Thomas Müller ingin dia bergabung dengan FC Bayern: Transfer rekor bintang muda Piala Dunia itu semakin mungkin terwujud

Dan daftar klub yang dikabarkan tertarik pun dipenuhi nama-nama besar. Selain Manchester United, Arsenal, Chelsea, dan Manchester City juga disebut-sebut, bahkan Real Madrid pun sudah masuk dalam pembicaraan. Hal ini mengisyaratkan adanya persaingan penawaran di antara klub-klub superkaya, dan bagi SC Freiburg, ini adalah situasi terbaik yang bisa diharapkan. Bahkan sebelum Piala Dunia, harga 30 juta euro sudah dianggap wajar; kini, angka itu tampak seperti penawaran yang sangat menguntungkan menurut standar Inggris. Media Swiss memperkirakan nilai transfer sebesar 60 atau 70 juta euro — rekor transfer tertinggi SC Freiburg sebelumnya adalah kepergian Kevin Schade dan Merlin Röhl ke Inggris, masing-masing seharga sekitar 25 juta euro.

Di Freiburg, mereka kini bisa meninjau segala sesuatunya dengan tenang. Musim panas lalu, klub telah memperpanjang kontraknya hingga 2030, sehingga tidak ada tekanan untuk menjualnya. “Kami sangat santai dan sudah memiliki gambaran,” kata Direktur Olahraga Klemens Hartenbach kepada majalah kicker, “entah kami akan mendapatkan hasil penjualan yang luar biasa, atau kami akan memiliki pemain hebat jika Johan tetap bertahan.”

Manzambi sendiri saat ini ingin “hanya fokus pada Piala Dunia”. Bersama Swiss, ia berada di babak 16 besar; tim ini akan libur hingga 3 Juli — dan Manzambi pun punya waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi aksi-aksi heroik lainnya yang akan menaikkan nilainya.