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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Thomas Müller menyarankan Bayern Munich untuk terus memantau bintang Bundesliga tersebut setelah ia meraih penghargaan Man of the Match dalam laga Piala Dunia

Transfers
Bayern Munich
J. Manzambi
Bundesliga
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Switzerland
World Cup
Freiburg
T. Mueller

Thomas Müller menyarankan Bayern Munich untuk memantau pemain muda Swiss, Johan Manzambi, setelah gelandang Freiburg itu tampil gemilang dalam kemenangan di Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina. Pemain berusia 20 tahun itu mencetak dua gol setelah masuk sebagai pemain pengganti dan meraih penghargaan Man of the Match, yang semakin mengukuhkan reputasinya yang terus meningkat setelah penampilan mengesankan di Bundesliga.

  • Dampak dari bangku cadangan

    Manzambi memberikan kontribusi yang menentukan dalam kemenangan Swiss 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina di SoFi Stadium, Los Angeles. Masuk sebagai pemain pengganti, pemain berusia 20 tahun ini membuka skor hanya dua menit setelah masuk lapangan melalui tendangan voli yang keras pada menit ke-74. Ia kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-90 untuk membantu mengamankan kemenangan dan meraih penghargaan Man of the Match. Penampilannya tersebut semakin mengangkat namanya setelah musim yang mengesankan bersama Freiburg, di mana ia mencatatkan 16 kontribusi gol dalam 47 penampilan di semua kompetisi.

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  • ManzambiGetty Images

    Muller memuji potensi Manzambi

    Muller menyoroti Manzambi sebagai pemain yang patut diperhatikan Bayern setelah penampilan gemilang gelandang tersebut bersama Swiss di Piala Dunia. Mantan pemain timnas Jerman itu memuji pemain muda Freiburg tersebut saat bertugas sebagai komentator di MagentaTV.

    "Bagi saya, dia adalah sosok yang—dan sekarang kita bisa membuat berita utama—seharusnya juga diperhatikan oleh FC Bayern," kata Muller.

  • Tetap rendah hati di Freiburg

    Meskipun mendapat pujian yang begitu menonjol dari seorang legenda seperti Muller, Manzambi tetap fokus pada tugas yang ada di hadapannya. Gelandang ini saat ini terikat kontrak dengan Freiburg hingga tahun 2030 dan belum memikirkan masa depan yang terlalu jauh.

    Ketika ditanya mengenai saran Muller agar Bayern merekrutnya, sang pemain hanya bisa tertawa mendengar prospek kepindahan sebesar itu. Ia berkata: "Saya masih di Freiburg. Saya fokus pada Piala Dunia. Saya belum tahu apa yang akan saya lakukan musim depan."

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Swiss menargetkan posisi teratas di grup

    Swiss telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan pembuka mereka dan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk lolos ke babak gugur. Pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Kanada akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup.

    Setelah penampilannya yang mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan, Manzambi semakin memperkuat posisinya untuk menjadi pemain inti. Pelatih Swiss, Murat Yakin, telah memberi isyarat bahwa gelandang Freiburg tersebut berpotensi mendapat tempat di starting XI untuk pertandingan penentu tersebut.