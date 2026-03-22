Thomas Tuchel akan memanggil Harvey Barnes dari Newcastle untuk menggantikan bintang Arsenal yang cedera, Eberechi Eze, dalam skuad Inggris

Keputusan final ini secara permanen mengakhiri saga berkepanjangan mengenai kelayakannya bermain untuk tim nasional. Karena memenuhi syarat melalui kakek-nenek dari pihak ibu, pihak asosiasi sepak bola Skotlandia telah gencar mendesak agar ia pindah kewarganegaraan. Namun, Clarke baru-baru ini mengakui kekalahannya, sehingga mengakhiri semua spekulasi sekali dan untuk selamanya. Menjelaskan situasi tersebut dengan jelas kepada media bulan lalu, ia menyatakan: “Ini adalah pertanyaan yang selalu muncul, semua orang terus menanyakannya kepada saya. Kali ini saya bisa memastikan, Harvey akan fokus untuk bermain bagi Inggris. Dia tidak akan datang ke Skotlandia. Anda bisa mengumumkan hal itu. Tidak ada yang perlu menanyakan hal ini kepada saya lagi dan tidak ada yang perlu menanyakannya kepada Harvey. Dia bisa mengambil keputusannya sendiri dan kita lanjutkan.”