Thomas Partey membantah dua tuduhan pemerkosaan baru setelah mantan gelandang Arsenal itu mengajukan pembelaan tidak bersalah atas lima tuduhan sebelumnya

Gelandang berusia 32 tahun itu dibebaskan dari kewajiban hadir di pengadilan pada hari Jumat, namun diwakili dalam sidang yang membahas dua tuduhan pemerkosaan baru yang terjadi pada Desember 2020. Tuduhan-tuduhan ini terpisah dari lima dakwaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diajukan terhadapnya tahun lalu yang melibatkan tiga perempuan lainnya.

Jaksa penuntut menjelaskan bahwa pelapor terbaru baru melapor setelah tuduhan awal terhadap pemain sepak bola tersebut diungkap ke publik. Meskipun tekanan hukum semakin meningkat, mantan pemain Atletico Madrid ini secara konsisten membantah semua tuduhan sejak penyelidikan Kepolisian Metropolitan dimulai.