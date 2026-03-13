Getty
Thomas Partey membantah dua tuduhan pemerkosaan baru setelah mantan gelandang Arsenal itu mengajukan pembelaan tidak bersalah atas lima tuduhan sebelumnya
Tuduhan baru terhadap gelandang Villarreal
Gelandang berusia 32 tahun itu dibebaskan dari kewajiban hadir di pengadilan pada hari Jumat, namun diwakili dalam sidang yang membahas dua tuduhan pemerkosaan baru yang terjadi pada Desember 2020. Tuduhan-tuduhan ini terpisah dari lima dakwaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diajukan terhadapnya tahun lalu yang melibatkan tiga perempuan lainnya.
Jaksa penuntut menjelaskan bahwa pelapor terbaru baru melapor setelah tuduhan awal terhadap pemain sepak bola tersebut diungkap ke publik. Meskipun tekanan hukum semakin meningkat, mantan pemain Atletico Madrid ini secara konsisten membantah semua tuduhan sejak penyelidikan Kepolisian Metropolitan dimulai.
Tim hukum menyatakan tidak bersalah
Selama persidangan, pengadilan mendengarkan keterangan dari jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa mengenai jadwal persidangan yang akan datang. Gelandang tersebut dibebaskan dengan jaminan dengan syarat ketat yang melarangnya melakukan kontak dengan korban yang diduga.
"Pelapor melapor setelah berita mengenai kasus-kasus lain yang melibatkan Tuan Partey tersebar luas," kata jaksa penuntut Arabella MacDonald kepada pengadilan. Pengacara pembela Emma Fenn kemudian menyatakan bahwa kliennya "berniat mengajukan pembelaan tidak bersalah" terhadap kedua dakwaan baru tersebut ketika kasus ini memasuki tahap berikutnya.
Semakin rumitnya persidangan
Partey, yang bergabung dengan Arsenal dengan biaya transfer sebesar £45 juta ($57 juta) pada tahun 2020, kini tengah menghadapi persidangan hukum di berbagai bidang. Ia telah mengajukan pembelaan tidak bersalah atas lima dakwaan sebelumnya yang terjadi antara tahun 2021 dan 2022. Sidang komprehensif yang mencakup tuduhan-tuduhan tersebut saat ini dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Southwark pada bulan November mendatang.
Namun, syarat-syarat pembebasan bersyarat Partey tidak melarangnya untuk bermain sepak bola profesional. Ia dilarang menghubungi para pelapor dan wajib memberitahu polisi mengenai perjalanan internasional apa pun 24 jam sebelum keberangkatannya.
Berbagi fokus di dalam dan di luar lapangan
Proses hukum akan dilanjutkan pada 10 April dalam sidang di Pengadilan Negeri, yang akan menjadi tonggak terakhir sebelum persidangan utama pada musim gugur. Meskipun situasi di Inggris masih berlangsung, Partey tetap bermain untuk Villarreal yang saat ini bersaing di papan atas klasemen liga Spanyol.
Villarreal saat ini berada di peringkat keempat klasemen liga dengan 54 poin dari 27 pertandingan, sejajar dengan Atletico Madrid yang berada di peringkat ketiga. Mereka selanjutnya akan bertandang ke Mendizorroza untuk menghadapi Alaves.
