AFP
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Thomas Tuchel angkat bicara soal Harry Kane setelah kapten timnas Inggris itu mengalami penurunan performa yang mengejutkan dalam turnamen besar saat imbang melawan Ghana
Tuchel tetap mendukung kaptennya
Meskipun menguasai bola hampir 80 persen, Inggris tak mampu memecah kebuntuan dan Kane nyaris tak terlihat sepanjang pertandingan. Ketika ditanya mengenai ketergantungannya pada striker Bayern Munich tersebut, Tuchel tetap teguh mengenai pentingnya pemain bintangnya bagi tim.
"Apakah Argentina terlalu bergantung pada [Lionel] Messi dan Prancis terlalu bergantung pada [Kylian] Mbappé? Itulah kenyataannya," kata Tuchel kepada wartawan setelah pertandingan. "Mereka adalah pemain kelas dunia dan mereka melakukan apa yang biasanya mereka lakukan. Semua pemain berjuang keras dan kami memiliki tiga pencetak gol berbeda di pertandingan pertama. Mengandalkan Harry adalah hal yang wajar karena dia menyukai tanggung jawab itu dan dia menerimanya... Kami mengandalkan Harry karena kami bisa, karena dia adalah penyerang kami, tetapi kami tidak terlalu bergantung padanya."
- Getty Images Sport
Rekor terendah sepanjang masa bagi Kane dalam turnamen ini
Statistik dari laga hari Selasa itu menjadi bacaan yang suram bagi kapten Inggris tersebut. Terhambat oleh formasi pertahanan dalam yang diatur oleh Carlos Queiroz, Kane kesulitan menunjukkan pengaruh nyata saat menghadapi Ghana. Menurut Opta, ia hanya mencatat 19 sentuhan bola – angka terendah sepanjang kariernya dalam pertandingan turnamen besar bersama Inggris saat bermain penuh selama 90 menit. Kurangnya umpan yang masuk sangat jelas terlihat karena para bintang kreatif Inggris terus-menerus terhalang. Kane memang berhasil menemukan satu peluang singkat di akhir pertandingan, tetapi tendangannya melambung di atas mistar gawang.
Menanggapi tekanan taktis yang ketat dan peluang yang terlewatkan di akhir pertandingan, pelatih asal Jerman itu mengatakan: “Ia tidak terlibat sebanyak yang kami harapkan, tetapi ruang geraknya memang sangat, sangat sempit. Kedua bek tengah kami bertanggung jawab atas pembangunan serangan, dan pada dasarnya kami bermain delapan lawan sepuluh. Sulit untuk menemukan ruang kosong. Beberapa momen yang ia miliki hanya kurang beruntung. Peluang terakhir itu biasanya merupakan gol yang jelas dan akan memberi kami kemenangan yang pantas.”
Dengan sang striker yang kekurangan umpan dan tidak mampu memanfaatkan satu peluang emasnya, kurangnya keterlibatan sang kapten menimbulkan pertanyaan apakah dia seharusnya diganti dengan pemain yang lebih segar di menit-menit akhir.
Tidak ada tempat untuk Toney atau Watkins
Meskipun tidak ada gol yang tercipta, Tuchel memilih untuk tidak menggunakan opsi penyerang lainnya, sehingga Ivan Toney dan Ollie Watkins tetap duduk di bangku cadangan untuk pertandingan kedua berturut-turut. Keputusan untuk mempertahankan Kane di lapangan sepanjang pertandingan merupakan pilihan yang disengaja dari sang manajer, yang menanggapi sinis gagasan untuk mengganti penyerang nomor sembilannya itu, bahkan ketika pertandingan sangat membutuhkan profil pemain yang berbeda.
Saat ditanya mengapa ia tidak memanggil penyerang lainnya, Tuchel memberikan jawaban yang blak-blakan: “Mengganti Harry Kane dalam pertandingan yang mandek dan skornya 0-0?! Mengganti Harry, tidak mungkin, bukan?” Meskipun Bukayo Saka dan Marcus Rashford dimasukkan ke dalam lapangan, para penyerang murni cadangan tetap tidak dimainkan, dan Tuchel kemudian mengakui bahwa ia “tidak tahu” apakah pertandingan mendatang melawan Panama akan menjadi kesempatan untuk melakukan rotasi penyerang.
- Getty Images Sport
Permohonan agar para penggemar bersabar
Dengan Inggris yang masih memuncaki Grup L setelah kemenangan 4-2 pada laga pembuka melawan Kroasia, Tuchel mendesak para pendukung untuk tidak panik. Suasana di Gillette Stadium sedikit memanas seiring berjalannya menit-menit akhir tanpa terciptanya gol, namun sang manajer menegaskan bahwa tingkat kesulitan grup ini harus dihormati.
"Ini turnamen yang panjang," tambah Tuchel. "Para pemain sudah mencoba segalanya dan sekali lagi mereka bermain dengan energi yang tepat. Saya tahu ini pertandingan yang sangat sulit dan dalam situasi seperti ini, jika satu tim mencoba bermain dan menyerang blok pertahanan yang dalam, Anda tidak akan menemukan ruang kosong dan sulit untuk menciptakan peluang. Pertandingan seperti ini bisa jadi sulit untuk ditonton dan tidak semenarik saat dua tim saling berjuang untuk menang dalam pertandingan yang lebih terbuka. Kami mengetahuinya. Kami selalu berusaha menghibur para penggemar kami. Hari ini memang sulit, saya harap mereka tidak kehilangan keyakinan."