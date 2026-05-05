Thierry Henry 'terkesan' dengan 'kecerdasan' sepak bola Lamine Yamal, sambil berharap bisa menyaksikan bintang muda Barcelona dan Spanyol itu berada di puncak performanya pada Piala Dunia 2026

Henry mengungkapkan bahwa ia sangat terkesan dengan sebuah momen tertentu pada semifinal Euro 2024, saat sang pemain sayap lebih mengutamakan pengaturan permainan daripada pencapaian pribadi. Pemain asal Prancis itu mencatat bahwa sementara kebanyakan pemain berusia 17 tahun akan terus menyerang, Yamal memiliki kecerdasan untuk memperlambat tempo demi kepentingan timnya.

Berbicara kepada Marca, Henry berkomentar: “Tahukah Anda apa yang membuat saya kagum pada Lamine? Saya ingat di semifinal melawan Prancis, saat melakukan serangan balik, dengan skor sudah 2-1, ia memiliki kesempatan untuk terus menyerang, tetapi tidak, di usia 17 tahun, ia memiliki kecerdasan untuk memperlambat permainan, mengendalikan ritme, karena itulah yang terbaik bagi tim. Dan ia menyampaikan hal itu kepada rekan-rekan setimnya.

"Dia mengontrol bola, menurunkannya, dan mengopernya ke Carvajal. Apa?! Di usia 17 tahun! Orang-orang fokus pada keterampilan dan tekniknya, tapi yang membuatku terkesan adalah kecerdasannya. Anak itu bermain seolah-olah dia berada di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Waktu akan menunjukkan apa yang akan terjadi, tapi dia telah menunjukkan padaku bahwa dia bisa menjadi bintang di Piala Dunia mana pun.”