Thomas Tuchel belum yakin dengan posisi Phil Foden, sementara pelatih timnas Inggris itu menjelaskan mengapa bintang Man City itu akan merasa 'tidak bahagia' di Piala Dunia

Saat menjelaskan proses pemikiran yang berat di balik keputusan untuk mencoret mantan Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA, manajer timnas Inggris itu mengakui bahwa pertimbangan taktis yang mendasar pada akhirnya menentukan kerangka pemilihan pemainnya.

Berbicara kepada talkSPORT, Tuchel mengatakan: “Dengan Phil, situasinya sedikit berbeda, dia tampil luar biasa selama pemusatan latihan… tidak hanya dalam sesi latihan, tetapi juga di luar itu. Sebenarnya sangat menyakitkan bagi saya untuk memberitahukan keputusan ini kepadanya. Saya bisa melihat dari reaksinya betapa berartinya hal ini baginya untuk bisa ikut. Namun, dia kehilangan momentum di bagian krusial musim ini, terutama di paruh kedua musim… kami bisa melihat sekilas-sekilas di sana-sini, tapi tidak cukup bukti.

"Pada akhirnya, saya tidak yakin di posisi mana dia seharusnya. Apakah sebagai nomor 10, false 9, atau mungkin lebih ke peran Bernardo Silva di masa depan sebagai nomor 8? Mungkin bukan lagi di sayap, jadi tidak masuk akal bagi saya untuk mendatangkan pemain dan mungkin memainkan mereka di luar posisi…memiliki mereka di kamp akan membuat mereka tidak nyaman, tidak bahagia, jadi keputusan harus diambil.”