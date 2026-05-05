Thierry Henry 'terkesan' dengan 'kecerdasan' sepak bola Lamine Yamal, sambil berharap bisa menyaksikan bintang muda Barcelona dan Spanyol itu berada di puncak performanya pada Piala Dunia 2026
Pujian tinggi dari seorang legenda
Dalam sebuah acara Samsung di London, Henry membagikan pandangannya mengenai ajang bergengsi tingkat dunia yang akan datang serta kemunculan talenta-talenta elit terbaru di dunia sepak bola. Saat membahas Piala Dunia 2026, Henry menyoroti Yamal, pemain andalan Barcelona berusia 18 tahun, sebagai sosok yang berpotensi menjadi penentu jalannya turnamen tersebut. Ikon Prancis ini menyoroti peran krusial sang pemain muda dalam kemenangan Spanyol di Euro 2024 dan menekankan bahwa Yamal memiliki tingkat ketenangan yang langka, yang tidak sesuai dengan usianya.
Sebuah momen jenius yang tak terlupakan
Henry mengungkapkan bahwa ia sangat terkesan dengan sebuah momen tertentu pada semifinal Euro 2024, saat sang pemain sayap lebih mengutamakan pengaturan permainan daripada pencapaian pribadi. Pemain asal Prancis itu mencatat bahwa sementara kebanyakan pemain berusia 17 tahun akan terus menyerang, Yamal memiliki kecerdasan untuk memperlambat tempo demi kepentingan timnya.
Berbicara kepada Marca, Henry berkomentar: “Tahukah Anda apa yang membuat saya kagum pada Lamine? Saya ingat di semifinal melawan Prancis, saat melakukan serangan balik, dengan skor sudah 2-1, ia memiliki kesempatan untuk terus menyerang, tetapi tidak, di usia 17 tahun, ia memiliki kecerdasan untuk memperlambat permainan, mengendalikan ritme, karena itulah yang terbaik bagi tim. Dan ia menyampaikan hal itu kepada rekan-rekan setimnya.
"Dia mengontrol bola, menurunkannya, dan mengopernya ke Carvajal. Apa?! Di usia 17 tahun! Orang-orang fokus pada keterampilan dan tekniknya, tapi yang membuatku terkesan adalah kecerdasannya. Anak itu bermain seolah-olah dia berada di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Waktu akan menunjukkan apa yang akan terjadi, tapi dia telah menunjukkan padaku bahwa dia bisa menjadi bintang di Piala Dunia mana pun.”
Berharap untuk penampilan yang memukau
Di luar detail taktis, Henry mengungkapkan keinginan yang tulus untuk melihat para pemain terbaik tampil di panggung terbesar, meskipun hal itu bisa menjadi ancaman bagi Prancis, negara asalnya. Pemenang Piala Dunia 1998 ini yakin bahwa turnamen tersebut layak menyaksikan bintang muda Barcelona itu berada di puncak performanya.
Legenda Arsenal itu menyatakan: “Saya harap dia berada di puncak performanya, karena di Piala Dunia kami ingin para pemain terbaik tampil dalam kondisi prima. Meskipun hal itu mungkin merugikan Prancis, saya ingin melihat Lamine Yamal yang terbaik di sana. Kita tahu dia adalah pemain yang luar biasa, dan dia sudah membuktikannya di Kejuaraan Eropa terakhir, yang dimenangkan oleh Spanyol, ngomong-ngomong.”
Panggung dunia menanti
Yamal, yang kini telah mengoleksi 25 penampilan dan enam gol bersama La Roja, akan menghadapi Piala Dunia 2026 sebagai salah satu pemain yang paling menjadi sorotan di dunia. Spanyol tergabung di Grup H bersama Arab Saudi, Cape Verde, dan Uruguay, dengan laga perdana mereka dijadwalkan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, pada 15 Juni.
Namun, masih harus dilihat apakah Yamal akan cukup fit untuk menjadi starter di babak penyisihan grup, mengingat ia absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir Barcelona musim ini akibat cedera otot paha. Mungkin saja para penggemar Spanyol tidak akan melihat sang remaja dalam performa "puncaknya" hingga babak gugur.