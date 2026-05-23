Thomas Tuchel belum yakin dengan posisi Phil Foden, sementara pelatih timnas Inggris itu menjelaskan mengapa bintang Man City itu akan merasa 'tidak bahagia' di Piala Dunia
Gelandang serang berusia 25 tahun itu menjadi korban paling menonjol dari pemangkasan skuad yang brutal pada Jumat lalu, bergabung dengan Cole Palmer, Harry Maguire, dan Trent Alexander-Arnold dalam daftar pemain yang tidak dipanggil yang dipenuhi nama-nama bintang. Meskipun telah mengoleksi 49 caps internasional sejak debutnya pada 2020, Foden harus membayar harga tertinggi akibat penampilannya yang tidak konsisten bersama City di kompetisi domestik, dengan hanya mencetak tujuh gol di Liga Premier. Setelah menjadi pemain reguler dalam tiga penampilan terakhir Inggris di turnamen, penurunan performanya memaksa Tuchel untuk mengambil tindakan administratif yang tegas.
Tuchel menjelaskan dilema pemilihan pemain
Saat menjelaskan proses pemikiran yang berat di balik keputusan untuk mencoret mantan Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA, manajer timnas Inggris itu mengakui bahwa pertimbangan taktis yang mendasar pada akhirnya menentukan kerangka pemilihan pemainnya.
Berbicara kepada talkSPORT, Tuchel mengatakan: “Dengan Phil, situasinya sedikit berbeda, dia tampil luar biasa selama pemusatan latihan… tidak hanya dalam sesi latihan, tetapi juga di luar itu. Sebenarnya sangat menyakitkan bagi saya untuk memberitahukan keputusan ini kepadanya. Saya bisa melihat dari reaksinya betapa berartinya hal ini baginya untuk bisa ikut. Namun, dia kehilangan momentum di bagian krusial musim ini, terutama di paruh kedua musim… kami bisa melihat sekilas-sekilas di sana-sini, tapi tidak cukup bukti.
"Pada akhirnya, saya tidak yakin di posisi mana dia seharusnya. Apakah sebagai nomor 10, false 9, atau mungkin lebih ke peran Bernardo Silva di masa depan sebagai nomor 8? Mungkin bukan lagi di sayap, jadi tidak masuk akal bagi saya untuk mendatangkan pemain dan mungkin memainkan mereka di luar posisi…memiliki mereka di kamp akan membuat mereka tidak nyaman, tidak bahagia, jadi keputusan harus diambil.”
Hierarki ruang ganti semakin menguat
Perdebatan taktis seputar cara terbaik untuk mengintegrasikan Foden telah menjadi dilema bagi para manajer tim nasional secara berturut-turut, dengan sang pemain sering kali dipindahkan ke sayap demi mengakomodasi pemain-pemain kreatif lainnya. Di bawah sistem transisi yang kaku yang diterapkan Tuchel, dinamika kompetisi telah berubah secara drastis, dengan pelatih asal Jerman itu hanya memberikan satu kali kesempatan sebagai starter kepada lulusan akademi City tersebut sejak mengambil alih jabatan pada Januari 2025. Sebagai gantinya, ia menempatkan Jude Bellingham dan Morgan Rogers sebagai opsi utama dan tangguh untuk memimpin lini tengah serang.
Ujian Grup L menanti
Skuad Inggris yang beranggotakan 26 pemain kini harus segera memperkuat fondasi taktis mereka menjelang kampanye Grup L yang menantang melawan Kroasia, Ghana, dan Panama. The Three Lions akan menghadapi ujian krusial pada laga pembuka melawan Kroasia pada 17 Juni di AT&T Stadium, Arlington, di mana keputusan taktis Tuchel akan langsung menjadi sorotan dunia. Sementara itu, Foden yang hancur hati harus memanfaatkan libur musim panas yang panjang untuk memproses secara mental penyingkiran tersebut dan mempersiapkan diri untuk transisi pramusim yang krusial di bawah rezim manajerial baru City.