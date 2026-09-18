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Thomas Tuchel akui perlakuan tidak adil terhadap Trent Alexander-Arnold setelah memberi bintang Real Madrid itu panggilan kembali ke timnas Inggris
Tuchel mengakui perlakuan tidak adil
Tuchel mengakui bahwa mencoret Alexander-Arnold dari skuad Inggris dalam beberapa pemanggilan terakhir mungkin tidak sepenuhnya adil bagi sang bek. Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Tuchel menjelaskan alasan di balik tidak memasukkan Alexander-Arnold ke dalam rencananya, yang berujung pada sang bek absen dari Piala Dunia.
Sebelum jeda internasional ini, Alexander-Arnold hanya tampil sekali sebagai pemain pengganti selama 26 menit melawan Andorra sejak Tuchel mengambil alih pada Oktober 2024. Meski absen cukup lama, Tuchel membela keputusannya dengan menyebut momentum tim nasional. Tuchel berkata: "Apakah itu selalu adil? Mungkin tidak dari pihak saya. Tapi jika Anda ingat, kamp berikutnya adalah September."
Mempercayai skuad yang sudah terbentuk
Tuchel selanjutnya membenarkan keputusan-keputusan sebelumnya dengan menekankan ketergantungannya pada para pemain yang telah berhasil membawa tim melewati kamp-kamp sebelumnya. Alexander-Arnold sudah tiga kali menjadi starter untuk Real Madrid di bawah Jose Mourinho musim ini, dan performanya di kompetisi domestik pada akhirnya memaksanya kembali ke skuad internasional.
Namun, Tuchel menegaskan bahwa pilihannya pada masa lalu didasarkan pada bukti dan momentum. Ia menambahkan: "Kami tiba-tiba sedang melaju kencang dan kami tetap memakai skuad yang sama pada Oktober, dan itu saja untuknya. Tidak pernah ada kesempatan baginya untuk kembali, entah itu [adil] atau tidak. Saya hanya percaya pada para pemain yang ada di pemusatan latihan."
Menuntut standar tertinggi
Tuchel menegaskan bahwa pemanggilan ke tim nasional adalah sebuah privilese yang membutuhkan dedikasi luar biasa, sekaligus mengirim pesan kepada seluruh skuad menjelang laga Nations League mendatang. Tuchel menuntut komitmen penuh dari semua orang, termasuk para pemain yang kembali, alih-alih berpuas diri dengan pencapaian masa lalu.
Tuchel menjelaskan: "Anda tidak datang untuk bersantai. Anda tidak datang untuk beristirahat. Anda datang untuk tampil dan tampil untuk England itu sulit, dan para pemain yang tampil sekarang mendapat kepercayaan kami. Dan para pemain yang baru datang ke kamp, kami menuntut level tertinggi dari mereka. Itu mencakup Trent, tetapi tidak hanya untuk dia. Itu berlaku untuk semua orang yang datang ke kamp kami."
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Alexander-Arnold kini akan berupaya membuktikan nilainya di lapangan latihan dan mengamankan tempat di starting XI untuk pertandingan UEFA Nations League mendatang. England menghadapi ujian berat melawan juara dunia Spanyol pada Sabtu, sebelum bertandang ke Ceko. Alexander-Arnold harus segera menunjukkan bahwa ia bisa mereplikasi performa domestiknya di level internasional untuk merebut kembali tempat permanennya di bawah Tuchel.
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