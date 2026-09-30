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Real Salt Lake v Vancouver Whitecaps FCGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Thomas Muller menandatangani perpanjangan kontrak dengan Vancouver Whitecaps saat legenda Jerman itu berkomitmen hingga MLS Sprint Season 2027

T. Mueller
Vancouver Whitecaps
Chicago vs Vancouver Whitecaps
Chicago
Major League Soccer

Veteran Jerman Thomas Muller telah mengikat masa depannya dengan Vancouver Whitecaps setelah meneken perpanjangan kontrak baru hingga akhir MLS Sprint Season 2027. Penyerang berusia 37 tahun itu sebelumnya menghadapi berakhirnya kontraknya pada Desember mendatang, tetapi kini telah sepakat memperpanjang masa baktinya yang sangat sukses di Kanada.

  • Jimat Jerman perpanjang masa tinggal di Kanada

    Klub MLS itu secara resmi telah mengumumkan kesepakatan baru yang mengikat penyerang veteran tersebut dengan klub hingga Juni 2027. Mantan ikon Bayern Munich itu langsung menegaskan dirinya sebagai figur penting segera setelah datang dengan status bebas transfer pada musim panas 2025. Perpanjangan kontrak ini memastikan pemenang Piala Dunia tersebut tetap menjadi titik fokus serangan tim hingga akhir kampanye Sprint Season musim semi tahun depan.


  • Vancouver Whitecaps FC v D.C. UnitedGetty Images Sport

    Penyerang memuji filosofi bermain klub

    Pemain Jerman berpengalaman itu mengungkapkan kegembiraannya karena mengikat masa depannya di BC Place, sembari menyoroti sambutan hangat yang ia terima dan hubungan kuat yang terjalin di seluruh klub. Menjelaskan keputusannya kepada situs resmi klub, Muller berkata: "Saya benar-benar menikmati waktu saya di sini sejak awal. Vancouver sangat terbuka dan menyambut saya dengan hangat, dan saya merasakan semangat yang sama di seluruh klub."

    Ia menambahkan: "Kami memiliki gaya bermain menyerang berbasis penguasaan bola yang menyenangkan untuk dimainkan dan enak ditonton, dan Anda benar-benar bisa merasakan antusiasme di sekitar tim dan kota saat ini. Para penggemar menikmatinya, dan saya pikir semua orang ingin menjadi bagian dari apa yang sedang kami bangun."

    "Bagi saya, masih sangat menyenangkan untuk berada di lapangan setiap pekan, dan saya merasa baik secara fisik. Saya sangat senang melanjutkan perjalanan ini bersama 'Caps, dan saya menantikan apa yang bisa kami capai bersama tahun ini dan tahun depan di Sprint Season."

  • Dampak sensasional memicu perburuan trofi

    Penyerang veteran itu langsung memberi kesan pada musim debutnya, mengantar Vancouver meraih gelar Canadian Championship dan penampilan perdana di final MLS Cup, ketika mereka finis sebagai runner-up di belakang Inter Miami. Di semua kompetisi, ia telah membukukan 19 gol dan 12 assist dalam 45 penampilan, sekaligus memimpin catatan liga klub dengan 16 gol dan 11 assist. Konsistensi luar biasa itu juga membuatnya terpilih masuk skuad MLS All-Star tahun ini.

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    Pemuncak klasemen menghadapi tantangan Chicago

    Vancouver Whitecaps kini mengalihkan perhatian untuk menjaga momentum tersebut saat bertandang ke markas Chicago Fire pada 6 Oktober. Tim asuhan Jesper Sorensen memimpin klasemen Wilayah Barat dengan 50 poin dari 26 pertandingan. Dengan masa depan Muller yang sudah jelas, Vancouver kini benar-benar fokus untuk mengamankan posisi unggulan teratas jelang play-off.

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