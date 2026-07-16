Pada awal Juni, surat kabar Bild melaporkan bahwa mantan pemain Bayern, Thomas Müller (36), Mats Hummels (37), dan Yann Sommer (37), berencana untuk mengambil alih Estrela Amadora bersama sebuah kelompok investor. Namun, hingga saat ini belum ada kabar terbaru mengenai laporan tersebut, dan belum ada pengumuman resmi mengenai penyelesaian transaksi tersebut.

Hummels dan Müller saat ini bertindak sebagai pakar sepak bola di MagentaTV selama Piala Dunia. Hummels mengakhiri karier bermainnya pada tahun 2025 bersama AS Roma, sedangkan Müller sedang mengakhiri kariernya bersama Vancouver Whitecaps di MLS. Kiper asal Swiss, Sommer, pada hari Selasa menandatangani kontrak selama tiga tahun dengan Club Brugge di Belgia.

Menurut laporan Bild, sosok di balik proyek ini adalah Johannes Mösmang. Pria berusia 35 tahun ini telah bertugas sebagai penasihat integrasi di FC Bayern selama sepuluh tahun dan kemungkinan akan menduduki posisi manajemen di Estrela Amadora di masa mendatang. Pada musim lalu, klub tersebut nyaris terhindar dari degradasi dari liga utama.

Setelah kepindahan Zvonarek, FC Bayern masih mencari klub tujuan untuk Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza, dan Armindo Sieb. Noel Aseko dikabarkan akan segera pindah ke Eintracht Frankfurt.