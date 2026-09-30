Pemain Jerman berpengalaman itu mengungkapkan kegembiraannya karena mengikat masa depannya di BC Place, sembari menyoroti sambutan hangat yang ia terima dan hubungan kuat yang terjalin di seluruh klub. Menjelaskan keputusannya kepada situs resmi klub, Muller berkata: "Saya benar-benar menikmati waktu saya di sini sejak awal. Vancouver sangat terbuka dan menyambut saya dengan hangat, dan saya merasakan semangat yang sama di seluruh klub."

Ia menambahkan: "Kami memiliki gaya bermain menyerang berbasis penguasaan bola yang menyenangkan untuk dimainkan dan enak ditonton, dan Anda benar-benar bisa merasakan antusiasme di sekitar tim dan kota saat ini. Para penggemar menikmatinya, dan saya pikir semua orang ingin menjadi bagian dari apa yang sedang kami bangun."

"Bagi saya, masih sangat menyenangkan untuk berada di lapangan setiap pekan, dan saya merasa baik secara fisik. Saya sangat senang melanjutkan perjalanan ini bersama 'Caps, dan saya menantikan apa yang bisa kami capai bersama tahun ini dan tahun depan di Sprint Season."