman itu memuji ketangguhan mental yang ditunjukkan skuadnya untuk membalikkan keadaan.
"Jika semua berjalan sesuai keinginan, kami akan mencetak gol cepat, gol lainnya, dan menjalani sore yang mudah," kata Tuchel kepada BBC Sport. "Anda harus menghadapi setiap situasi yang muncul. Mereka mencetak gol sangat awal. Setelah jeda minum, kami memiliki empat atau lima peluang. Situasi penalti tidak menguntungkan kami. Kami terus menyerang, menyerang, dan menyerang. Reaksi dan keyakinan mereka sungguh luar biasa. Kami menemukan cara untuk menang. Kemenangan ini memang pantas kami dapatkan."
- Getty Images Sport
Nilai dari sebuah perjalanan yang berat
Tuchel meyakini bahwa perjuangan untuk membalikkan keadaan akan lebih bermanfaat bagi Inggris dalam jangka panjang daripada kemenangan yang mudah, dengan mencatat bahwa mengatasi kesulitan membangun ketangguhan yang diperlukan untuk tahap-tahap selanjutnya dalam turnamen ini. Menurut Opta, comeback ini bersejarah, menandai kali kedua dalam sejarah di mana Inggris memenangkan pertandingan Piala Dunia FIFA setelah kebobolan gol pembuka, dengan satu-satunya kejadian sebelumnya terjadi pada final 1966 melawan Jerman (4-2). Ketangguhan baru ini akan segera diuji saat Inggris bersiap menghadapi Meksiko di babak 16 besar.
"Kami ingin semuanya berjalan mudah dan mencetak gol pertama," jelas Tuchel. "Jika Anda sudah mencetak gol pertama dan berhasil bangkit dari ketertinggalan satu gol, inilah pengalaman yang memberi Anda keyakinan sejati. Mereka sangat menyadari apa yang telah mereka lakukan dan apa yang diperlukan hari ini. Kami tetap percaya. Awal pertandingan kami sangat buruk. Tendangan pertama, gol pertama. Kemudian, situasinya menjadi semakin sulit. Setelah jeda minum pertama, kami menguasai permainan. Menurut saya, kami seharusnya mendapat penalti. Para pemain pengganti masuk, berjuang keras, dan kami berhasil menang. Kemenangan yang memang pantas, tapi kami harus bekerja keras."
Kane mengungguli Pelé dalam penampilan yang memecahkan rekor
Meskipun penampilan tim kurang lancar, Harry Kane sekali lagi membuktikan mengapa ia tak tergantikan bagi Three Lions. Pada akhirnya, Kane-lah yang mencetak gol pembuka saat ia menyundul umpan silang dari pemain pengganti Anthony Gordon dari jarak dekat. Keduanya kembali berkolaborasi empat menit menjelang akhir pertandingan ketika Gordon menguasai bola kembali setelah tendangan Jude Bellingham sekali lagi ditepis oleh Lionel Mpasi, sehingga memungkinkan Kane melepaskan tendangan yang tak terbendung dari tepi kotak penalti. Dua gol yang dicetak striker ini di menit-menit akhir tidak hanya memastikan kelolosan tim, tetapi juga membuatnya mencapai 13 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, sekaligus secara resmi melampaui rekor gol Pele di ajang tersebut.
"Itulah yang kami harapkan darinya! Itulah yang dia harapkan dari dirinya sendiri," kata Tuchel tentang kaptennya. "Pertandingan sulit, pertandingan ketat - Harry ada di sini untuk menentukan hasilnya. Level tertinggi."
Ia kemudian menambahkan dengan singkat: "Dia semakin baik."
Ketajaman Kane pada menit ke-75 dan ke-86 menyelamatkan muka Inggris setelah pertahanan Kongo DR yang tangguh, dipimpin oleh kiper Mpasi, hampir menciptakan kejutan di turnamen ini.
- Getty Images Sport
Pengaruh bangku cadangan dan kekompakan tim
Masuknya Gordon dan Bukayo Saka terbukti menjadi titik balik, dengan Gordon menjadi penyumbang umpan untuk kedua gol Kane. Dengan demikian, Gordon menjadi pemain Inggris pertama dalam sejarah Piala Dunia yang secara langsung terlibat dalam lebih dari satu gol sebagai pemain pengganti. Tuchel menyoroti pentingnya para pemain yang memulai pertandingan dari bangku cadangan, menegaskan bahwa sikap mereka selama jeda hidrasi dan di pinggir lapangan sangat penting bagi hasil akhir.
"Seperti yang saya katakan sepanjang turnamen ini, energi dan semangat tim berada di level tertinggi," kata Tuchel. "Semua orang memahami di tahap mana turnamen ini kita berada saat ini. Para pemain yang tidak diturunkan terus memberikan dorongan dan semangat, mereka tetap positif selama jeda minum. Semua orang merasa nyaman saat bermain, semua orang merasa nyaman saat pertandingan berakhir. Kita harus memiliki pola pikir bahwa jika situasinya semakin sulit, ya memang semakin sulit, tetapi jangan kehilangan kesabaran dan jangan kehilangan keyakinan. Pemain itu [Lionel Mpasi] luar biasa dengan penyelamatan-penyelamatan yang dilakukannya."