AFP
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Thomas Tuchel & Harry Kane bantah klaim putusan FFP Manchester City mengganggu fokus pemain Inggris saat kalah dari Spanyol
Tuchel tetap fokus di tengah badai di Etihad
Tuchel tetap teguh menepis anggapan bahwa para pemainnya terganggu oleh drama hukum yang sedang berlangsung terkait Man City. Inggris menelan kekalahan tipis 3-2 dari Spanyol di Wembley pada Sabtu malam, hasil yang datang hanya 24 jam setelah muncul laporan yang menyebut City kemungkinan akan dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan Premier League. Dengan trio City, Marc Guehi, Nico O’Reilly, dan Elliot Anderson, semuanya tampil dalam susunan starter, waktu kemunculan kabar itu jelas jauh dari ideal bagi persiapan tim nasional.
"Bagi saya tidak, tetapi saya bisa membayangkan mungkin bagi para pemain Manchester City. Saya tidak akan mengomentari itu. Saya pikir itu adalah kasus pengadilan yang sedang berjalan jadi saya tidak akan mengomentari itu. Saya tidak menjadikannya sebagai topik. Itu bukan topik bagi saya," kata Tuchel.
- Getty Images Sport
Manajer mendukung dialog terbuka para pemain
Tuchel menegaskan bahwa fokusnya sepanjang pemusatan tim internasional tetap sepenuhnya pada sepak bola, seraya mencatat bahwa ia benar-benar tenggelam dalam rapat tim, sesi latihan, dan persiapan pertandingan untuk Spanyol. Ia menjelaskan dengan tegas bahwa mengikuti berita dari luar atau perkembangan di luar lapangan bukanlah prioritas baginya secara pribadi selama pemusatan tim. Meski ia mengakui bahwa para pemain memiliki lebih banyak waktu luang dan kemungkinan membahas situasi yang sedang berlangsung di luar aktivitas tim, Tuchel memandang dialog terbuka ini sebagai hal yang positif.
"Saya mendengar berita terbaru di pemusatan tim, saya merasakannya sepanjang waktu, jadi hanya memikirkan Spanyol serta latihan dan rapat. Bukan untuk saya. Para pemain punya lebih banyak waktu daripada saya, jadi tentu saya bisa membayangkan bahwa mereka membicarakannya, tetapi itu bagus bahwa mereka melakukannya dan saya tidak merasa mereka terdistraksi," kata Tuchel.
Kapten Inggris mengonfirmasi pembicaraan skuad
Meski Tuchel berupaya menjauhkan performa tim dari narasi di luar lapangan, kapten Harry Kane mengakui bahwa situasi tersebut memang sempat menjadi bahan pembicaraan di ruang ganti. Kane mengakui para pemain mengetahui perkembangan itu, tetapi menegaskan bahwa skuad sudah sangat terbiasa memisahkan kepentingan klub dari tanggung jawab mereka di level internasional. Striker veteran itu meyakini kemampuan untuk mengelompokkan tekanan yang berbeda telah lama menjadi kekuatan dari skuad Inggris saat ini, bahkan ketika berita tersebut menyangkut potensi sanksi yang begitu signifikan bagi klub rekan setim mereka.
"Ada pembicaraan, tetapi pada akhirnya ketika kami bersama Inggris, itu sudah menjadi nilai plus besar bagi kami, kami menempatkan sepakbola klub ke satu sisi dan pekan ini pun tidak berbeda," katanya kepada ITV Sport.
- Getty Images Sport
Menatap laga kontra Ceko
Dengan putusan City yang terus mendominasi berita utama olahraga di seluruh dunia, Tuchel kini harus memastikan skuadnya tetap terlindungi dari kebisingan dari luar. Seruan agar gelar-gelar City dibatalkan hanya semakin menambah hiruk-pikuk media seputar putusan tersebut. Inggris tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan dari Spanyol, karena mereka dijadwalkan bertandang menghadapi Ceko pada hari Selasa. Jeda singkat ini memberi peluang langsung bagi kontingen City untuk menebus diri dan membuktikan bahwa fokus mereka tetap sepenuhnya pada tugas tim nasional.
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