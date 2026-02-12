Thomas Tuchel memperpanjang masa tinggalnya di Inggris dan menandatangani kontrak baru hingga 2028.

Tuchel telah mengungkapkan kegembiraannya atas penandatanganan kontrak baru. Ia mengatakan: "Saya sangat bahagia dan bangga dapat memperpanjang masa kerja saya bersama Inggris. Tidak ada yang tidak tahu bahwa saya telah menikmati setiap menit bekerja bersama para pemain dan pelatih saya, dan saya tidak sabar untuk memimpin mereka ke Piala Dunia. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat negara ini bangga.

“Saya telah menerima dukungan yang luar biasa dari Mark, semua rekan kerja saya di FA, dan para penggemar di mana pun saya pergi, sehingga saya tidak ragu ketika diminta untuk melanjutkan pekerjaan impian ini. EURO 2028 akan menjadi turnamen yang sangat istimewa, dan sebagai pelatih, tidak ada yang lebih diinginkan daripada berkompetisi dengan yang terbaik di panggung terbesar.”

CEO Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) Mark Bullingham menambahkan: “Saya sangat senang Thomas telah berkomitmen untuk tetap bersama kami hingga EURO 2028. Dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini saat bergabung dengan kami untuk kampanye Piala Dunia, dan reputasinya semakin kuat selama kualifikasi. Kami tahu para pemain berada di belakangnya, dan kebersamaan dalam tim terlihat jelas bagi semua orang.

“Tidak ada kandidat yang lebih baik di dunia sepak bola. Dengan pengalamannya dalam pertandingan besar, pengetahuan, dan passion-nya, dia memberikan tim peluang terbaik untuk sukses – baik musim panas ini maupun saat EURO yang hanya terjadi sekali dalam generasi ini akan digelar di sini dua tahun lagi.

“Dalam Thomas, Anthony, dan tim yang lebih luas, kami memiliki perpaduan sempurna antara kepelatihan Inggris dan keahlian internasional. Fokus penuh mereka tetap pada meraih hasil terbaik musim panas ini, dan dengan mengamankan mereka sejak dini untuk 2028, kami telah menghilangkan potensi gangguan negosiasi kontrak seputar turnamen.”