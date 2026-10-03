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Thomas Tuchel akui 'simpati' untuk Raheem Sterling saat karier mantan bintang Inggris itu memasuki 'spiral menurun'
Sterling mengaku bersalah atas dakwaan mengemudi
Sterling baru-baru ini mengaku bersalah atas mengemudi berbahaya, memiliki nitrous oxide, dan gagal memberikan sampel. Pemain berusia 31 tahun itu menabrakkan Lamborghini miliknya ke gerbang logam setelah insiden di M25 dan M3 pada Mei. Polisi kemudian menemukan enam tabung nitrous oxide di dalam kendaraannya yang rusak, sementara rekaman bodycam memperlihatkan sang winger berusaha memindahkannya ke kursi belakang.
Setelah sorotan publik yang sangat besar, mantan penyerang Manchester City dan Arsenal itu mengunggah pesan misterius di Instagram, dengan hanya menulis: "Kemajuan di atas kesempurnaan." Pengacara Sterling mencatat bahwa sang pemain telah secara sukarela mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan pribadi, meski saat ini ia dilarang mengemudi sambil menunggu vonis.
- Action Plus
Tuchel ungkapkan simpati atas keterpurukan yang terus berlanjut
Tuchel, yang merekrut Sterling untuk Chelsea pada 2022, merefleksikan penurunan drastis sang winger. Pelatih Inggris saat ini itu mengakui bahwa mantan pemainnya tersebut sangat kesulitan untuk kembali menemukan performa mematikan yang menjadi ciri masa-masanya di Manchester City di bawah Pep Guardiola.
"Saya sangat bersimpati kepadanya dan saya merasa dia kesulitan sejak meninggalkan Manchester City saat dia berada di puncak kariernya," kata Tuchel. "Saya memperjuangkan transfer ini dan dia tidak pernah bisa membuktikan pentingnya dirinya seperti yang biasanya dia miliki. Itu adalah langkah besar baginya pada saat itu."
Pelatih asal Jerman itu juga mengungkapkan kesedihannya atas masalah Sterling di luar lapangan, sambil menyoroti karakternya yang kuat secara pribadi. "Sedih melihat seseorang mengalami kesulitan karena dia adalah ayah yang berbakti bagi anak-anaknya dan dia sosok yang mementingkan keluarga, orang yang menyenangkan untuk berada di sekitarnya. Tampaknya dia sedang melalui periode yang sulit," tambahnya. "Saya tidak yakin seberapa besar ini adalah kesalahannya, terkadang Anda hanya masuk ke spiral aneh dalam hidup, spiral yang menurun. Pikiran saya bersamanya tentu saja, keyakinannya selalu bahwa dia bisa membalikkan keadaan dan saya mendoakan yang terbaik untuknya."
Kemerosotan cepat seorang legenda Premier League
Situasi Sterling saat ini sangat kontras dengan masa-masanya sebagai salah satu talenta terbaik Premier League. Empat kali menjadi juara liga, ia mendominasi sepakbola Inggris selama tujuh tahun yang sangat sukses di Etihad Stadium. Namun, laju kariernya merosot tajam sejak meninggalkan Manchester.
Periode yang kurang meyakinkan bersama Chelsea dan Arsenal pada akhirnya berujung pada pemutusan kontrak secara mutual di Stamford Bridge pada Januari 2026. Kepindahan berikutnya ke Belanda bersama Feyenoord menghasilkan nol kontribusi gol dalam delapan penampilan, membuatnya kini tanpa klub.
Pencarian pemain internasional Inggris dengan 82 caps itu untuk menemukan tim baru terbukti sangat sulit. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Le Havre yang sedang berjuang di Ligue 1, bersama klub Prancis lain yang tidak disebutkan namanya, menolak kesempatan untuk merekrut winger tersebut setelah memutuskan bahwa mereka sudah memiliki stok yang cukup di area serangan.
- AFP
Vonis pengadilan menanti saat pencarian klub terhenti
Sterling akan kembali ke pengadilan pada 25 November untuk mengetahui hukumannya, dengan kasus ini secara resmi ditunda guna memungkinkan laporan prahukuman disusun. Sampai persoalan hukum ini tuntas, karier sepak bolanya yang gemilang tetap sepenuhnya tertahan.
Saat ini tetap aktif dengan bekerja di RS7 Academy miliknya sendiri, pemain berusia 31 tahun itu menghadapi perjuangan berat untuk meyakinkan klub profesional agar berani mengambil risiko merekrutnya. Menemukan klub yang bersedia memberinya jalan kembali ke dunia sepak bola kemungkinan besar akan sepenuhnya bergantung pada hasil vonis yang akan dijatuhkan kepadanya.
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