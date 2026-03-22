Thomas Tuchel akan memanggil Harvey Barnes dari Newcastle untuk menggantikan bintang Arsenal yang cedera, Eberechi Eze, dalam skuad Inggris
Barnes diprediksi akan dipanggil ke timnas Inggris
Menurut The Telegraph, Barnes akan dipanggil ke skuad Three Lions menjelang laga persahabatan mendatang melawan Uruguay dan Jepang. Kesempatan ini muncul setelah Eze absen dalam final Carabao Cup melawan Manchester City akibat masalah kebugaran, yang membuatnya terpaksa mundur dari skuad timnas. Tuchel bertindak cepat untuk mengisi kekosongan tersebut, memberikan pemain berusia 28 tahun itu peluang besar untuk membuktikan diri menjelang Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi pengakuan langsung setelah ia menolak tawaran untuk membela Tartan Army asuhan Steve Clarke.
Barnes menjadi bintang bagi Newcastle
Pemilihan ini benar-benar pantas jika melihat performa gemilang sang pemain sayap di level klub. Ia telah mencetak 14 gol di semua kompetisi musim ini, sehingga mustahil untuk diabaikan. Jumlah gol ini melampaui catatan beberapa pemain internasional ternama, termasuk Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Marcus Rashford, dan Jarrod Bowen. Di antara para pemain sayap yang tersedia saat ini, hanya rekan setimnya, Anthony Gordon, yang memiliki catatan lebih tinggi dengan 17 gol. Namun, sembilan di antaranya berasal dari titik penalti, yang menyoroti ancaman unik dalam permainan terbuka yang diberikan mantan pemain Leicester City ini bagi tim nasional.
Mengakhiri masa vakum selama enam tahun
Penambahan terakhir ini memberikan kesempatan penting yang selama hampir enam tahun tak pernah didapat oleh penyerang berbakat tersebut. Penampilannya yang satu-satunya di level senior terjadi saat ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Wales pada Oktober 2020. Meskipun tampil konsisten bersama klubnya sejak debut tersebut, ia terus berada di pinggiran skuad sementara talenta-talenta muda mendahuluinya dalam hierarki tim. Dengan turnamen besar musim panas yang semakin dekat, pertandingan-pertandingan persahabatan yang akan datang ini menjadi ajang seleksi langsung. Pelatih kepala Jerman sedang secara aktif mengevaluasi para pemain cadangannya, artinya penampilan yang kuat di St George's Park dapat memastikan tiket ke panggung terbesar.
Menutup bab tentang persyaratan
Keputusan final ini secara permanen mengakhiri saga berkepanjangan mengenai kelayakannya bermain untuk tim nasional. Karena memenuhi syarat melalui kakek-nenek dari pihak ibu, pihak asosiasi sepak bola Skotlandia telah gencar mendesak agar ia pindah kewarganegaraan. Namun, Clarke baru-baru ini mengakui kekalahannya, sehingga mengakhiri semua spekulasi sekali dan untuk selamanya. Menjelaskan situasi tersebut dengan jelas kepada media bulan lalu, ia menyatakan: “Ini adalah pertanyaan yang selalu muncul, semua orang terus menanyakannya kepada saya. Kali ini saya bisa memastikan, Harvey akan fokus untuk bermain bagi Inggris. Dia tidak akan datang ke Skotlandia. Anda bisa mengumumkan hal itu. Tidak ada yang perlu menanyakan hal ini kepada saya lagi dan tidak ada yang perlu menanyakannya kepada Harvey. Dia bisa mengambil keputusannya sendiri dan kita lanjutkan.”
Iklan