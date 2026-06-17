Thomas Partey akan mulai mencari klub baru seiring Villarreal mengambil keputusan terkait gelandang mantan Arsenal tersebut

Partey secara resmi akan berstatus tanpa klub pada akhir bulan ini, karena Villarreal tidak berencana memperpanjang kontraknya untuk satu musim lagi. Menurut laporan dari The Athletic dan Sport, klub asal Spanyol tersebut telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi perpanjangan kontraknya selama 12 bulan lagi.

Gelandang tersebut awalnya menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan klub tersebut pada musim panas 2025 setelah hengkang dari Arsenal. Selama satu musimnya di Spanyol, ia tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi, membantu Villarreal finis di posisi ketiga La Liga. Namun, masa depannya kini berada di tempat lain karena klub bersiap untuk melangkah maju tanpa kehadirannya dalam skuad.