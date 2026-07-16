Thomas Tuchel '100%' berkomitmen untuk memimpin Inggris menuju Euro 2028 sambil menyoroti 'masalah besar' yang harus diatasi setelah kekecewaan di Piala Dunia

Segera setelah kekalahan menyakitkan Inggris 2-1 dari Argentina pada Rabu malam, pertanyaan-pertanyaan pun tak terelakkan muncul mengenai masa depan posisi manajer. Namun, Tuchel, yang menandatangani kontrak baru pada Februari untuk dua tahun ke depan guna memperkuat posisinya, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan mengenai keinginannya untuk melanjutkan proyek ini hingga Kejuaraan Eropa berikutnya, di mana Inggris akan berusaha merebut gelar juara untuk pertama kalinya setelah finis sebagai runner-up dalam dua edisi terakhir.

Ketika ditanya apakah ia masih memiliki semangat untuk memimpin tim ini menuju Euro 2028, Tuchel menjawab dengan tegas. “100 persen,” kata mantan manajer Chelsea itu kepada para wartawan. “Masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, dan saya sangat senang melakukannya.” Meskipun Three Lions kehilangan keunggulan 1-0 atas Argentina dengan hanya tersisa lima menit pertandingan, FA tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih mereka menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga Inggris melawan Prancis, dengan kepala eksekutif Mark Bullingham menegaskan di LinkedIn bahwa “Thomas dan para pelatih akan memotivasi semua orang untuk itu dan kemudian memimpin kami menuju kualifikasi untuk Euro 2028 yang akan diselenggarakan di tanah air kami.”