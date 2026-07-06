Pelatih timnas Inggris itu mengungkapkan kebingungannya atas keputusan yang memungkinkan striker timnas AS, Balogun, memenuhi syarat untuk bertanding dalam laga babak 16 besar melawan Belgia. Balogun sempat diusir dari lapangan saat melawan Bosnia-Herzegovina, namun FIFA mengambil langkah langka dengan menerapkan pasal 27 dari kode disiplin mereka untuk menunda sanksi skorsing tersebut, sehingga secara efektif membebaskannya untuk bermain di babak-babak selanjutnya.

Tuchel mengungkapkan rasa frustrasinya atas kurangnya konsistensi, sambil menekankan bahwa para pejabat tinggi telah meninjau insiden tersebut. "Menurut saya, pertama-tama, untuk memperjelas, itu bukanlah kartu merah," kata Tuchel mengenai Balogun. "Namun VAR ikut campur dan jelas tiga orang dari tim VAR serta wasit memeriksanya dan berpendapat bahwa itu adalah kartu kuning, sehingga keputusan pun diambil. Siapa yang membatalkan keputusan ini, kapan, dan atas dasar apa? Dan sejauh mana hal ini akan berlanjut? Ini sungguh aneh bagi saya."



