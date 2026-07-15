Thomas Tuchel angkat bicara mengenai hubungannya dengan Jude Bellingham setelah bintang Inggris itu menanggapi 'pertanyaan yang tidak adil' pasca kemenangan di perempat final Piala Dunia

Tuchel langsung membela reaksi Bellingham, dengan menyoroti beban fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh pertandingan sistem gugur selama 120 menit. "Apa yang Anda harapkan dari seorang pemain yang baru saja bermain selama 120 menit dan benar-benar memberikan segalanya, jika Anda memotong komentar pelatihnya, jika Anda tidak memberitahunya bahwa 'dia kelas dunia,' jika Anda tidak memberitahunya bahwa 'dia memiliki aksi-aksi kelas dunia,'" jelas Tuchel.

"Jika kalian hanya memotong semua itu dan mengatakan kepadanya 'oh, pelatihmu bilang kamu bermain ceroboh,' apa yang kalian harapkan? Ya, tentu saja kalian akan mendapat komentar seperti itu, lalu kalian mencoba membesar-besarkannya, dan orang-orang berusaha menciptakan kesalahpahaman serta celah di mana sebenarnya tidak ada celah. Kami berasal dari latar belakang yang sama. Kami berasal dari semangat kompetitif, dan saya adalah pelatih yang kompetitif. Saya mendorong tim ini hingga batasnya, dan itulah penilaian saya.

“Menurut saya, pertanyaan itu tidak adil bagi Jude pada saat itu karena dia memotong semua pujian dari penilaian saya dan hanya menanyakan poin-poin kritisnya, jadi saya bisa memahaminya. Apa yang kamu harapkan dari seorang pemain yang baru saja memberikan segalanya dan berdiri di depan mikrofon dalam wawancara kilat?”