Thomas Müller baru-baru ini ingin sekali mengungkap sesuatu. "Sekarang kita bisa jadi berita utama," kata sang juara dunia 2014 itu, lalu melanjutkan: "Johan Manzambi ini, dia adalah pemain yang 'harus diperhatikan juga oleh FC Bayern. Dia bisa jadi pemain yang cocok untuk Bayern München.'"
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Thomas Müller ingin dia bergabung dengan FC Bayern: Transfer rekor bintang muda Piala Dunia itu semakin mungkin terwujud
Di sela-sela pertandingan Piala Dunia yang dilakoni Swiss, Müller menyampaikan pernyataannya melalui mikrofon berwarna magenta; namun, pernyataan tersebut ternyata tidak se-sensasional yang ia kira: Johan Manzambi dari SC Freiburg sudah lama bukan lagi nama yang dirahasiakan di bursa transfer—bahkan sebelum turnamen ini dimulai—dan nilai pasar pemain berusia 20 tahun itu kini terus meningkat setiap hari.
Pasalnya, klub-klub besar Inggris sedang memburu gelandang serba bisa ini. “ManUnited tidak bisa lagi mengabaikannya,” demikian judul berita yang dimuat Manchester Evening News pada hari Kamis. Saat itu, Manzambi baru saja menyelesaikan pertandingan ketiganya di Piala Dunia ini; dalam kemenangan 2:1 (0:0) atas Kanada, ia kembali dinobatkan sebagai Man of the Match, seperti sebelumnya saat tampil sebagai pemain pengganti melawan Bosnia-Herzegovina (4:1). Manzambi kini telah mencetak tiga gol dan satu assist; ia tak diragukan lagi merupakan salah satu pemain terbaik di fase grup.
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SC Freiburg berpeluang mencatatkan rekor transfer tertinggi sepanjang masa untuk Manzambi — apakah ini akan menjadi ajang lelang antar-klub superkaya?
Dan daftar klub yang dikabarkan tertarik pun dipenuhi nama-nama besar. Selain Manchester United, Arsenal, Chelsea, dan Manchester City juga disebut-sebut, bahkan Real Madrid pun sudah masuk dalam pembicaraan. Hal ini mengisyaratkan adanya persaingan penawaran di antara klub-klub superkaya, dan bagi SC Freiburg, ini adalah situasi terbaik yang bisa diharapkan. Bahkan sebelum Piala Dunia, harga 30 juta euro sudah dianggap wajar; kini, angka itu tampak seperti penawaran yang sangat menguntungkan menurut standar Inggris. Media Swiss memperkirakan nilai transfer sebesar 60 atau 70 juta euro — rekor transfer tertinggi SC Freiburg sebelumnya adalah kepergian Kevin Schade dan Merlin Röhl ke Inggris, masing-masing seharga sekitar 25 juta euro.
Di Freiburg, mereka kini bisa meninjau segala sesuatunya dengan tenang. Musim panas lalu, klub telah memperpanjang kontraknya hingga 2030, sehingga tidak ada tekanan untuk menjualnya. “Kami sangat santai dan sudah memiliki gambaran,” kata Direktur Olahraga Klemens Hartenbach kepada majalah kicker, “entah kami akan mendapatkan hasil penjualan yang luar biasa, atau kami akan memiliki pemain hebat jika Johan tetap bertahan.”
Manzambi sendiri saat ini ingin “hanya fokus pada Piala Dunia”. Bersama Swiss, ia berada di babak 16 besar; tim ini akan libur hingga 3 Juli — dan Manzambi pun punya waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi aksi-aksi heroik lainnya yang akan menaikkan nilainya.