AFP
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Thomas Tuchel '100%' berkomitmen untuk memimpin Inggris menuju Euro 2028 sambil menyoroti 'masalah besar' yang harus diatasi setelah kekecewaan di Piala Dunia
Tuchel membidik gelar juara Euro 2028
Segera setelah kekalahan menyakitkan Inggris 2-1 dari Argentina pada Rabu malam, pertanyaan-pertanyaan pun tak terelakkan muncul mengenai masa depan posisi manajer. Namun, Tuchel, yang menandatangani kontrak baru pada Februari untuk dua tahun ke depan guna memperkuat posisinya, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan mengenai keinginannya untuk melanjutkan proyek ini hingga Kejuaraan Eropa berikutnya, di mana Inggris akan berusaha merebut gelar juara untuk pertama kalinya setelah finis sebagai runner-up dalam dua edisi terakhir.
Ketika ditanya apakah ia masih memiliki semangat untuk memimpin tim ini menuju Euro 2028, Tuchel menjawab dengan tegas. “100 persen,” kata mantan manajer Chelsea itu kepada para wartawan. “Masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, dan saya sangat senang melakukannya.” Meskipun Three Lions kehilangan keunggulan 1-0 atas Argentina dengan hanya tersisa lima menit pertandingan, FA tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih mereka menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga Inggris melawan Prancis, dengan kepala eksekutif Mark Bullingham menegaskan di LinkedIn bahwa “Thomas dan para pelatih akan memotivasi semua orang untuk itu dan kemudian memimpin kami menuju kualifikasi untuk Euro 2028 yang akan diselenggarakan di tanah air kami.”
- Getty Images Sport
Mengidentifikasi ketidaksesuaian taktis
Meskipun Tuchel telah mengungkapkan kebanggaannya terhadap skuad tersebut, ia jujur mengenai masalah berulang yang telah mengganggu performa Inggris di panggung terbesar. Ia menyoroti kesenjangan yang menjengkelkan antara kualitas yang ditunjukkan di lapangan latihan dan apa yang ditampilkan dalam lingkungan bertekanan tinggi pada pertandingan sistem gugur turnamen. Hal ini sangat terlihat setelah kemenangan Inggris 2-1 atas Norwegia di Piala Dunia, ketika Tuchel secara terbuka mengkritik penampilan tim sebagai "ceroboh" dan "beruntung".
“Saya mengatakan setelah pertandingan melawan Norwegia bahwa saya melihat ketidakcocokan antara apa yang saya lihat dalam latihan dari segi sepak bola, dan apa yang terjadi dalam pertandingan,” jelas Tuchel. “Saya pikir kami bisa lebih mendominasi penguasaan bola. Saya masih yakin kami bisa menunjukkan betapa hebatnya kami sebagai pemain sepak bola. Saya yakin hal itu masih ada dalam diri kami, seperti yang saya lihat dalam latihan dan di setiap pemusatan latihan. Begitu pula di sini, di Piala Dunia. Saya masih merasa ada level tambahan yang harus kami taklukkan dan kami perlu naik ke level berikutnya untuk meraih gelar juara.”
Menangani masalah DNA
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama Tuchel adalah kemampuan Inggris untuk mempertahankan penguasaan bola dan mengatur tempo pertandingan saat lawan mulai membalas serangan. Setelah Anthony Gordon mencetak gol pembuka pada menit ke-55 melawan Argentina, The Three Lions kehilangan kendali atas pertandingan, sebuah tren yang menurut sang manajer berakar pada identitas sepak bola negara tersebut.
“Saya pikir penguasaan bola memainkan peran krusial,” kata Tuchel. “Mungkin hal itu tidak ada dalam DNA kami seperti halnya dalam DNA Spanyol, Argentina, atau Brasil. Menguasai bola, mengendalikan permainan dan bola, yang juga merupakan masalah besar.” Ketika ditanya apakah kecenderungan untuk bermain bertahan dan mempertahankan keunggulan dalam pertandingan besar merupakan hambatan psikologis bagi para pemain Inggris, ia tidak segan-segan menjawab: “Jika itu terjadi, maka hal itu harus diubah.”
- Getty Images Sport
'Saya menikmati setiap harinya'
Inggris akan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada hari Minggu, dengan harapan akhirnya bisa mematahkan kutukan mereka dalam laga ini setelah kalah dalam dua pertandingan perebutan tempat ketiga sebelumnya pada tahun 1990 dan 2018. Meskipun gagal mencapai final, Tuchel menegaskan bahwa ia telah “menikmati setiap hari” selama turnamen ini dan tetap optimis terhadap karakter skuadnya, yang banyak di antaranya kini telah mengalami kekecewaan berulang kali di babak semifinal.
“Saya sangat puas dengan mereka dan saya menikmati setiap harinya,” tutup Tuchel. “Dan saya menikmati setiap menit dari 55 menit pertama. Karena menurut saya kami sudah siap, siap untuk berjuang, tidak pasif, dan benar-benar berusaha. Kami hanya tidak bisa mengatasi perubahan momentum itu.”
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