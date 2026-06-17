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Wales v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Thomas Partey akan mulai mencari klub baru seiring Villarreal mengambil keputusan terkait gelandang mantan Arsenal tersebut

T. Partey
Villarreal
Transfers
Ghana vs Panama
Ghana
Panama
World Cup
Arsenal

Mantan gelandang Arsenal, Thomas Partey, dipastikan akan menjadi pemain bebas transfer pada musim panas ini setelah Villarreal memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Klub Liga Spanyol tersebut memilih untuk tidak mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama 12 bulan yang tercantum dalam kontraknya. Pemain timnas Ghana tersebut, yang saat ini sedang menjalani persidangan di Inggris terkait tuduhan serius, kini terpaksa harus mencari tim baru menjelang musim depan.

  • Partey akan hengkang dari Villarreal

    Partey secara resmi akan berstatus tanpa klub pada akhir bulan ini, karena Villarreal tidak berencana memperpanjang kontraknya untuk satu musim lagi. Menurut laporan dari The Athletic dan Sport, klub asal Spanyol tersebut telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi perpanjangan kontraknya selama 12 bulan lagi.

    Gelandang tersebut awalnya menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan klub tersebut pada musim panas 2025 setelah hengkang dari Arsenal. Selama satu musimnya di Spanyol, ia tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi, membantu Villarreal finis di posisi ketiga La Liga. Namun, masa depannya kini berada di tempat lain karena klub bersiap untuk melangkah maju tanpa kehadirannya dalam skuad.

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    Masalah hukum dan pembelaan klub

    Keputusan ini diambil di tengah proses hukum yang sedang berlangsung yang melibatkan sang pemain di Inggris, di mana ia didakwa atas tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual. Ia telah menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut, dan persidangannya dijadwalkan pada Juni 2027. Ketika Villarreal merekrut gelandang tersebut, langkah tersebut menuai kritik yang cukup tajam. Saat itu, presiden klub Fernando Roig membela transfer tersebut dengan menyatakan: “Pemain tersebut sedang menjalani proses hukum, ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan membantah semua tuduhan. Terserah sistem peradilan Inggris untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, Partey sama tidak bersalahnya dengan kita semua di sini. Menghormati asas praduga tak bersalah merupakan nilai fundamental di Villarreal.”

  • Masalah seputar Piala Dunia

    Di luar masa depannya di klub, Partey saat ini menghadapi rintangan besar di kancah internasional bersama Ghana. Tim nasional tersebut sedang berlaga di Piala Dunia 2026, namun wakil kapten mereka sama sekali tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan pembuka. Baru-baru ini, ia ditolak masuk ke Kanada, sehingga ia tidak dapat bepergian bersama rekan-rekan setimnya ke Toronto untuk pertandingan krusial melawan Panama.

    Permohonan banding untuk membatalkan larangan perjalanan tersebut ditolak pada hari Selasa, sehingga memastikan ketidakhadirannya dalam pertandingan tersebut. Berbagai laporan juga menunjukkan bahwa beberapa pemain di ruang ganti Villarreal sebelumnya telah menyatakan keraguan mereka untuk memiliki Partey sebagai rekan setim, yang semakin memperparah masa-masa sulit yang dialami gelandang veteran tersebut.

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    Bagaimana kelanjutan karier gelandang ini?

    Partey kini harus mencari klub baru sebagai pemain bebas transfer sambil menangani situasi rumitnya di luar lapangan. Fokus utamanya saat ini tetap pada Piala Dunia bersama Ghana, meskipun pembatasan perjalanan yang dialaminya sangat membatasi partisipasinya. Mencari klub papan atas Eropa yang bersedia menawarinya kontrak di tengah ancaman persidangan yang akan datang bisa jadi sangat sulit dalam beberapa bulan ke depan.

World Cup
Ghana crest
Ghana
GHA
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Panama
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