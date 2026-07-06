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Thomas Tuchel bercanda bahwa kapten timnas Inggris, Harry Kane, akan mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Jarell Quansah kepada Presiden Donald Trump setelah melihat bintang timnas AS, Folarin Balogun, lolos dari sanksi larangan bermain
Tuchel bingung dengan keputusan terkait Balogun
Pelatih timnas Inggris itu mengungkapkan kebingungannya atas keputusan yang memungkinkan striker timnas AS, Balogun, memenuhi syarat untuk bertanding dalam laga babak 16 besar melawan Belgia. Balogun sempat diusir dari lapangan saat melawan Bosnia-Herzegovina, namun FIFA mengambil langkah langka dengan menerapkan pasal 27 dari kode disiplin mereka untuk menunda sanksi skorsing tersebut, sehingga secara efektif membebaskannya untuk bermain di babak-babak selanjutnya.
Tuchel mengungkapkan rasa frustrasinya atas kurangnya konsistensi, sambil menekankan bahwa para pejabat tinggi telah meninjau insiden tersebut. "Menurut saya, pertama-tama, untuk memperjelas, itu bukanlah kartu merah," kata Tuchel mengenai Balogun. "Namun VAR ikut campur dan jelas tiga orang dari tim VAR serta wasit memeriksanya dan berpendapat bahwa itu adalah kartu kuning, sehingga keputusan pun diambil. Siapa yang membatalkan keputusan ini, kapan, dan atas dasar apa? Dan sejauh mana hal ini akan berlanjut? Ini sungguh aneh bagi saya."
- Getty Images
Hubungan dengan Trump
Kontroversi ini berbelok ke ranah politik menyusul laporan bahwa Donald Trump telah secara pribadi menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meninjau kembali kasus Balogun. Setelah kemenangan Inggris 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca, Trump menulis di Truth Social untuk memuji Harry Kane sebagai "pemain HEBAT," yang memicu pertanyaan kepada Tuchel mengenai apakah kaptennya seharusnya memanfaatkan pengaruh tersebut untuk membantu rekan setimnya, Quansah.
Bek Leverkusen itu diusir dari lapangan selama kemenangan dramatis atas Meksiko, dan ketika ditanya apakah Kane bisa melobi Presiden AS untuk intervensi serupa, Tuchel berseloroh: “Mungkin, itu titik awal yang bagus.”
Pertanyaan seputar konsistensi dan VAR
Pelatih Inggris itu sangat khawatir mengenai di mana batasnya akan ditetapkan jika tim-tim mulai mengajukan banding atas setiap keputusan yang tidak mereka setujui. "Kami hanya ingin ada konsistensi dalam pengambilan keputusan," jelas Tuchel. "Jadi, apakah kartu kuning yang kami terima pada menit pertama saat melawan Declan Rice... Kita bisa berdebat tanpa henti. Menurut saya itu bukan kartu kuning. Apakah kita bisa menariknya kembali? Apakah Prancis bisa menarik kembali kartu kuning untuk [Michael] Olise [melawan Paraguay] yang sebenarnya bukan kartu kuning?
"Di mana ini akan berakhir? Saya tidak tahu aturannya. Saya bukan orang yang tepat untuk ditanya. Saya akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Di mana batasnya harus ditarik adalah pertanyaan yang saya ajukan. Saya tidak punya jawaban untuk itu. Di mana ini akan berakhir sekarang? Apakah kita mengajukan banding jika kartu kuning itu bukan kartu kuning? Apakah kita menganggap itu bukan kartu merah atau siapa yang menganggapnya begitu? Di mana ini dimulai dan di mana ini berakhir?"
- Getty
Inggris harus menghadapi absennya Quansah
Sementara timnas AS bersiap menyambut kembalinya Balogun ke skuad, Inggris harus bersiap menghadapi tantangan berikutnya tanpa Quansah, kecuali jika terjadi intervensi ajaib serupa. Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia telah menyebut kabar tentang Balogun sebagai "mengejutkan," dan dampaknya mulai terasa di seluruh markas tim yang berlaga di turnamen ini.
Terlepas dari gangguan di luar lapangan dan pemecatan Quansah, kemenangan Inggris 3-2 atas Meksiko memastikan kelolosan mereka ke babak selanjutnya. Untuk saat ini, The Three Lions harus fokus di lapangan, meskipun manajer mereka tak bisa menahan diri untuk tidak bercanda mengenai lika-liku politik yang aneh yang terjadi di Piala Dunia ini.
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