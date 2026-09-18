Tuchel mengakui bahwa mencoret Alexander-Arnold dari skuad Inggris dalam beberapa pemanggilan terakhir mungkin tidak sepenuhnya adil bagi sang bek. Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Tuchel menjelaskan alasan di balik tidak memasukkan Alexander-Arnold ke dalam rencananya, yang berujung pada sang bek absen dari Piala Dunia.

Sebelum jeda internasional ini, Alexander-Arnold hanya tampil sekali sebagai pemain pengganti selama 26 menit melawan Andorra sejak Tuchel mengambil alih pada Oktober 2024. Meski absen cukup lama, Tuchel membela keputusannya dengan menyebut momentum tim nasional. Tuchel berkata: "Apakah itu selalu adil? Mungkin tidak dari pihak saya. Tapi jika Anda ingat, kamp berikutnya adalah September."