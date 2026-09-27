Tuchel tetap teguh menepis anggapan bahwa para pemainnya terganggu oleh drama hukum yang sedang berlangsung terkait Man City. Inggris menelan kekalahan tipis 3-2 dari Spanyol di Wembley pada Sabtu malam, hasil yang datang hanya 24 jam setelah muncul laporan yang menyebut City kemungkinan akan dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan Premier League. Dengan trio City, Marc Guehi, Nico O’Reilly, dan Elliot Anderson, semuanya tampil dalam susunan starter, waktu kemunculan kabar itu jelas jauh dari ideal bagi persiapan tim nasional.

"Bagi saya tidak, tetapi saya bisa membayangkan mungkin bagi para pemain Manchester City. Saya tidak akan mengomentari itu. Saya pikir itu adalah kasus pengadilan yang sedang berjalan jadi saya tidak akan mengomentari itu. Saya tidak menjadikannya sebagai topik. Itu bukan topik bagi saya," kata Tuchel.