Tuchel, yang merekrut Sterling untuk Chelsea pada 2022, merefleksikan penurunan drastis sang winger. Pelatih Inggris saat ini itu mengakui bahwa mantan pemainnya tersebut sangat kesulitan untuk kembali menemukan performa mematikan yang menjadi ciri masa-masanya di Manchester City di bawah Pep Guardiola.

"Saya sangat bersimpati kepadanya dan saya merasa dia kesulitan sejak meninggalkan Manchester City saat dia berada di puncak kariernya," kata Tuchel. "Saya memperjuangkan transfer ini dan dia tidak pernah bisa membuktikan pentingnya dirinya seperti yang biasanya dia miliki. Itu adalah langkah besar baginya pada saat itu."

Pelatih asal Jerman itu juga mengungkapkan kesedihannya atas masalah Sterling di luar lapangan, sambil menyoroti karakternya yang kuat secara pribadi. "Sedih melihat seseorang mengalami kesulitan karena dia adalah ayah yang berbakti bagi anak-anaknya dan dia sosok yang mementingkan keluarga, orang yang menyenangkan untuk berada di sekitarnya. Tampaknya dia sedang melalui periode yang sulit," tambahnya. "Saya tidak yakin seberapa besar ini adalah kesalahannya, terkadang Anda hanya masuk ke spiral aneh dalam hidup, spiral yang menurun. Pikiran saya bersamanya tentu saja, keyakinannya selalu bahwa dia bisa membalikkan keadaan dan saya mendoakan yang terbaik untuknya."



