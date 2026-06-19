Thomas Müller menyarankan Bayern Munich untuk terus memantau bintang Bundesliga tersebut setelah ia meraih penghargaan Man of the Match dalam laga Piala Dunia

Muller menyoroti Manzambi sebagai pemain yang patut diperhatikan Bayern setelah penampilan gemilang gelandang tersebut bersama Swiss di Piala Dunia. Mantan pemain timnas Jerman itu memuji pemain muda Freiburg tersebut saat bertugas sebagai komentator di MagentaTV.

"Bagi saya, dia adalah sosok yang—dan sekarang kita bisa membuat berita utama—seharusnya juga diperhatikan oleh FC Bayern," kata Muller.