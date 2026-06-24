Statistik dari laga hari Selasa itu menjadi bacaan yang suram bagi kapten Inggris tersebut. Terhambat oleh formasi pertahanan dalam yang diatur oleh Carlos Queiroz, Kane kesulitan menunjukkan pengaruh nyata saat menghadapi Ghana. Menurut Opta, ia hanya mencatat 19 sentuhan bola – angka terendah sepanjang kariernya dalam pertandingan turnamen besar bersama Inggris saat bermain penuh selama 90 menit. Kurangnya umpan yang masuk sangat jelas terlihat karena para bintang kreatif Inggris terus-menerus terhalang. Kane memang berhasil menemukan satu peluang singkat di akhir pertandingan, tetapi tendangannya melambung di atas mistar gawang.

Menanggapi tekanan taktis yang ketat dan peluang yang terlewatkan di akhir pertandingan, pelatih asal Jerman itu mengatakan: “Ia tidak terlibat sebanyak yang kami harapkan, tetapi ruang geraknya memang sangat, sangat sempit. Kedua bek tengah kami bertanggung jawab atas pembangunan serangan, dan pada dasarnya kami bermain delapan lawan sepuluh. Sulit untuk menemukan ruang kosong. Beberapa momen yang ia miliki hanya kurang beruntung. Peluang terakhir itu biasanya merupakan gol yang jelas dan akan memberi kami kemenangan yang pantas.”

Dengan sang striker yang kekurangan umpan dan tidak mampu memanfaatkan satu peluang emasnya, kurangnya keterlibatan sang kapten menimbulkan pertanyaan apakah dia seharusnya diganti dengan pemain yang lebih segar di menit-menit akhir.