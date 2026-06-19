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Thomas Müller menyarankan Bayern Munich untuk terus memantau bintang Bundesliga tersebut setelah ia meraih penghargaan Man of the Match dalam laga Piala Dunia
Dampak dari bangku cadangan
Manzambi memberikan kontribusi yang menentukan dalam kemenangan Swiss 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina di SoFi Stadium, Los Angeles. Masuk sebagai pemain pengganti, pemain berusia 20 tahun ini membuka skor hanya dua menit setelah masuk lapangan melalui tendangan voli yang keras pada menit ke-74. Ia kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-90 untuk membantu mengamankan kemenangan dan meraih penghargaan Man of the Match. Penampilannya tersebut semakin mengangkat namanya setelah musim yang mengesankan bersama Freiburg, di mana ia mencatatkan 16 kontribusi gol dalam 47 penampilan di semua kompetisi.
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Muller memuji potensi Manzambi
Muller menyoroti Manzambi sebagai pemain yang patut diperhatikan Bayern setelah penampilan gemilang gelandang tersebut bersama Swiss di Piala Dunia. Mantan pemain timnas Jerman itu memuji pemain muda Freiburg tersebut saat bertugas sebagai komentator di MagentaTV.
"Bagi saya, dia adalah sosok yang—dan sekarang kita bisa membuat berita utama—seharusnya juga diperhatikan oleh FC Bayern," kata Muller.
Tetap rendah hati di Freiburg
Meskipun mendapat pujian yang begitu menonjol dari seorang legenda seperti Muller, Manzambi tetap fokus pada tugas yang ada di hadapannya. Gelandang ini saat ini terikat kontrak dengan Freiburg hingga tahun 2030 dan belum memikirkan masa depan yang terlalu jauh.
Ketika ditanya mengenai saran Muller agar Bayern merekrutnya, sang pemain hanya bisa tertawa mendengar prospek kepindahan sebesar itu. Ia berkata: "Saya masih di Freiburg. Saya fokus pada Piala Dunia. Saya belum tahu apa yang akan saya lakukan musim depan."
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Swiss menargetkan posisi teratas di grup
Swiss telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan pembuka mereka dan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk lolos ke babak gugur. Pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Kanada akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup.
Setelah penampilannya yang mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan, Manzambi semakin memperkuat posisinya untuk menjadi pemain inti. Pelatih Swiss, Murat Yakin, telah memberi isyarat bahwa gelandang Freiburg tersebut berpotensi mendapat tempat di starting XI untuk pertandingan penentu tersebut.