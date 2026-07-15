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Thomas Tuchel angkat bicara mengenai hubungannya dengan Jude Bellingham setelah bintang Inggris itu menanggapi 'pertanyaan yang tidak adil' pasca kemenangan di perempat final Piala Dunia
Tuchel menyalahkan media karena 'membesar-besarkan masalah'
Hubungan antara pelatih asal Jerman itu dan gelandang andalannya telah menjadi sorotan tajam sejak ibu Tuchel sebelumnya menggambarkan beberapa tingkah laku Bellingham di lapangan sebagai "menjijikkan" pada musim panas lalu. Meskipun kemudian ada permintaan maaf, ketegangan itu muncul kembali setelah kemenangan Inggris 2-1 atas Norwegia pada babak perempat final yang berlangsung hingga perpanjangan waktu. Terlepas dari hasil tersebut, Tuchel mengakui bahwa ia "tidak puas dengan penampilan tim," yang membuat Bellingham membalas dengan menyerukan sikap yang lebih positif.
Pelatih kepala tersebut mengungkapkan bahwa ia mengadakan pertemuan dengan skuad pada hari berikutnya untuk menjernihkan suasana, memastikan tidak ada masalah yang tersisa menjelang pertandingan semifinal melawan Argentina. "Saya bertanya-tanya siapa yang membesar-besarkan hal-hal seperti ini, ya? Jadi, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan dan jika hal ini dibesar-besarkan, tentu saja itu dibesar-besarkan oleh media," kata Tuchel kepada talkSPORT.
- Getty Images
Menanggapi taktik wawancara yang 'tidak adil'
Tuchel langsung membela reaksi Bellingham, dengan menyoroti beban fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh pertandingan sistem gugur selama 120 menit. "Apa yang Anda harapkan dari seorang pemain yang baru saja bermain selama 120 menit dan benar-benar memberikan segalanya, jika Anda memotong komentar pelatihnya, jika Anda tidak memberitahunya bahwa 'dia kelas dunia,' jika Anda tidak memberitahunya bahwa 'dia memiliki aksi-aksi kelas dunia,'" jelas Tuchel.
"Jika kalian hanya memotong semua itu dan mengatakan kepadanya 'oh, pelatihmu bilang kamu bermain ceroboh,' apa yang kalian harapkan? Ya, tentu saja kalian akan mendapat komentar seperti itu, lalu kalian mencoba membesar-besarkannya, dan orang-orang berusaha menciptakan kesalahpahaman serta celah di mana sebenarnya tidak ada celah. Kami berasal dari latar belakang yang sama. Kami berasal dari semangat kompetitif, dan saya adalah pelatih yang kompetitif. Saya mendorong tim ini hingga batasnya, dan itulah penilaian saya.
“Menurut saya, pertanyaan itu tidak adil bagi Jude pada saat itu karena dia memotong semua pujian dari penilaian saya dan hanya menanyakan poin-poin kritisnya, jadi saya bisa memahaminya. Apa yang kamu harapkan dari seorang pemain yang baru saja memberikan segalanya dan berdiri di depan mikrofon dalam wawancara kilat?”
Menanggapi sindiran Bellingham terkait kariernya
Dalam komentarnya setelah pertandingan, Bellingham tampak menyindir latar belakang karier bermain Tuchel yang tidak terlalu menonjol, dengan menyatakan: "Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti itu" atau melawan pemain sekelas Erling Haaland. Tuchel menepis anggapan bahwa kurangnya pengalaman bermain di level elit menghambat otoritasnya sebagai pelatih. Dia tetap yakin bahwa ikatannya dengan pemain berusia 23 tahun itu tetap utuh meskipun terjadi pertukaran pendapat tersebut.
"Itu memang kenyataannya, tapi kami tetap sedekat biasanya, bahkan lebih dekat dari sebelumnya," tambah Tuchel. "Anda bisa melihatnya di lapangan. Energi dan mentalitas di kamp latihan sangat bagus dalam beberapa hari terakhir dan kami siap untuk bertanding besok."
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Analogi antara joki dan kuda
Saat merenungkan perjalanannya menuju bangku cadangan Timnas Inggris, Tuchel mengakui bahwa ia masih memelihara kerendahan hati sebagai seseorang yang tak pernah menyangka akan mencapai tingkat kesuksesan ini. "Saya sebenarnya masih ingin menjalani karier sebagai pemain; itulah impian saya," kata mantan manajer Chelsea itu. "Saya tak pernah terpikir untuk menjadi pelatih, apalagi bermimpi menjadi pelatih di level seperti ini, jadi menurut saya ini pada dasarnya adalah mimpi itu sendiri. Saya juga merasa sangat rendah hati saat berada di pinggir lapangan, dan sesekali, tepat sebelum pertandingan dimulai, tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, 'Saya tidak bisa bermain di sini pada kesempatan ini.'"
Namun, ia segera menekankan bahwa kecerdasan taktis tidak bergantung pada riwayat seseorang di lapangan. “Saya tidak berpikir bahwa Anda harus pernah bermain [untuk menjadi pelatih]. Ada pepatah lucu, Anda tidak harus menjadi kuda untuk menjadi joki yang baik!” candanya.
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