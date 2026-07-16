Pada tanggal 1 Juli, sejumlah pemain yang dipinjamkan secara resmi kembali ke FC Bayern. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki masa depan di Munich, sehingga saat ini klub sedang mencari klub tujuan baru bagi mereka. Alexander Nübel telah pindah secara permanen ke Besiktas Istanbul, Daniel Peretz ke FC Southampton, Jonah Kusi-Asare ke FC Fulham, Jonathan Asp Jensen ke Deportivo La Coruna, dan Maurice Krattenmacher ke SV Elversberg.
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Thomas Müller dan Mats Hummels mungkin akan segera memegang kendali di klub barunya: FC Bayern München melepas pemain yang kembali dari masa peminjaman berikutnya
Pada hari Kamis, Lovro Zvonarek juga resmi hengkang. Setelah dua kali dipinjamkan ke Sturm Graz dan Grasshoppers Zürich, gelandang berusia 21 tahun asal Kroasia ini pindah secara permanen ke klub Divisi Utama Portugal, CF Estrela Amadora, dan menandatangani kontrak hingga tahun 2029. Pihak Munich tidak memberikan rincian mengenai detail transfer tersebut. Zvonarek bergabung dengan FC Bayern dari Slaven Belupo pada tahun 2022 saat berusia 17 tahun dengan nilai transfer 1,8 juta euro. Ia sebagian besar bermain untuk tim cadangan, dan tampil lima kali bersama tim utama.
Di Estrela Amadora, Zvonarek akan bertemu dengan Max Scholze. Mantan rekan setimnya di tim cadangan FC Bayern itu telah pindah ke pinggiran kota Lisbon pada musim dingin lalu. Fakta bahwa dalam waktu singkat ada dua pemain dari FC Bayern yang pindah ke Estrela Amadora tampaknya bukanlah kebetulan belaka dan sejalan dengan rumor menarik seputar masa depan klub tersebut.
Apakah Thomas Müller dan Mats Hummels akan bergabung dengan Estrela Amadora?
Pada awal Juni, surat kabar Bild melaporkan bahwa mantan pemain Bayern, Thomas Müller (36), Mats Hummels (37), dan Yann Sommer (37), berencana untuk mengambil alih Estrela Amadora bersama sebuah kelompok investor. Namun, hingga saat ini belum ada kabar terbaru mengenai laporan tersebut, dan belum ada pengumuman resmi mengenai penyelesaian transaksi tersebut.
Hummels dan Müller saat ini bertindak sebagai pakar sepak bola di MagentaTV selama Piala Dunia. Hummels mengakhiri karier bermainnya pada tahun 2025 bersama AS Roma, sedangkan Müller sedang mengakhiri kariernya bersama Vancouver Whitecaps di MLS. Kiper asal Swiss, Sommer, pada hari Selasa menandatangani kontrak selama tiga tahun dengan Club Brugge di Belgia.
Menurut laporan Bild, sosok di balik proyek ini adalah Johannes Mösmang. Pria berusia 35 tahun ini telah bertugas sebagai penasihat integrasi di FC Bayern selama sepuluh tahun dan kemungkinan akan menduduki posisi manajemen di Estrela Amadora di masa mendatang. Pada musim lalu, klub tersebut nyaris terhindar dari degradasi dari liga utama.
Setelah kepindahan Zvonarek, FC Bayern masih mencari klub tujuan untuk Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza, dan Armindo Sieb. Noel Aseko dikabarkan akan segera pindah ke Eintracht Frankfurt.
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